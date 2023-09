20 películas (y algunas series) que no deberías perderte en el Festival de Sitges 2023

Quedan poco más de dos semanas para la 56ª edición del festival de Sitges y básicamente unas horas para decidir qué películas ver. El miércoles, día 20, a las 13.00 h., arranca la preventa de entradas para dueños de abonos y 'packs'; al día siguiente, a la misma hora, empieza la venta oficial. Los horarios llevan colgados unos días, pero todavía quedan dudas. Para resolverlas, aquí van algunos títulos que solo deberían dar terror del bueno.

'In my mother's skin', de Kenneth Dagatan

En la Filipinas de 1945, a finales de la segunda guerra mundial, la joven Tala (Felicity Kyle Napuli) trata de cambiar la maltrecha suerte de su familia poniendo toda su fe en un hada bella y caníbal (Jasmine Curtis-Smith); decisión cuestionable. Kenneth Dagatan cruza motivos católicos y folclore filipino en un cuento terrorífico comparado con 'El laberinto del fauno'. Jueves 5, Tramuntana, 9.00 h. Viernes 6, Prado, 22.45 h.

'Kim's Video', de David Redmon y Ashley Sabin

Entre los ochenta y los dosmil, el videoclub neoyorquino Kim's Video fue el sitio donde ir en busca del cine que no sabías donde buscar o que ni siquiera sabías que debías buscar. Cuando el VHS ya se veía como prehistoria, su misterioso dueño, Yongman Kim, decidió donar su colección de cintas a una localidad siciliana, Salemi, donde pasado un tiempo no pareció quedar rastro de ellas. Este documental es una imaginativa exploración del misterio. Jueves 5, Tramuntana, 18.30 h.

'Sleep', de Jason Yu

Ayudante de dirección de Bong Joon-ho en la mítica 'Okja', Jason Yu debuta en el largo con esta película de terror sobre dos recién casados, Soo-jin (Jung Yu-mi) y Hyeon-soo (Lee Sun-kyun, visto en 'Parásitos' y varias de Hong Sang-soo), cuya armonía empieza a resquebrajarse con los trastornos del sueño del marido, que empiezan en un ligero sonambulismo y devienen, al parecer, algo peor. Reciente número uno en la taquilla surcoreana. Jueves 5, Tramuntana, 23.00 h. Viernes 6, Auditori, 17.45 h. Sábado 7, Retiro, 12.45 h.

'El chico y la garza', de Hayao Miyazaki

En su primer largo desde 'El viento se levanta', de 2013, el gran maestro de la animación japonesa ofrece una fantasía iniciática con sentidos elementos autobiográficos. El joven Mahito, trastocado por la muerte de su madre, entabla contacto con una garza real parlante y acaba adentrándose en un mundo fantástico compartido por vivos y muertos. Viernes 6, Auditori, 8.15 y 22.30 h. Domingo 8, Retiro, 22.00 h.

'Club Zero', de Jessica Hausner

Siempre puede esperarse lo inesperado de un film de Hausner, directora austríaca que suele retorcer géneros y expectativas de modo cerebral pero intenso. Aquí se marca lo que parece una sátira del activismo extremo a través del club titular, idea arriesgada de una profesora (Mia Wasikowska) obsesionada con la nutrición. Viernes 6, Tramuntana, 11.00 h., y Auditori, 20.00 h.

'Romancero', de Fernando Navarro y Tomás Peña

Hay grandes esperanzas alrededor de esta serie fantástica creada por Fernando Navarro (guionista de 'Verónica' o 'Venus') y dirigida por Tomás Peña (miembro del reputado colectivo Manson), en la que dos jóvenes desamparados (Sasha Cócola y Elena Matic) huyen de criaturas sobrenaturales por una Andalucía desértica. Se verán los tres primeros episodios, cada uno de media hora. Viernes 6, Tramuntana, 20.30 h.

'Moscas', de Aritz Moreno

Aritz Moreno sorprendió en el Sitges de 2019 con 'Ventajas de viajar en tren' y ha confirmado su poderío formal con la serie 'Zorras' de ATRESplayer. Todo indica que mantendrá el nivel en esta adaptación de un libro de culto de Kiko Ferrari. Ernesto Alterio, siempre impecable, encarna a un hombre de negocios sin escrúpulos que encuentra un cadáver en el maletero de su coche. Viernes 6, Tramuntana, 22.45 h. Sábado 7, Auditori, 20.00 h.

