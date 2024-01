El Benidorm Fest tiene la capacidad de cumplir sueños. El escaparate que proporciona el programa de RTVE ha conseguido que la cantante María Bas (Ondara, 1967) y el productor Mark Dasousa (Ondara, 1975), mujer y marido desde hace 20 años, consigan convertirse en estrellas de la noche a la mañana tras alzarse con el primer puesto en la semifinal del concurso televisivo con su canción Zorra.

Pese a que él tenía una dilatada carrera a sus espaldas como productor de bandas como La Raíz, Zoo, La Fúmiga o Aspencat; el Benidorm Fest le ha empujado a la primera línea de la industria musical. Caso distinto es el de ella que, sin dedicarse a la música profesionalmente, decidió emprender un camino artístico en 2020 que le ha llevado hasta la final que da acceso a representar a España en Eurovisión. Todo esto, con una canción que busca no dejar indiferente a nadie. Reconstrucción y empoderamiento con la mirada puesta en cambiar la acepción de un adjetivo utilizado para someter a las mujeres durante mucho tiempo.

"Para nosotros lo que ha pasado es algo inexplicable", comenta la vocalista, quien asegura que se ha pasado "toda la mañana llorando y hablando con mis hijos". Las emociones están a flor de piel tras haber confirmado que la viralidad que las redes sociales otorgaron al tema se ha visto replicada con un apoyo por parte de jueces y público general. "Sabíamos que la canción tenía potencial y se prestaba a poder corearla, pero no creíamos que iba a ser tanta la repercusión. Habiendo grandes artistas como Angy, Sofía Coll o Miss Cafeína jamás podríamos pensar que el jurado apostase por nosotros", argumenta María.

Su propuesta encima del escenario reivindicaba el feminismo con arrugas, pero también la sexualidad como arte, con dos bailarines que acompañaron a la cantante durante toda su actuación: "Hay mucha gente que no ha entendido nuestras intenciones y está criticando la puesta en escena. Intentamos plasmar un poco la estética queer, porque es un sector que está muy discriminado".

Conexión con el mensaje

En plena burbuja eurovisiva, ha surgido un debate en torno a una de las normas de Eurovisión que podría dejar fuera de competición a la canción Zorra. En ella, se dice que "no se permiten temas, discursos o gestos de carácter político" en el certamen. Y las ideas que transmite esta canción son claras pese a que su productor, Mark Dasousa, asegura que nació sin ningún tipo de pretensión: "El tema nació en nuestra casa, sin la intención de crear un himno de nada, solo hacer una canción autobiográfica. Y ha llegado un momento donde la canción ya no es nuestra, es de todas las que se sienten identificadas con ella".

En relación con esta polémica, mantiene que si les permiten acceder a Eurovisión, "significaría que podríamos llevar este mensaje a Europa. Sería un avance social muy importante. Y si no nos dejan ir por eso, la canción no haría otra cosa que empoderarse todavía más. El tema relata una realidad y, si no quieren verlo, significaría que estamos volviendo a la época de antes del destape".

En caso de salir campeones de la tercera edición del Benidorm Fest y poder representar a España en Malmö con dicha canción, el lenguaje podría hacer de muro entre Nebulossa y Europa. "El lenguaje puede que distancie un poco la captación del mensaje porque el significado de ‘zorra’ en inglés es ‘bitch’, una palabra más fuerte que está asociada al adjetivo ‘puta’. Puede ser que el juego de palabras sea un freno, pero también nos ha escrito gente desde un montón de países que ha pillado el mensaje", alega Mark. Continúa: "Nosotros, por ejemplo, que nos gusta la música anglosajona de los años 80 de grupos como The Cure, hemos disfrutado muchas veces de las melodías sin atender explícitamente al significado de sus letras. La música es internacional y confiamos en que el público europeo pueda llegar a conectar con nosotros".

Estrellas tardías

De cantar en casa a hacerlo para toda España. Mark Dasousa, marido de María Bas, se muestra emocionado al ver que su pareja está cumpliendo su sueño con 55 años. "Yo estoy muy emocionado por ella. Es un sueño que siempre ha tenido y que por fin está cumpliendo. Un día me dijo que quería hacer un proyecto musical con canciones que escuchaba cuando era joven y esto nos ha llevado hasta aquí", comenta el productor. "Para mí es un placer poder acompañarla en un camino tan importante para ella después de 20 años como pareja. Y yo, como músico, que he pasado por muchos estados emocionales con la música, siento que Nebulossa me renueva también", explica. "Pese a que yo no estoy en el foco de atención, estoy disfrutando muchísimo poder contribuir a hacer feliz a mi gran amor".

El apoyo de una pareja que lleva junta dos décadas. María se muestra agradecida por el apoyo de Mark, y añade que este proyecto también le sirve como terapia personal: "Soy una persona bastante introvertida y con un montón de inseguridades que está cantando a viva voz una canción como Zorra. A Mark le daba un poco de miedo cómo se iba a aceptar, pero ha sido una liberación para todo el mundo y le agradezco que haya estado conmigo en este proceso".

Juntos han descubierto que la música no depende de edades, sin tabúes. Ella con 55 años y él, con 47, han sabido encontrar un nicho en la industria donde ser fieles a un estilo propio con pinceladas de ayer y de hoy, pese a que han visto cómo se les escapaban las oportunidades por no ser un grupo joven. "Cuando llegas a una edad, ves cómo te van cerrando puertas, pero siempre he procurado estar detrás para empujarlas. Al final llegas a la conclusión de que, si quieres algo, tienes que trabajar duro para conseguirlo", alega la cantante.

Ahora, se preparan para una final que tendrá lugar el sábado 3 de febrero. Respecto al espectáculo, las reglas les impiden modificar cualquier cosa. Sin embargo, ambos aseguran que lo que cambiarán será algo interno, intentando disfrutar mucho más de una actuación que les puede llevar a representar a España en el Festival Internacional de Eurovisión, que este año se disputa en Suecia. ¿Conquistará Zorra a Europa?