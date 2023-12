Niño de Elche x 10. Voces que caben en un cubo es la próxima aventura que pondrá en práctica este viernes en La Casa Encendida de Madrid el artista ilicitano, una especie de coro «picassiano» con diez voces que clausurará el programa con público alrededor de la exposición Picasso: Sin Título, instalada en este centro de cultura contemporánea hasta el próximo 7 de enero.

La muestra, que ha invitado a 50 artistas a interpretar otras tantas obras de la última etapa de Picasso y en la que el ilicitano ha participado, anima a «retitular, remirar o reescuchar las últimas obras de Picasso y no me apetecía hacer un concierto al uso ni de repertorio porque la exposición, desde mi perspectiva, no pedía eso, y les propuse coger diferentes voces o una multitud de voz y vincularla a lo planteado en la muestra», apunta Niño de Elche, el músico y cantaor detrás de Francisco Contreras.

Para ello abrieron una convocatoria, a la que se presentaron cuarenta personas y él seleccionó a diez, con las que acaba de iniciar un taller para la actuación del próximo viernes, que ya avisa que no será El Mesías de Händel, sino «algo más performático que un concierto».

«Es un salto al vacío porque hasta ayer [por el martes] no conocí a los integrantes de este coro o grupo, pero conformaremos una pieza, una performance de unos 40 minutos y haremos dos pases», indica el músico, que busca una voz común con una mirada a la identidad diversa, transversal e intergeneracional.

«A mí me gusta entender las voces como algo más amplio que como lo entiende un profesional. Algunas personas tienen nociones de canto y yo siempre digo lo mismo: que todos sabemos cantar y cantamos bien, pero depende del contexto y de quien escuche, pero en mi forma de ver el canto no cabe el error. Desde los gritos, los susurros, los lamentos... hay muchos registros de voces que me interesan y la intención es recoger esa amplitud de voces de escucha y conformar un coro que genere algo a partir de la exposición», explica el músico, que considera «muy gratificantes» estos experimentos porque «la gente viene con muchas ganas y es muy generosa».

Los y las seleccionadas pertenecen a distintas generaciones, géneros, razas, morfologías y caracteres, que jugarán con los textos de la muestra. «Trabajaremos con el sonido y en relación con el gesto y el movimiento, con nuestros cuerpos, nuestras voces», arropados por música enlatada de referencias del pop-rock -desde Jonathan Richman y The Modern Lovers a David Bowie- o poesía fonética.

«Habrá más sonido que música», avanza sobre lo que prepara alrededor de la muestra de la última época de Picasso, «algo decadente, que huyó de grandes cuadros y que pintaba en vajillas o cartones, que recuerdan al arte naif o al art brut, al minimalismo pero también al cubismo o al grafiti» y a partir de ahí el artista traza «paralelismos y conexiones» sonoras con los integrantes de este peculiar coro.

Él ya ha ofrecido su propia lectura de una de las obras de la exposición, Cabeza de Histrión, y, dado que la muestra parte de que la mayoría de las obras del malagueño fueron tituladas por sus amigos o galeristas, él la retituló Una mirada que cabe en un cubo, y escribió un texto «sobre la contemplación y la forma que tenemos de juzgar».

Nuevo disco, teatro y otro libro

El artista ilicitano está inmerso en varios proyectos para 2024. Mientras sigue girando con Mausoleo de celebración, amor y muerte, lanzará otro disco de flamenco el próximo año y empezará a trabajar en una versión teatral de Poeta en Nueva York de Lorca dirigida por Carlos Marquerie, donde llevará la dirección musical y entrará en escena. También terminará nuevo libro y en febrero acudirá a la Bienal de Sydney como artista invitado con un trabajo realizado conjuntamente con el artista y comisario Pedro G. Romero.