'30 monedas (temporada 2)', de Álex de la Iglesia

La epopeya de terror religioso de Álex de la Iglesia, colección de monstruos, subgéneros y delirios diversos que animó el decididamente terrorífico 2020, tiene por fin segunda temporada, y con Paul Giamatti o Najwa Nimri como estrellas adicionales. Se proyectarán los dos primeros episodios, 'El pueblo fantasma' y 'Las tierras del sueño'. Sábado 7, Auditori, 8.15 y 22.15 h.

'Robot dreams', de Pablo Berger

Pablo Berger, director de 'Torremolinos 73' y 'Blancanieves', se estrena en la animación con esta adaptación del cómic de Sara Varon sobre un perro solitario que se hace con un compañero robótico. Según parece, Berger respeta la línea clara y las emociones crudas del tebeo. Causó sensación en Cannes y, después, Annecy, donde se alzó con el Gran Premio de la sección Contrechamp. Sábado 7, Tramuntana, 15.30 h. Domingo 8, Auditori, 18.00 h. Lunes 9, Retiro, 13.00 h.

'Late night with the devil', de Cameron y Colin Cairnes

Los australianos hermanos Cairnes dejaron huella en Sitges hace diez años con '100 bloody acres', considerada mejor película de Midnight X-Treme en aquella edición. Regresan al festival (por todo lo alto, se dice) con un singular ejemplo de 'found footage': una (falsa) emisión en directo de un (falso) 'talk show' setentero en la que empiezan a pasar cosas sobrenaturales. Sábado 7, Tramuntana, 22.45 h. Domingo 8, Auditori, 23.15 h. Martes 10, Retiro, 1.00 h.

'The theory of everything', de Timm Kröger

No, no es 'remake' (prematuro e innecesario) del biopic de Stephen Hawking. Esto es un siniestro 'thriller' en blanco y negro sobre un joven doctor en física, Johannes (Jan Bülow), que viaja a un congreso en los Alpes donde tiene lugar un crimen. Hemos dicho 'thriller', pero no 'thriller cuántico', que es como se promociona este aparente 'trip' con aromas de Hollywood clásico. Domingo 8, Tramuntana, 20.00 h. Lunes 9, Auditori, 20.15 h. Martes 10, Retiro, 22.15 h.

'La sociedad de la nieve', de J. A. Bayona

En su primera película rodada en español desde 'El orfanato', J. A. Bayona se acerca a la 'tragedia de los Andes' de 1972, en la que dieciséis deportistas uruguayos sobrevivieron 73 días en la cordillera gracias a su fuerza de voluntad y la difícil decisión de alimentarse con los cuerpos de sus compañeros. Al contrario que Frank Marshall en '¡Viven!', de 1993, Bayona y equipo se centran en el punto de vista de quienes se quedaron. Lunes 9, Auditori, 8.15 h. Martes 10, Auditori, 20.15 h.

Tiger stripes', de Amanda Nell Eu

Entre los diversos filmes que en el pasado Cannes anunciaron la prometedora salud del fantástico del sudeste asiático, uno de los más destacados fue este 'body horror' de la malasia Amanda Nell Eu. Se centra en Zaffan (Zafreen Zairizal), una niña musulmana que, con su primera menstruación, se convierte en ciclón de rabia y aparente imán de criaturas extrañas. Lunes 9, Auditori, 18.00 h. Martes 10, Retiro, 13.30 h.

'Pobres criaturas', de Yorgos Lanthimos

Después de colaborar en 'La favorita' y el corto 'Vlihi', el siempre insólito (e interesante) Yorgos Lanthimos y Emma Stone vuelven a unir talentos en esta relectura femenina e hipersexual del mito de Frankenstein, distinguida recientemente con el León de Oro en el festival de Venecia. Stone ha asombrado como Bella Baxter, una joven que, tras fracasar en su intento de quitarse la vida, es resucitada como una criatura inocente y a la vez fascinada por el deseo. Martes 10, Auditori, 8.15 h. Miércoles 11, Auditori, 22.00 h. Jueves 12, Retiro, 22.15 h.

