Marbella y Alicante son las dos únicas citas españolas incluidas en la gira mundial del cantante Max Barskih, a quien la revista estadounidense Forbes ha bautizado como "el embajador musical de Ucrania en el mundo".

El concierto en Alicante de su Bestseller World Tour tendrá lugar el próximo 5 de octubre a las 21.00 horas en el escenario de Espacios VB (Avenida de Elche 186). Las entradas están ya a la venta y cuestan entre 49 y 69 euros. Una parte de la recaudación de la gira se dedicará a reforzar el arsenal de las fuerzas armadas ucranianas.

En el espectáculo se escucharán los éxitos que el músico de Jerson ha cosechado durante sus 15 años de carrera con nuevos arreglos y también composiciones completamente nuevas del próximo álbum.

Del talent show a denunciar musicalmente la guerra

Pareja de la también cantante y actriz Misha Romanova, el artista de 33 años que es referente del pop ucraniano contemporáneo se dio a conocer en el programa de talento musical "Star Factory 2", similar a "Operación Triunfo", y desde entonces ha cimentado una sólida trayectoria que, a raíz de la guerra en su país, le ha hecho convertirse en una voz de denuncia sobre los escenarios. Uno de sus últimos hits, lanzado el pasado año, se titula "Don't fuck with Ukraine":

"Desde el comienzo de la guerra, he estado escribiendo un diario musical. Y cada nueva historia es una especie de resumen de aquellos pensamientos que me han confundido durante el año pasado", ha señalado el artista. Todas esas emociones y sentimientos de la actual cantante están plasmados en canciones como "Mamá, no llores", "Ucrania" o "Habrá primavera".

La gira comenzó el pasado mayo en Polonia y desde octubre, además de España, llevará su música a Portugal, Francia, Bélgica, Alemania, la República Checa e Inglaterra.