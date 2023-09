Los míticos estudios de grabación londinenses Abbey Road lanzaron el pasado año unos premios que reconocen el arte de la fotografía musical, los Music Photography Awards, que en esta segunda edición ha recibido 16.000 imágenes de todo el mundo y ha seleccionado 25 obras finalistas. Y un fotógrafo alicantino, Álex Amorós, es el primer y único español que acaba de entrar en esta lista.

Afincado en Londres desde hace más de una década, Amorós es un fotógrafo documental y miembro de la banda de garage-beat The Liquorice Experiment. La música forma parte de su vida y recientemente reunió en un fanzine, Lé Scene, aquellos festivales de los años 60 que aún resuenan en el imaginario británico actual.

De ahí parte la fotografía del alicantino seleccionada en los Music Photography Awards -finalista en la categoría de Escenas Underground- , que fue tomada el pasado año durante un festival mod inglés, el Margate Mod Weekender. En ella varias personas bailan en el año 2022 aunque podrían pasar perfectamente por jóvenes de los años 60.

"Parecía que venían transportados de otro tiempo. Es un plano largo y busqué un ángulo bajo de los pies, que son muy importantes al bailar porque es donde se puede sentir la música. Todos bailan la misma música pero cada uno a su modo", explica el fotógrafo, que añade que "la foto funcionaba ya en cámara cuando la hice, veías algo diferente. No es solo una foto bonita".

No es solo percepción suya puesto que entre el jurado seleccionador que también vio algo en esa imagen se encuentra el reconocido fotógrafo británico Rankin, que ha retratado desde a Isabel II hasta David Bowie; la editora adjunta de fotografía del New York Times, Nakyung Han, estrellas musicales como Sophie Ellix-Bextor o la estilista Brooklyn Karen Binns.

"Estar ahí no me lo esperaba y ser finalista me hace mucha ilusión, pero lo que más valoro es que toda esa gente, que está acostumbrada a ver muchísimas imágenes, haya visto algo en tu foto", destaca Amorós, que indica que el fallo se conocerá el 21 de septiembre en una ceremonia en los estudios donde los Beatles grabaron la mayor parte de sus canciones.

"Es todo muy histórico. Si no gano no pasa nada, pero el premio en mi categoría consiste en trabajar un mes allí como fotógrafo en los estudios -bajo la tutoría del fotógrafo residente Simon Wheatley- y conociendo las entrañas de Abbey Road. Yo prefiero eso a cualquier otro premio", asegura el alicantino, que apunta que también se realizará una exposición con las obras en Outernet London, un nuevo espacio de exhibición digital de enormes pantallas levantado en Londres.