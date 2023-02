Cultura de la Generalitat, a través del Institut Valencià de Cultura, promueve la participación y el acompañamiento del audiovisual valenciano en el European Film Market del Festival Internacional de Cine de Berlín, que recupera el carácter presencial y se celebra del 16 al 22 de febrero de 2023.

La comitiva institucional valenciana de acompañamiento a las producciones que durante estos días están estableciendo contactos en este mercado internacional está formada por el secretario autonómico de Cultura y Deporte, Ximo López Camps; el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Francesc Felipe, y la presidenta de la Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual, Teresa Cebrián.

En esta edición de la Berlinale, Cultura de la Generalitat vuelve a disponer de un espacio propio en la zona Cinema from Spain, dentro del stand del ICEX, para que las empresas audiovisuales valencianas puedan promover sus producciones en el mercado internacional.

Dentro de las iniciativas de promoción del audiovisual valenciano que impulsa el IVC en el European Film Market de la Berlinale figuran la edición de un catálogo y de un vídeo promocional con 16 películas ya rodadas o estrenadas y 11 proyectos en desarrollo de producción. En total, son 27 producciones valencianas inscritas en la convocatoria que lanzó el IVC para participar en esta edición ya presencial del mercado de la Berlinale.

Largometrajes de ficción

Los once largometrajes valencianos de ficción ya finalizados que buscarán compradores y distribuidores internacionales son Bull Run, de Ana Ramón Rubio (Cosabona Films); Dystopia, de Samuel Sebastián (Samuel Sebastián); El Agua, de Elena López Riera (Suica Films); El club del paro, de David Marqués (Sunrise Pictures); El lodo, de Iñaki Sánchez Arrieta (Sunrise Pictures); En temporada baja, de David Marqués (TV On Producciones); Quan no acaba la nit, de Oscar Montón (Audiovisuales Morvedre, Dacsa Produccions); Somnis, de Carles Abad Tent (Pi Art Produccions); Toscana, de Pau Durà (Gaia Audiovisuals); Tú no eres yo, de Marisa Crespo y Moisés Romera (Proyecta Films), y Vasil, de Avelina Prat (Diferente Films, Distinto Films).

Cine documental

La oferta de cine documental valenciano está conformada por Carceller. El hombre que murió dos veces, de Ricardo Macián (Mediterráneo Media Entertainment); Domingo, domingo, de Laura García Andreu (Suica Films, Studio Nominum); Francisco Brines. Els signes revelats, de Rosana Pastor (Gorgos Films, Mediterráneo Media Entertainment); Montesinos. Les altres cares del mite, de Laura Grande (Estrela Audiovisual), y Toda una vida, de Marta Romero (Proyecta Films, Distinto Films).

En desarrollo

Los seis proyectos en desarrollo de largometrajes de ficción que se presentan son Bendita María, de la productora Victoria Pérez (Admirable Films); Bodegón con fantasmas, dirigido por Enrique Buleo y producido por Alejandra Mora (Quatre Films); Karen & Julia, dirigido por Iñaki Sánchez Arrieta y producido por Jorge Acosta (Camino a Garaitondo AIE); L’aguait, dirigido por Marc Ortiz y producido por Victòria Pérez (Admirable Films); Nena, dirigido por Gabi Ochoa y producido por Paloma Mora (TV ON Producciones), y Pequeños calvarios, dirigido por Javier y Guillermo Polo y producido por Borja Aracil (Los Hermanos Polo).

Los cinco proyectos de documentales en fase de desarrollo para buscar el apoyo de inversores son El abismo del olvido, de Joan Batista Miguel (Docu Producciones); Equipo Crónica. Arte en trinchera, dirigido por Rafa Sesa y Felipe Villaplana y producido por Laura Grande (Estrela Audiovisual y Zootropo Studio), Mariscal, de Ignacio Estrela (Estrela Audiovisual); Paco Roca, dibujando la vida, dirigido por Batiste Miguel y producido por Joan Baptista Miguel (Docu Producciones), y Un dibujante en La Habana, dirigido por Laura Pérez Gómez y Rafael Casañ y producido por Jorge Acosta (Inaudita).

Valoraciones

Ximo López Camps ha indicado que, “después de dos ediciones telemáticas por causa de la pandemia, volvemos a estar presentes en un mercado audiovisual clave y contamos con un espacio propio y un notable incremento de la participación de producciones valencianas. De las 21 del año pasado, hemos llegado a 27 en 2023. También es importante la presencia de 17 cineastas y representantes de empresas productoras valencianas”.

Por su parte, el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Francesc Felipe, ha señalado que “el objetivo es que la industria audiovisual valenciana pueda dar a conocer los largometrajes y proyectos de nuevas películas en uno de los foros mundiales de contratación más importantes para los sectores de la producción, distribución y exhibición cinematográficas, así como para las principales plataformas televisivas”.