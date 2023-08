«Me llamaron cuando estaba haciendo el Camino de Santiago y me alegraron el camino», recuerda el actor alicantino Alejandro Vera, natural de Elda de 43 años, cuando le comunicaron que sería uno de los protagonistas del musical Chicago, cuyo estreno en la nueva producción de SOM Produce (Billy Elliot, West Side Story, Matilda) está previsto el 5 de octubre en el Teatro Apolo de Madrid.

Vera encarnará a Amos Hart, el marido de Roxie Hart, la bailarina de un club de los años 20 en Chicago que asesina a su amante cuando este amenaza con abandonarla.«Es un personaje muy tierno, muy enamorado de su mujer, capaz de confesar el crimen por amor, a pesar de que parece que nadie le hace caso ni nota su presencia», comenta el actor eldense, que cuenta con número propio y, aunque en la obra no baila, tiene su momento cantando Mr Cellophane.

Esta historia sobre avaricia y el mundo del espectáculo, con temas como All That Jazz o Razzle Dazzle, se estrena en otoño y hablamos con Vera cuando aún no ha iniciado los ensayos -que acaban de comenzar en Madrid- tras ser seleccionado en cuatro rondas de casting por los responsables de la producción en Broadway, ya que el montaje es el mismo que el original de Bob Fosse, John Kander y Fred Ebb estrenado en los años 70 "porque así se aseguran de que el musical es el mismo".

"Soy muy fan de este musical de toda la vida y, después de haber hecho en Cabaret de maestro de ceremonias, Chicago era el clásico que me faltaba. Me hace mucha ilusión trabajar con la compañía y la dirección americana -luego se quedará Víctor Conde de director residente- y es una gran satisfacción que me hayan elegido ellos, da mucho orgullo", reconoce el eldense.

Afincado en Madrid hace dos décadas y formado en la escuela de Cristina Rota, Alejandro Vera es un actor consolidado en el mundo de los musicales y fuera de ellos. Ha participado en películas como Yucatán de Daniel Monzón o La mitad de Óscar de Manuel Martín Cuenca; series como Amar es para siempre, 4 estrellas, La república o Cuéntame; y en producciones teatrales como Lorca, la correspondencia personal, por la que fue candidato a un premio Max, La función que sale mal o París 1940.

En el terreno de los musicales se estrenó con Mamma Mia! y luego siguió con 40 el musical, Priscilla, reina del desierto, Cabaret o En tierra extraña por el que recibió el Premio de Teatro Musical. Ahora, en Chicago le aguardan ensayos de lunes a sábados de siete horas para desempeñar seis de las ocho funciones semanales cuando se estrene. "A mí me encantan los musicales. Yo trabajo donde me digan y no diferencio un teatro u otro, pero ser actor de musical es muy sacrificado. Es como ser atleta de élite: tienes que tener muy buena forma física y dominar el canto y la interpretación", apunta el actor, que reconoce que la balanza se equilibra porque "también es muy gratificante y el trabajo es el más completo". Aunque cree que hace años el actor de musical parecía un poco "encasillado", ahora asegura que esa idea ha desaparecido con la creación de escuelas y "los nuevos actores de musicales salen preparadísimos".

Está previsto que Chicago realice una temporada en Madrid y luego salga de gira, por lo que Alejandro Vera confía en que el espectáculo recale en algún momento en Alicante.