'El reino animal', de Thomas Cailley

El autor de la notable 'Les combattants' retrata la lucha de la humanidad contra una plaga que convierte a algunos en criaturas grotescas. François (Romain Duris) hará lo imposible por salvar a su esposa (Billie Blain) de esta ola de mutaciones. Una 'Isla del Dr. Moreau' para días de contraataque de la naturaleza. Martes 10, Tramuntana, 20.30 h. Miércoles 11, Auditori, 16.00 h. Jueves 12, Retiro, 12.30 h.

'Smugglers', de Ryoo Seung-wan

Situada en los setenta, lo que siempre atrae, esta épica película de acción cuenta la peripecia de dos haenyeo –las legendarias buceadoras de Corea del Sur que recorren el fondo marino sin máscara de oxígeno en busca de mariscos– cuyos caminos se han deslizado hacia el contrabando, un negocio con jugadores terroríficos. Ha sido el gran éxito del verano en la taquilla coreana. Miércoles 11, Auditori, 13.15 h. Jueves 12, Retiro, 19.45 h.

'Vermin: La plaga', de Sébastien Vaniček

Con ustedes, la película destinada a generar más cambios de postura en el patio de butacas durante el festival de Sitges: una especie de nueva 'Aracnofobia' rodada únicamente con arañas reales. Después de que un coleccionista de animales exóticos se traiga una de ellas a casa, todo un barrio acaba invadido por unas criaturas cada vez más letales. Miércoles 11, Tramuntana, 13.30 h. Jueves 12, Auditori, 18.15 h. Viernes 13, Retiro, 23.00 h.

'La ermita', de Carlota Pereda

Tras ganar el Méliès de Oro por 'Cerdita' en la anterior edición, Pereda vuelve a Sitges para presentar en estreno mundial este drama sobrenatural sobre amor maternofilial, muerte y fantasmas. Decidida a hablar con el espíritu de otra niña, la joven Emma (debutante Maia Zaitegi) pide ayuda a una médium, Carol (Belén Rueda), que al parecer es un poco estafadora. Miércoles 11, Tramuntana, 15.45 h. Jueves 12, Auditori, 20.30 h.

'Les chambres rouges', de Pascal Plante

El canadiense Plante conquistó el festival Fantasia de Montreal (cuatro premios, incluyendo mejor película) con este 'thriller' sobre el lado (especialmente) oscuro de la Red. Una joven que pasa sus días 'online', Kelly-Anne (Juliette Gariépy), se introduce en la 'dark web' para tratar de localizar el vídeo que demostraría la inocencia o culpabilidad del presunto asesino en serie Ludovic Chevalier (Maxwell McCabe-Lokos). Jueves 12, Tramuntana, 22.30 h. Viernes 13, Auditori, 14.00 h.

Concrete utopia', de Um Tae-hwa

El drama de catástrofes, o de después de la catástrofe, que Corea ha enviado a los Oscar. Tras un terrible terremoto, Seúl es una montaña de escombros, salvando un edificio de apartamentos cuyos residentes se verán obligados a luchar por proteger su inversión. A tenor de lo visto en el tráiler, nos aventuramos a definirla como mezcla de '2012' con 'High-Rise'. Jueves 12, Auditori, 15.15 h. Viernes 13, Retiro, 20.15 h.

'Humanist vampire seeks consenting suicidal person', de Ariane Louis-Seize

El cine vampírico enseña los colmillos este año en Sitges: además de 'En attendant la nuit' o 'The Vourdalak' (no, la 'Twilight' de Seven Chances es otra), tenemos esta comedia de terror de culto aparentemente instantáneo, que valió a Ariane Louis-Seize el premio a la mejor dirección en la sección Jornadas de los Autores de Venecia. Su heroína es Sasha (Sara Montpetit), vampira adolescente con demasiada sensibilidad como para matar. Viernes 13, Tramuntana, 13.15 h. Sábado 14, Prado, 20.15 h.

'El desprecio (4K)', de Jean-Luc Godard

La gran fiesta del 20º cumpleaños de Noves Visions es una proyección especial de 'El desprecio', clásico de la 'nouvelle vague', en la restauración en 4K recién estrenada por STUDIOCANAL. Oportunidad para ver con brillo inusual este célebre ejercicio de metacine (con Fritz Lang interpretándose a sí mismo) y disfrutar con el mejor sonido posible de la banda sonora inmortal de Georges Delerue. Sábado 14, Prado, 22.30 h.