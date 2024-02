La variedad musical hace acto de presencia en un fin de semana de altos vuelos en la provincia. El ADDA acoge el concierto exclusivo de Gisela, que hará un repaso por las canciones de Disney que le han hecho consagrarse como la mejor voz para dar sonoridad a las bandas sonoras de los clásicos animados. Pero eso no es todo, pues hay dosis de punk-rock, rap e incluso de música de cantautor.

Gisela acerca al ADDA el maravilloso mundo de Disney

Ocasión de gala para todo tipo de públicos este viernes en el ADDA de Alicante. A partir de las 19 horas, la bella voz de la cantante Gisela introducirá a los asistentes al maravilloso mundo de Disney con muchas de las canciones protagonistas de títulos conocidos por todos. Peter Pan, Frozen, La Bella y la Bestia, Encantada y muchas otras cintas cobrarán vida a través de la prodigiosa voz de Gisela, cantante que ha protagonizado una espectacular carrera musical desde que participase en Operación Triunfo en el año 2001. Además, estará acompañada por la orquesta residente, ADDA Simfònica Alicante, dirigida por el director invitado Pedro Vicente Alamà. Auditorio de la Diputación de Alicante.

Aspirantes a la Horka viven 40 años de trayectoria en Benidorm

La legendaria banda punk-rock de La Vila Aspirantes a la Horka celebra el viernes 9 de febrero sus 40 años de batalladora trayectoria musical que iniciaron en 1983 y cuya constancia y actividad les ha convertido en una de las agrupaciones más longevas de la nueva ola alicantina, explosionada a inicios de los años 80 del pasado siglo, y más apreciadas actualmente a nivel nacional. Para esta ocasión especial se han sumado una amplia lista de bandas amigas comarcales (Ringo Rango, Mala Pata, Versus, Tiemersma, Atalantes, Yosefhine) y de la provincia (Muy Frágil, Warlock Choice) que actuarán en una pletórica fiesta que dará comienzo a las 7 de la tarde con entrada gratuita. Sala Rockstar, Benidorm.

El rap más gamberro aterriza en San Vicente con Arce

Pese a sus constantes altibajos, sigue siendo uno de los raperos más reconocidos de España. Arce visita este viernes, a las 20.30 horas, la Sala The One de San Vicente del Raspeig para anunciar su regreso a los cuatro vientos. Nacido en 1990, lleva casi veinte años de carrera musical aunque no sería hasta 2008 cuando publicara su primer trabajo, Polvo de ángel. Con él y con un pasado conflictivo, lleno de gamberrismo con paso por el correccional incluido, en el que aprendió a convertir su rabia en música, se metió a la juventud en el bolsillo. Ahora es conocido por haber creado himnos como Luzbel, Pedigrí o Ayer. Sala the One, San Vicente del Raspeig.

Johnny Garso y Biela invaden la Sala Marearock

Este viernes, a partir de las 22.30 horas, en la Sala Marearock, hay doble ración de música. El cantante y compositor español Johnny Garso se dio el lujo de grabar su primer álbum en California contando con un productor de altos vuelos como es Joe Marlett, que ha trabajado con gente como Foo Fighters o Blink 182. Tras este debut cantando en inglés, presenta Espada y rosa hasta que muera, cantado en castellano. Junto a Johnny Garso estará el joven trío Biela compuesto por Alex, Alberto y David. Este grupo tiene ganas de comerse el mundo gracias a su pop fresco y contundente. Sala Marearock, Alicante.

Txetxu Altube y Joven Dolores visitan la Euterpe de Sant Joan

Doble galaen Euterpe. Este viernes, a las 22 horas, llega Txetxu Altube, músico todoterreno que lleva más de 25 años en los escenarios. Comenzó formando el grupo Los Madison y ha acabado componiendo para otros cantantes como Ricardo Ruiperez y trabajando con artistas como Miguel Ríos o Los Secretos. Por su parte, el sábado, a la misma hora, será el grupo Joven Dolores, de Ibiza, quienes harán gala de canciones que emocionan a través de letras que hablan de las relaciones humanas. Su música les ha llevado a lugares como Francia o Estados Unidos, y es la oportunidad perfecta para verles en San Joan. Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

El ilicitano Anto Cuartero presenta disco en El Refugio

Este viernes, el cantante ilicitano Anto Cuartero, a las 21.30 horas, presenta en El Refugio del Poeta su disco Esencia, por el que a través de estas nuevas canciones se puede ver su esencia como autor e intérprete. El sábado, también en El Refugio, pero a las 20.30, Mundo Chillón, un artista tan original como inclasificable, mezclará diversos estilos y sonidos clásicos y populares. Su mejor aval es que, quienes van a verle aseguran que es algo único. Dicho queda. El Refugio del Poeta, Elche.