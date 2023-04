Enrique Bunbury ha abierto una ventana al optimismo para sus miles de seguidores en todo el mundo. En la 'newsletter' semanal en la que responde a preguntas de sus fans de un modo directo y sin redes sociales de por medio, el cantante zaragozano ha vuelto a reiterar que las palabras gira y tour están fuera de su vocabulario. Sin embargo, el artista ha asegurado que "sí que veo la posibilidad de volver a subirme a un escenario en ciudades escogidas; es algo que está hoy encima de la mesa".

Unas palabras que sin duda alegrarán a los miles de seguidores que pensaban que ya no volverían a ver a Bunbury sobre un escenario. Eso sí, el artista ha subrayado que el hecho de haber detectado la sustancia que provocaba su malestar en la garganta (el Propylene Glycol que aparece oculto muchas veces entre los ingredientes del humo de los escenarios) no va a suponer el regreso de los grandes tours. "Ante la pregunta de si eso dejaría vía libre para organizar un tour para promocionar la salida de 'Greta Garbo' (su nuevo disco), la respuesta definitiva es no. No va a haber tour", ha insistido el aragonés.

"Los sucesos del último año y lo que venía acarreando sobre todo desde la gira de 'Expectativas' han supuesto una experiencia traumática que me ha quitado las ganas de comprometerme con 'management', promotores y vosotros mismos, el público, a ninguna gira. No sólo pienso en el presente cuando digo que no quiero saber nada de giras, no es algo que vea en mi vida en el futuro inmediato. El futuro lejano, obviamente no lo puedo adivinar, aunque lo dudo, sinceramente. Tengo otros planes de vida, otras inquietudes. Principalmente, componer canciones y grabar álbumes, escribir y pintar", ha explicado el cantante en la newsletter'.

Los problemas en su garganta se desataron cuando en el tour con el que volvía tras el parón de la pandemia, Bunbury empezó a ver cómo sus problemas de salud se acentuaban: "Nada más comenzar los 'shows' de México, quizás al segundo o tercer concierto, ya empecé a tener síntomas importantes. Básicamente, una tos nocturna y compulsiva que me impedía dormir y descansar: Me costaba respirar y sentía una sensación como de arena en los pulmones. Me arrastré durante el tramo de la gira mexicana, que duró unas cinco semanas, cancelando, (no recuerdo bien si dos o tres 'shows'), pero terminándola", explicó en la primera de sus 'newsletter'. Ahí tomó la decisión de concluir la gira pero se retiraría tras la misma, aseguró entonces el artista.

Pero todo se complicó aún más al empezar la gira por Estados Unidos, explica él mismo. Por eso, señaló el zaragozano, fue a visitar a varios especialistas que le hicieron pruebas para tratar de encontrar la causa de lo que le sucedía. Todo hasta llegar al concierto de Chicago donde definitivamente tomó la decisión de no concluir la gira con la que se iba a despedir.

Nuevo disco el 26 de mayo

El glycol es una sustancia química a la que Bunbury tiene intolerancia y se usa principalmente en el humo o en la niebla artificial que se emplea en los conciertos y que es muy habitual. Ese es el motivo por el que solo tenía molestias a la hora de cantar en directo y no en un estudio o en su casa, ya que en esos ambientes no hay glicol al no haber humo artificial.

Solo el tiempo dirá si el cantante aragonés vuelve a ofrecer conciertos en directo. Por lo pronto, lo que sí se sabe es que el próximo 26 de mayo se lanzará su nuevo disco de estudio: 'Greta Garbo'. El primer single del álbum se publicó a finales de febrero bajo el título de 'Invulnerables', mientras que el pasado 14 de abril salió el segundo: 'Alaska'.

Pero Bunbury no solo ha roto su silencio musical, ya que el pasado febrero lanzó su segundo poemario, 'MicroDosis', editado por Cántico. Con un tono confesional, se trata de un diario escrito en los últimos dos años en los que decidió "experimentar en su conciencia la ingesta de microdosis de psilocibina".