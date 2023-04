València baila con aires alicantinos. Cinco compañías de baile de la provincia están presentes en el cartel del festival Dansa València que organiza el Institut Valencià de Cultura de la Generalitat del 15 al 23 de abril. La Sociedad Doctor Alonso de Elche, personificada en la figura de Sofía Asencio; Cia Marroch de Santa Pola; Wako y Eduardo Zúñiga de Alicante; los íntimos Cave Canem y Paula Serrano de Alcoy son los representantes de la provincia en el certamen artístico realizado en València.

Los primeros en actuar serán Cave Canem, que presentan su nueva obra No son ojos porque los ves, son ojos porque te miran, el 15 de abril en el Museo de Bellas Artes de València, a las 12 horas. Esta pieza, cercana e íntima, explora cómo mover la energía en la escena sin cruzar miradas. Dos personas inconscientemente conectadas, descubren que su realidad se tambalea ante la presencia de otros ojos, no sabiendo cómo reaccionar o interactuar al no estar solas. Carmela García y Alexander Espinoza interpretan una función en que la coreografía y la música corren a cargo del propio bailarín. El 20 de abril, a las 13 horas, realizarán una segunda función en la Plaza del Patriarca.

La segunda aparición alicantina tendrá lugar al día siguiente con el espectáculo Hellouses y Goodbyeses de Diana Huertas y Eduardo Züñiga, de la compañía Wako. La Plaza de los Fueros vivirá, a las 12:30 horas del día 16, una coreografía en la que el tacto y las caricias son el principal aliciente. A su vez, también realizarán una segunda función el 20 de abril, a las 13:30 horas, en la Plaza de la Reina.

La compañía santapolera Cia Marroch hará doblete en Nau Ribes el 19 de abril (10.30 horas) y el 23 de abril (11.30 horas) con Perseverance. Fundada por Salvador Rocher, María Palazón y Melodía García, Marroch pretende mostrar la fusión de diferentes lenguajes de movimiento para llegar a todo tipo de público. Las inquietudes de esta joven y dinámica compañía implican generar emociones y transportar al espectador al lugar donde nace la inspiración para la creación de sus irreverentes espectáculos.

La alcoyana Paula Serrano llevará su espectáculo de seducción Sexy Suggestion al Teatre Rialto de València el viernes 21 de abril, a las 19 horas, donde la atracción hacia lo misterioso se encuentra con la desconcertante sensación de acercamiento a lo desconocido. Casi una hora de representación artística hará de la función de Paula la más extensa de los artistas de la provincia desplazados. Interpretan su idea original Isabel Álvarez, Marta Santacatalina y Clémentine Télésfort.

Por último, la Sociedad Doctor Alonso de Elche presentará Hammamturgia en el Teatre Principal el 22 de abril a las 16:30 horas. Esta obra coreográfica, que trabaja el espacio y el tiempo, está dirigida por Tomas Aragay (director de teatro y dramaturgo) y Sofia Asencio (bailarina y coreógrafa).

De esta forma, el festival Dansa València del Institut Valencià de Cultura cuenta con una selección variada y con nivel de artistas alicantinos que van a poner su aportación local al evento programado por la Generalitat Valenciana.