La efusividad se lleva por dentro. Un día después de ganar el Benidorm Fest, María Bas y Mark Dasousa, componentes de Nebulossa, se exponían a los medios de la misma manera, con la timidez por bandera y sin poses. Era un día donde todas las miradas recaían sobre ellos, los futuros representantes de España en el Festival Internacional de Eurovisión. No obstante, RTVE marcaba los pasos de lo que podían decir y lo que no con dos líneas rojas bien identificadas: no se podía hablar de cambios en la puesta en escena ni de la polémica generada sobre posibles modificaciones de la letra para ser aceptada por Eurovisión.

Las cifras del Benidorm Fest: Líder absoluto de audiencia y mejora los datos del año anterior Junto al mirador del castillo de la localidad, los de Ondara confirmaron que todavía estaban asimilando lo sucedido en la gran final. "Estamos muy felices de lo ocurrido, pero todavía nos cuesta asimilar todo", alega María, quien es consciente de que no es fácil lidiar con lo que conlleva hacer un éxito viral como Zorra. "De la noche a la mañana la gente había cogido la canción y la había hecho viral. Un día estábamos con nuestros hijos y con nuestra perra y, al día siguiente, no parábamos de hacer entrevistas", confiesa. Lo cierto es que ya están inmersos en la vorágine que supone entrar en la burbuja eurovisiva "y todavía no nos ha dado tiempo a felicitarnos", bromea la cantante. La periodicidad de reuniones, la atención individualizada a los medios de comunicación, la exposición pública y todas las cuestiones que derivan de participar en este programa se duplicarán en una carrera que culminará el 11 de mayo en Malmö, Suecia, donde tendrá lugar la final de Eurovisión a la que España pasa directamente. María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de la Corporación RTVE y jefa de la delegación española de Eurovisión, cree que la canción puede ser un éxito europeo: "Si hemos logrado que sea un himno en España, ¿por qué no vamos a conseguirlo en Europa? Ya es hora de que los europeos sepan qué es ser una zorra". Pero llevar una propuesta con mensaje a competir en Suecia es arriesgado, sobre todo teniendo en cuenta que muchos telespectadores no se pararán a ver de qué trata la canción que ha seleccionado la delegación española. Sin embargo, la cantante cree que "se va a recibir muy bien" por dos motivos: "En primer lugar, por el estilo musical, que está gustando. Los años 80 son tendencia, pero además creo que el mensaje ya está expandiéndose por Europa. Para nosotros es muy importante que se entienda y recibimos muchos mensajes de gente de otras partes del mundo apoyándonos. La música es un lenguaje universal y la propuesta que llevamos no da lugar a dudas". La pasión se desata en el otro escenario del Benidorm Fest En ese sentido, a las preguntas de la prensa internacional han comentado que su equipo “ya ha traducido la canción” y han confirmado que les gustaría hacer una gira por Europa previa al festival de Eurovisión. “Eso ya está en marcha”, ha dicho María Eizaguirre. Al hilo de estas declaraciones, también han asegurado que incluso les gustaría hacer una versión de Zorra en valenciano y un remix de la canción. Este tema entra en el terreno de las posturas ideológicas, y un discurso tan directo puede provocar el surgimiento de posturas completamente opuestas ideológicamente. Ya han sido conscientes de comentarios de este tipo en redes, pero María se muestra contundente y afirma que "este tipo de comentarios nos la sudan, ya no tenemos 20 años". Por su parte, Mark ha preferido parafrasear al grupo La Gossa Sorda: "Que diguen el que vulguen que estem ben vius". Líneas rojas Durante la atención a medios, RTVE ha dejado claro que no quería dar lugar a teorías. Por ello, su directora de Comunicación, María Eizaguirre ha evitado entrar en cuestiones como la posibilidad de que Eurovisión no deje participar la canción Zorra y obligue a hacerle una modificación tal y como pasase con Maneskin, que tuvieron que borrar las palabras coglioni ("imbécil") y catzo ("mierda") de su canción para poder participar. Las normas dicen que “No se permitirán letras, discursos o gestos de carácter político. Tampoco insultos ni ningún lenguaje de carácter inaceptable”, por lo que se entiende que la palabra "zorra" estaría vetada por la Unión Europea de Radiodifusión (UER). Sin embargo, pese a que no les han dejado hablar sobre ello, se ha remitido a buscar en el diccionario el verdadero significado del término donde aparece como "hembra del zorro", por lo que entienden que no debería ser ningún problema. Nebulossa conquista el Benidorm Fest al grito de "Zorra" En una entrevista concedida por Nebulossa a este diario antes de la final, aseguraban que "sería una victoria que nos dejasen participar y mostrar la letra a toda Europa, pero si nos impidiesen participar por ello, sería todavía más empoderador, pues reflejaríamos que todavía queda mucho por hacer en este sentido". Otra de las cuestiones que se han evitado tratar son las posibilidades de hacer mejoras en la puesta en escena. Pese a que en un principio María Bas había dicho que no tenían posibilidad de cambios, la directora de Comunicación de RTVE ha matizado y ha preferido no decir nada al respecto (ni que el dúo de Ondara hablase del tema). Esto puede ser ya un entrenamiento de cara a Eurovisión, donde RTVE acordará con Nebulossa que quieren que digan y que no a los medios de comunicación.