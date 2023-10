Hasta mediados de los años 90, ser gay en Albania estaba penado con prisión. Han pasado 30 años y aunque las cosas han cambiado, el colectivo LGTB sigue sufriendo las consecuencias de la intolerancia y la represión, hasta el punto de que sus lugares de reunión a día de hoy se mantienen secretos.

Esta realidad es la que el alicantino Miguel Tortosa ha querido retratar en Un arcoíris sobre Albania, proyecto que traspasa el hecho fotográfico para convertirse en una narración social para abogar por una sociedad más inclusiva y tolerante. Parte de este trabajo se puede ver ahora en la Leica Gallery de Madrid, donde cuelgan 15 de las 35 fotografías que integran esta serie.

El primer contacto para acercarse al país fue a través de Naciones Unidas institución a la que propuso realizar este trabajo aportándole datos y a cambio le facilitaron los contactos en aquel país. Llegó el pasado mes de abril con la Leica Q2 que le facilitó la marca de cámaras y allí trabajó durante dos meses. «Uno de los pilares de la historia es David, el primer hombre transgénero de Albania que tuvo la valentía de salir en redes sociales hace año y medio», apunta Tortosa, nacido en Onil hace 25 años, que estudió fotografía en Estados Unidos, Shangai e Italia.

Historia necesaria

A partir de ahí, se fue ganando la confianza de miembros de la comunidad LGTB del país para acceder a sus historias, sus vidas y sus inquietudes para crear una narrativa visual. «Es una historia que es necesario contar porque aún se enfrentan a la falta de aceptación», destaca. Y habla de los lugares secretos en los que se reúne el colectivo o de la lucha de una pareja de lesbianas para conseguir ser reconocidas como madres o de la imposibilidad de muchos transexuales de pagar su tratamiento fuera del país. «No hay lugares que sean LGTB friendly como ocurre aquí, pero tienen sitios donde poder ir registrados en una especie de mapas que mantienen en secreto, como casas de acogida para jóvenes homosexuales que han sido maltratados».

Para realizar Un arcoíris sobre Albania, que ha desarrollado sobre todo en la capital, Tirana, y alrededores, «he tenido la suerte de poder conocer a muchos perfiles -afirma Miguel Tortosa-; es un proyecto bastante completo. Naciones Unidas me dio el acceso a asociaciones y casas de acogida porque no era fácil. Les costó entenderlo y al final tuve que tirar de esa ayuda allí para que confiarán en mí; primero me citaban en lugares públicos y luego si confiaban en mí me llevaban a esos lugares».

Al final, «son historias de discriminación, de lucha y de superación», en un país «que no es de los peores para este colectivo pero que sí ha sufrido y sufre muchos ataques porque la forma de vida es muy tradicional y los cambios se producen muy lentamente».

La exposición Un arcoíris sobre Albania viajará el año que viene a ese país, a través de la Embajada Española «porque no es fácil encontrar un espacio que quiera acoger estas fotografías».