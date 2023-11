El guionista alicantino Ben Manzanera ha sido galardonado con el premio DigiFicc Seriesland Lab por su proyecto transmedia Recortes de personal (Layoffs) dentro del IX Festival Seriesland de Bilbao, celebrado recientemente, donde se reunieron profesionales de todo el mundo y de empresas como Viacom, Paramount o la Plataforma FLIXXO, entre otras. El premio de Manzanera consiste en dos asesorías de desarrollo con un especialista y dos sesiones one-to-one con productoras internacionales participantes, además de la visibilidad que festivales como este dan a los creativos de la industria audiovisual.

Entre los finalistas de la modalidad presencial también se encontraba el guionista, director y productor de Santa Pola, David Guillén, además de participantes de Brasil y Argentina. En el caso de Manzanera, en la categoría online estuvo acompañado por talentos del Líbano, Colombia, Uruguay y México.

Su proyecto Recortes de Personal es una sátira sobre el mundo de la empresa y las medidas desesperadas que una compañía pone en marcha para deshacerse de su personal sin pagarle el finiquito o la liquidación, sino matando a sus trabajadores a sangre fría.

"Está inspirado en mi propia experiencia en el sector privado, en mi carrera profesional, y más concretamente en los despidos que he vivido en distintas empresas para las que he trabajado, como parte de políticas de reestructuración de la plantilla. Me di cuenta de que, como empleados, éramos solo un número para el empresario y que a la hora de prescindir de nosotros daba igual nuestras circunstancias personales, nuestra situación económica o nuestros sentimientos, pero como obra de ficción he llevado mi historia al terror y al humor negro", explica el propio Manzanera.

"En el fondo, mi guion trata de servir como denuncia del sistema capitalista en el que vivimos y en el que trabajamos, pero utilizando la comedia más ácida y bestia posible para hablar de ello sin cortarme un pelo", considera el premiado, para quien el galardón supone "un paso más" en su carrera tras ganar el Premio Solinas en el Festival de Cine Italiano de Madrid en el 2021; encontrarse actualmente desarrollando el proyecto de largometraje El reflejo de las sirenas en el Centro Internacional de Desarrollo Audiovisual del Pedraforca y haber filmado su primer cortometraje, HOMOpatriarcado, en el CCCC Film Lab de Valencia el pasado mes de septiembre.