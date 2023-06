Diez cosas que no sabías de Beyoncé (como su nombre o por qué cría abejas)

Beyoncé está de vuelta. A lomos de su caballo plateado, 'Queen B' más diva que nunca, actúa hoy, 8 de junio, en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. Este será el único concierto en España de su gira 'Renaissance World Tour', tras maravillar con su 'show' portentoso en Suecia, Bélgica y Reino Unido (y que no se han perdido otras cantantes de primera fila, como Dua Lipa, Ariana Grande, Selena Gomez, Zara Larsson o hasta las Spice Girls). A sus 41 años, y en contra del edadismo que rige también en esta industria, no hay quien tosa al icono pop, a la 'reina del R&B' que quiso ser más que la mejor voz de su generación, pues también es una acérrima feminista y antirracista y una buena aliada LGTBIQ+.

1. El origen de su nombre

Beyoncé Giselle Knowles-Carter (Houston, 4 de septiembre de 1981) se llama así por su madre, Tina Knowles-Lawson, cuyo nombre de soltera es Celestine Beyoncé. El tío materno de 'Queen B' comentó el origen en el documental 'Beyoncé: Life is a But Dream' (2013): "Mi hermana Tina no creía que tuviéramos suficientes niños en la familia para mantener el apellido. Así que le puso a Beyoncé nuestro apellido como nombre".

2.La profe de baile

Antes que la música, la pequeña Beyoncé se interesó por el baile. Y gracias a su profesora Darlette Johnson descubrió que dentro de ella había una superestrella. "Tarareé una canción y ella la terminó y me dejó flipada", comentó la maestra en la CNN en 2013. "Y yo le dije que la cantase de nuevo pero no quiso porque era muy tímida. Y le prometí que le daría un dólar, y entonces la volvió a cantar", añadió.

3.Un Rosalía en toda regla

Al igual que a Rosalía le fue muy 'malamente' en el 'talent show' 'Tú sí que vales', en 2008, del cual fue expulsada por el jurado, Queen B tampoco triunfó en su primer concurso de talentos al que se presentó, 'Star Search'. Corría 1993, ella tenía 12 años, y su primer grupo se llamaba 'Girl Tyme'. No se llevaron el premio, pero quedó marcada por ese "momento decisivo" [años después incluyó un fragmento del programa en el vídeoclip 'Flawless']. La fama mundial le llegó con otro grupo, de R&B, las Destiny’s Child, a lado de Kelly Rowland y Michelle Williams, y con su padre como representante.

4.Número de la suerte

El 4 es su número favorito. Por cuatro motivos: porque ella cumple años un día 4, del mes de septiembe. También su marido los cumple el 4 de diciembre, y su madre, el 4 de enero. Además, se casó un 4 del mes 4, de 2008, con el todopoderoso rapero Jay-Z, con el que empezó a salir con 18 años (y él ya estaba en la treintena). Él le puso los cuernos con Rachel Roy, exmujer de un productor con el que había trabajado, pero ella le perdonó y escribió varias canciones. Hoy siguen felizmente juntos, los dos llevan tatuado en un dedo el número romano IV, y son padres de tres hijos: Blue Ivy Carter (11 años), cantante y asidua de alfombras rojas y partidos de baloncesto, y los mellizos Sir y Rumi (6 años).

5.Pareja musical milmillonaria

En 2013, Beyoncé y Jay-Z fueron proclamados como 'la primera pareja musical mil millonaria'. Según 'Forbes', él tiene hoy un patrimonio neto de 2,5 mil millones de dólares. En 2019 se convirtió en el primer multimillonario del hip-hop, gracias a distintos negocios de licores y champán, su colección de arte y de música. La fortuna de ella asciende a 500 millones. Según Billboard, la intérprete de 'Break My Soul' podría recaudar entre 200 y 275 millones de dólares con la gira 'Renaissance'. Más o menos lo que les acaba de costar su nuevo hogar: la mansión más cara de California, una joya arquitectónica de 2.800 metros cuadrados en Malibú con vistas al océano Pacífico.

6.Diosa del entrenamiento

Cuentan que a Beyoncé no le gusta perder el tiempo durmiendo, y que cuando sale de gira comienza a ensayar sus coreografías a las cinco de la mañana. Tiene una habilidad prodigiosa para bailar y cantar al mismo tiempo, cosa que, según 'Rolling Stone', consiguió gracias a su padre, que insistió en que entrenase así. Su entrenador personal hoy asegura que es capaz de cantar un álbum completo "con todo el calor de Georgia".

7.Una 'fashion victim'

Su armario está repleto de diseños de alta costura, desde Versace, Givenchy o Ralph & Russo, pasando por los españoles Palomo Spain o María Escoté. Los 'looks' de los conciertos de 'Renaissance' son auténticos desfiles (Alexander McQueen, Loewe, Mugler...). Al principio era su propia madre, que es diseñadora la que le cosía a mano cientos de cristales y perlas en sus vestidos. Ella misma lanzó en 2018 una marca de 'activewear', Ivy Park, en colaboración con Adidas, aunque el acuerdo acaba de extinguirse hace un mes (no vendía mucho). Pero se ha desquitado con una colaboración de alta costura con Balmain.

8.Criadora de abejas

"Sé que suena raro, pero tengo dos colmenas en mi jardín", explicó Queen B ['bee', en inglés, es abeja] a la edición británica de 'Vogue', en diciembre de 2020. "Tengo alrededor de 80.000 abejas y preparamos cientos de tarros de miel al año. Me interesé por las colmenas porque mis hijas Blue y Rumi padecen unas alergias terribles y la miel tiene innumerables propiedades curativas", explicó la diva.

9.Empatada con Mariah Carey

En 2020, Beyoncé y Mariah Carey son las únicas artistas femeninas que han conseguido alcanzar el número uno de las listas Billboard Hot 100 en las últimas cuatro décadas distintas: los 90, los 2000, la década del 2010 y la del 2020.

10.Casi 'Ha nacido una estrella'

Mucho antes de que Bradley Cooper y Lady Gaga protagonizaran el 'remake' de 'Ha nacido una estrella' Beyoncé estuvo a punto de hacerlo. En 2012, el proyecto lo iba a dirigir un tal Clint Eastwood, pero fue entonces cuando Beyoncé se quedó embarazada. La artista, no obstante, aparece acreditada como actriz en nueve filmes, como 'Carmen: A Hip Hopera' (2001), ' Austin Powers en Miembro de Oro' (2002), 'La pantera rosa' (2006) o 'Cadillac Records' (2008), y también le puso voz a Nala en la versión en inglés de 'El rey león' (2019).