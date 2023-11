La alteana María Poquet Carceller ha sido una de las galardonadas por el Institut Valencià de Cultura en los recientes Premios de las Artes Escénicas Valencianas 2023, fallados el pasado lunes en el Teatro Principal de Castellón. En su caso, ha recibido el premio al mejor vestuario por la obra La caravana de las flores, de la compañía Bramant Teatre.

María Poquet (Altea, 1976) es actriz de profesión. Estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia (ESAD-Valencia), y es profesora de Interpretación en la Escuela del Actor de Valencia - ESAC. Reside en Valencia desde que se licenció en 2003. También practica la esgrima y la danza española, clásica y contemporánea, "disciplinas que son imprescindibles para mi profesión", ha manifestado este viernes al periódico. Asímismo, en la XXIII Edició de Teatre Ciutat de Dénia recibió el premio a la mejor actriz, y ha sido coordinadora del Festival Russafa Escènica de Valencia.

Además de actriz, es diseñadora de ropa. Dos oficios "de los que vivo y sobrevivo", según ha declarado. Poquet forma parte del elenco de actores de Contrahecho Teatro, compañía para la que también diseñó el vestuario de las obras Vesània (una distopía para hablar de la salud mental) y Sherezade (un concierto teatralizado con música en directo para los más pequeños sobre el mito de Sherezade, con música de Rimsky-Kórsakov, que mezcla las disciplinas de la danza, el teatro y la música).

Proceso creativo

Sobre el proceso creativo de los vestuarios, ha señalado que "hay que poner una parte tuya. Tienes que ponerte en la piel de un personaje e intentar transmitir lo que se quiere contar. En el proceso creativo -añade- se empieza por leer el texto de la obra, hablar con el director y entonces, proponer”. Ella asevera que "si el vestuario no se ve, mejor; porque eso significa que está impregnado en el actor".

La actriz ha afirmado haber hecho "del teatro mi profesión y no hay más que tirar adelante. Como en la vida misma, se hace de todo y siempre que lo hagas porque quieres, sales adelante". Pero ella, además de teatro, con la actuación en más de veinte obras, también ha actuado en películas de cine como Nieva en Benidorm, de Isabel Coixet; o El Gran Vázquez, de Óscar Aibar, con Santiago Segura. Y en televisión destaca su participación en la serie L' Alqueria Blanca.

Futuro creativo

Sobre el futuro laboral más inmediato, la actriz alteana ha señalado que "estoy inmersa en la creación de dos vestuarios y en la grabación de tres sesiones en una serie, por lo que combino el proceso creativo con el estudio y grabación de los papeles que me van surgiendo".

En cuanto al premio recibido el pasado lunes, ha afirmado que "ha sido una gran satisfacción, ¡como no! Aunque mi mejor premio es poder seguir trabajando en lo que me gusta. Me han dado el Premio de las Artes Escénicas Valencianas a mí, pero tengo que dar las gracias a la gente que me permite trabajar, y también a todo el equipo, familia, amigos y a los que confían en mí dejándome poner mi semillita en sus trabajos".

Felicitación del Ayuntamiento de Altea

Por otro lado, la concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez, ha felicitado a María Poquet en nombre del Ayuntamiento de Altea "por el premio y los logros conseguidos hasta el momento en su carrera profesional. Para Altea, un municipio cuna de creadores, es un orgullo que nuestros vecinos y vecinas destaquen en sus disciplinas artísticas. En este caso en una que tanto ha costado de reconocer como es el de las artes escénicas, por lo que tiene mucho mérito este galardón. ¡Ojalá, María consiga muchos más! Desde el Ayuntamiento le deseamos muchos más éxitos", ha concluido la edil.

Sobre La caravana de las flores

María Poquet ha explicado que la obra por la que ha obtenido el galardón "es una producción de Bramant Teatre para la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana".

La obra "toma como referencia La Barraca de Federico García Lorca, con los actores y actrices que en ella habitaban, y se traslada al siglo XXI mediante una caravana para hablar del colectivo LGTBIQ+ a través de su historia más reciente y rendirle un homenaje".

La actriz galardonada ha añadido que la obra es un homenaje a Lorca, "pero también a la niña que no sabe cómo definirse. A la espectadora de setenta años que ama en secreto a su mejor amiga y jamás se lo ha dicho. Al adolescente que ayer recibió una paliza por ir con falda al instituto. Al chico que mañana descubrirá que es seropositivo. Al niño que nació con vulva y aún no les ha dicho a sus padres cómo se siente. A la niña que sufrirá bullying por decir que es bisexual... En definitiva, esta obra es un homenaje a las que estuvieron, están y estarán. Un reconocimiento a todas las que, alguna vez, hemos sentido estar a bordo de una caravana sin rumbo fijo", ha apostillado.