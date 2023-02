Wilco, una de las bandas estadounidenses del rock alternativo con más seguidores, actuará por primera vez en Alicante este verano. El grupo de Chicago liderado por Jeff Tweedy ofrecerá un concierto en la Plaza de Toros el próximo 17 de agosto, de la mano de Ibolele Producciones.

Las entradas, cuyo precio en pista y gradas es de 35 euros, ya se encuentran a la venta en Ibolele Producciones y Entradas a tu alcance. Alicante es una de las cinco citas que la formación americana tiene programadas en su gira por España, que inician el 12 de agosto en el festival Sonorama (Aranda de Duero), seguido del festival Porta Ferrada el día 14 (Sant Feliu de Guixols, Girona), el día 16 en el Starlite de Marbella, el concierto de Alicante el día 17 y la última cita será el día 20 en Espazo Fest (Nigrán, Pontevedra).

Wilco es una banda icónica que ha dejado huella en la escena rock indie y alternativa desde su formación en 1994. Con cerca de tres décadas de carrera musical, han logrado crear un sonido propio que ha calado entre millones de seguidores en todo el mundo.

Esta banda de Chicago, con profundas raíces en la música country, el rock y el pop, alcanzó la cima de su carrera con los álbumes Being there, Yankee Hotel Foxtrot y A ghost is born, sin olvidar Cruel country, lanzado el pasado año. "En el pasado, siempre fue valioso y liberador para nosotros apartarnos de la etiqueta country. Nos ayudó a crecer y mantener nuestras mentes abiertas a la inspiración que viene de cerca y de lejos", explica la banda en la nota de prensa de su último trabajo, según recoge Efe.

Además del carismático Jeff Tweedy, el grupo lo componen el guitarrista Nels Cline, el batería Glenn Kotche y los polifacéticos Pat Sansone y Mikael Jorgensen.