El Reggaeton Beach Festival, el evento de música urbana más importante de Europa y el festival musical que actualmente vende más entradas en España, según la organización, llegará a su quinta edición a 11 localizaciones y una de ellas será Benidorm, los días 8 y 9 de julio.

Y lo hará con un gran cartel internacional que desembarcará en Benidorm encabezado por grandes estrellas como Arcángel (Puerto Rico,1987) autor de hits como Tu no vives allí, la Jumpa o Me prefieres a mi, Myke Towers (Puerto Rico, 1994) responsable de Piensan, Playa del Inglés o Wiskey y coco, Jhayco (Puerto Rico, 1993) con temas como Adicto, Medusa, No me conoce o Famouz, y Justin Quiles, (Connecticut, 1990) de origen puertorriqueño, conocido por Orgullo, Fuego Forestal o su personal versión de Así Fue o Eladio Carrion (Kansas City, 1994), de ascendencia puertorriqueña y con éxitos como Si la calle llama, 77, Triste verano o Coco Chanel. Pero también con otros artistas consagrados como Jowell & Randy, L-Gante, Dalex, Young Miko,Noriel, Lyanno, Polimá Westcoast, Aina da Silva y Jeipy.

Mejoras en el recinto

Este verano, RBF trae además mejoras en la puesta en escena de todos sus recintos con sus tres escenarios (el principal de más de 50 metros) y una gran zona Vip, y la última tecnología en sonido e iluminación. Se han implementado férreos protocolos de acceso, control de aforos en tiempo real y medidas para evitar las largas colas. Todo ello es posible gracias a la contratación de más personal (1 trabajador cada 25 visitantes) y al esfuerzo de los promotores por innovar continuamente.

Para mejorar la seguridad se ha implementado el uso de las tecnologías más avanzadas de iluminación nocturna y reconocimiento facial, con el fin de garantizar el respeto a todos los asistentes y que puedan vivir estos momentos inolvidables con absoluta tranquilidad . Además de los conciertos, se han organizado actividades complementarias.

Conciertos con el sol

El horario del festival, que es diurno, respeta el sueño de los vecinos y sus actividades están pensadas para toda la familia: atracciones acuáticas, batucadas y pasacalles, clases de baile, de zumba o defensa personal. En sus diversos espacios ofrece también zonas chill out, una enorme piscina, food trucks con todo tipo de propuestas gastro, talleres de belleza, maquillaje y peluquería, un mercadillo con stands de pequeños comercios locales… Todo esto lo ha convertido en su corta historia en uno de los festivales más populares y mejor valorados entre los españoles.

Es además el evento de música urbana más importante de Europa y el festival musical que más entradas vende en España, se prevé que ese año pasen por él hasta 600.000 personas. También es el evento que más de 50.000 jóvenes han elegido para usar su Bono Cultural.