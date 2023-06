Los legendarios Nacha Pop son cabeza de cartel del nuevo festival Noches de Bitrir de Petrer. Convertidos en leyendas del pop nacional, primero con el recordado Antonio Vega y ahora muchos años después y liderado por su primo Nacho García Vega, siguen triunfando con títulos memorables como Chica de ayer, Grité una noche o Lucha de gigantes que todavía permanecen en la memoria de todo tipo de públicos.

Nacha Pop volvió a unirse en 2013 tras la muerte de Antonio Vega en 2009, con Nacho García Vega como líder. Este grupo forma parte de nuestra historia musical y es un referente ineludible en lo que se refiere a pop español. Su legado musical ha demostrado con el paso de los años que todavía sigue vigente.

En los últimos años la banda madrileña ha publicado una recopilación con sus mejores temas, un libro titulado No, no me olvido y el disco Efecto inmediato.

El viernes, la noche estará amenizada por diferentes dj que irán pinchando a partir de las 22 horas. Y el domingo, a las 20 horas, dentro de este festival, será el turno de Los Tres Tenores con las voces de Carlos Pardo, Ángel Castella y José Miguel Baena, acompañados al piano por Tatiana Sludyonova en lo que promete ser una gran velada de música clásica.

Parque 9 de Octubre de Petrer. Sábado, 22h. 15 euros.

Elle Belga. Postales sonoras

Fany Álvarez y José Luis García dan forma a Elle Belga, uno de los proyectos edificados con más cuidado, cariño y talento de la escena musical española. Su repertorio eleva la canción de autor a cotas de máxima honestidad, nutriéndose en cada disco con las vivencias propias, a modo de postales sonoras que nacen atemporales.

Las Clarisas de Elche. Domingo, 12h. Gratis

Lola Tovar. Del soul al blues y al rock

Dicen que Lola Tovar es un diamante en bruto de la música alicantina, algo que se aprecia en su debut musical, Where it Takes Us, el mismo que presenta en Alicante. Esta cantautora de Almoradí ya ha demostrado su energía y creatividad en el escenario y ahora lo hace con este disco que alterna soul, blues, country o rock.

Stereo Alicante. Sábado, 22.30h. 8€

Flamenco. Homenaje a la mujer cantaora

La cantante granadina Vanessa Teba y el guitarrista cordobés Valentín Rosa, afincados en Alicante, unen sus talentos en un concierto homenaje a la mujer cantaora.

Casa Mediterráneo Alicante. Sábado, 19 h. Entrada gratuita

Carlos Vudú. Nuevas melodías

El gran Carlos Vudú y su Clan Jukebok presentan su arsenal de rock, melodías y muchas novedades, como Perros románticos o Instante perfecto, avance de su próximo álbum.

Euterpe Sant Joan. Sábado, 22h. 10€ ant./ 12€ taq.

Alba Armengou. Íntimo viaje sonoro

Alba Armengou presenta su primer álbum en solitario, Susurros del viento, con la colaboración del alicantino Vicente López. Un viaje sonoro por el paisaje musical interno de la catalana.

Teatre Arniches Alicante. Sábado, 20.30h. 15€

Los Deltonos Grupo mítico del rock

Casi cuarenta años avalan la sólida y fructífera carrera de Los Deltonos, que llegan con su nuevo disco, Mueve, además de repasar algunos de sus temas imprescindibles.

La Gramola de Orihuela. Viernes, 22.30h. 15€