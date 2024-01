El alicantino Valentín Martínez Pillet (Alicante, 1964) ha sido anunciado como nuevo director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), según ha anunciado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. El Consejo Rector de la institución pública eligió, por unanimidad, la designación del profesor nacido en el barrio de San Blas.

Martínez Pillet, físico solar de gran prestigio internacional, regresa a España tras haber dirigido durante más de diez años el Observatorio Solar Nacional de Estados Unidos. Bajo su mandato, este observatorio ha construido el mayor telescopio solar del mundo D-KIST, instalado en Hawái. Además, trabajó como investigador principal del proyecto estratosférico IMAX, es profesor de Investigación del IAC y cuenta con reconocida experiencia en el estudio del magnetismo solar. Además, Pillet ha colaborado en varios proyectos internacionales de física solar e instrumentación espacial, y fue presidente de la División de Sol y Heliosfera de la Unión Astronómica Internacional (IAU), entre los años 2009 y 2012.

"Podría haberme jubilado en Estados Unidos porque hace cinco años me concedieron una plaza de profesor, que es como una plaza fija en España, pero donde yo realmente me quiero jubilar es en Tenerife, donde hice mi tesis doctoral, y no quería perder la oportunidad de ser director del IAC", comenta Martínez Pillet por teléfono, quien también ha elegido este regreso a su país para conservar su estatus de investigador de este organismo público de investigación.

10 años en Estados Unidos

El prestigio que ha conseguido en el mundo de la ciencia a nivel nacional coincide con una década viviendo en Estados Unidos, donde ha conseguido ser una eminencia. Entre otras cosas, construyó el mayor telescopio solar del mundo, que se encuentra a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar, en la cumbre del volcán Haleakala en Maui. El 30 de enero de 2020, dicho telescopio captó las imágenes con más detalle del Sol vistas hasta la fecha. Su ampliación permitía observar lo que los físicos solares denominan raíces del campo magnético solar, una estructura interna desconocida hasta ese momento.

"Estados Unidos ha transformado mi vida, tanto personal como profesional. Cambiar de país y ver que se hacen las cosas de forma muy diferente a como se hacen en España, que no quiere decir que sea ni mejor ni peor, me ha hecho aprender mucho de cómo está estructurada la ciencia en Estados Unidos", explica Martínez Pillet. Su regreso a España, sin embargo, lo hará sin sus hijos, que se han licenciado en universidades americanas y han hecho una vida allí de la que, de momento, no se quieren desprender.

La ministra Diana Morant ha puesto en valor su trayectoria profesional y ha destacado que esta designación “es un nuevo ejemplo del compromiso del Gobierno de España por traer a casa a aquellos que destacan por su reconocimiento internacional y a quienes necesitamos en nuestro país para acometer los retos de presente y futuro”.

Nuevos retos

Ahora, una vez se asiente en su nuevo puesto como director del IAC, Martínez Pillet se ha marcado nuevos retos que desarrollar a corto y largo plazo. En primer lugar, comenta a este diario que es necesario traer nueva instrumentación para el Gran Telescopio Canarias (conocido también como GTC o GRANTECAN) para que llegue a ser competitivo a nivel internacional. Es, además, algo que cataloga como fundamental a corto plazo.

En segundo lugar, también busca instalar un telescopio solar europeo de 4 metros, parecido al de Hawai, para observar constantemente el sol. Esto ayudaría a servir como un complemento al D-KIST en relación con las doce horas de diferencia que hay entre Hawai y Tenerife. Así, mientras en un lugar es de noche, en el otro sería de día y se podría observar la estrella de forma continuada.

En tercer lugar, tiene en mente la posibilidad de llevar a las Islas Canarias el telescopio de 30 metros americano. Este proyecto, todavía en proceso, ha vivido varias cuestiones que han ralentizado el proceso de selección de la sede. Pese a que la prioridad es instalarlo en el monte Mauna Kea, en Hawái, la oposición frontal de la sociedad hawaiana y, en concreto, de la comunidad nativa, hace que La Palma se postule como segunda candidata para albergar el conocido como TMT (Thirty Meters Telescope). "Si no consiguen el dinero o los permisos la alternativa es instalarlo en La Palma, con lo que tenemos que promocionar las capacidades de los cielos de Canarias para que se considere utilizar este lugar como ubicación", asegura Martínez Pillet.

En este sentido, ha argumentado que tiene una gran ambición por llevar a cabo muchos retos "ya que mis predecesores han puesto el listón muy alto". Así, también se ha marcado apoyar el futuro del edificio IACTEC, sede donde se apuesta por las nuevas tecnologías y donde se estudian nuevas posibilidades de desarrollo.

En el acto donde se le ha designado como nuevo director, la ministra Morant también ha resaltado la labor sobresaliente realizada por Rafael Rebolo al frente del IAC, la cual ha contribuido a fortalecer la excelencia y la internacionalización de esta institución, duplicando sus niveles de producción científica.

En este sentido, ha afirmado que el IAC es “un caso de éxito como centro de investigación posicionado internacionalmente, en atracción y retención de talento y a la hora de conseguir financiación”, así como un proyecto que “no sería posible si no hubiese un acuerdo por la ciencia y la innovación entre administraciones llamadas a trabajar por la mejora del sistema científico de nuestro país para ofrecer soluciones a la sociedad”.