Miguel Falomir tiene claro que el adjetivo nacional que acompaña al Museo del Prado no se queda solo en el nombre: más de 3.000 obras de la pinacoteca se encuentran repartidas por museos de toda España, 28 de ellas en depósito en el Mubag de Alicante. Otras tres piezas viajarán pronto a Villena.

¿Qué obras del Museo del Prado se trasladarán a Villena?

Son de José García Hidalgo, un pintor muy importante de finales del siglo XVII y principios del XVII, que era de Villena. Desde Villena se pusieron en contacto con nosotros a ver si algunas obras que teníamos de él podíamos depositarlas allí y dijimos que sí. Se están restaurando y dentro de poco estarán allí. Creo que son tres obras, de momento.

En el Mubag de Alicante ya hay 28 obras en depósito del Prado.

De momento hay 28, y mucho más espacio no hay (ríe), pero siempre estamos abiertos a este y otros museos de Alicante.

La relación con el Mubag es muy longeva, pero el Prado tiene obras por museos de todo el país.

Sí, tenemos 3.000 obras por toda España y ahora intentamos adecuarlas a lo que a la gente le interesa porque muchas fueron mandadas desde Madrid sin preguntar mucho a los receptores si estaban interesados o no, y ahora se consulta a las instituciones si están contentas con lo que tienen, o si no quieren algo que nos lo devuelvan y buscamos a ver si podemos llevar otras cosas. Muchas veces se trata de obras que en un sitio no interesan por su origen, que a lo mejor en Málaga tienen obras de pintores alicantinos y en Alicante de asturianos y en Asturias de malagueños, y se trata de reordenarlas para satisfacer los deseos de los diferentes museos.

¿Qué opinión le merece el Mubag?

A mí me parece que está fantástico. Las instalaciones son maravillosas, está todo impoluto y la nueva iluminación led es un avance también fantástico. Y, evidentemente, entre que las obras estén guardadas sin que nadie las vea a que estén así magníficamente expuestas, mejor que se disfruten.

El director del Mubag es partidario de introducir obra contemporánea de artistas vivos en el museo de bellas artes. ¿Qué le parece?

Hay que respetar lo que cada uno desee hacer y las fronteras que establecemos entre unos artistas y unos periodos a veces son muy artificiales porque hay un continuo. Nosotros últimamente estamos haciendo exposiciones de artistas contemporáneos. No somos un museo de arte contemporáneo, porque sin salir de Madrid hay magníficos museos contemporáneos como el Reina Sofía, pero tampoco podemos ignorar a aquellos artistas contemporáneos, que no son todos, para los cuales el Museo del Prado es importante. El año pasado hicimos una exposición dedicada a Fernando Zóbel, un pintor abstracto, donde estaban toas las libretas de las cientos de obras que Zóbel se pasaba copiando en el Prado, incluso con la sorpresa de que en muchos de sus cuadros abstractos su punto de partida eran composiciones del Museo del Prado que luego iba estilizando. Este año tenemos una exposición de un pintor alemán, Polke, que murió hace poco y que estaba realmente obsesionado con Goya. Ese es el tipo de arte contemporáneo que a mí me interesa y, en ese sentido, sí es lícito hacerlo.

El Prado sigue siendo el museo mejor valorado y tuvo más de 3 millones de visitas en 2023.

Sí, es cifra récord. La última fue en 2019, que además era el año del bicentenario y que llegamos a 3,3 millones de visitas y ahora sumamos 60.000 más y es el récord absoluto de visitantes.

Están ahora cambiando carteles y textos para evitar el término disminuido en el museo.

Sí, cuando supimos hace meses que se había llegado a un acuerdo para cambiar la Constitución y eliminar el término disminuido pensamos que era un mandato que teníamos que revisar nosotros también en nuestras cartelas y adecuarlas a la nueva norma.