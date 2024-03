Sómnica Bernabeu: "Mi obra representa a una mujer independiente, sencilla pero firme"

Rodeada de rostros de mujer en su pequeño estudio instalado en un ático del centro de Alicante, Sómnica Bernabeu habla de la idoneidad de la obra elegida para este día: «Es una mujer fuerte, que se encuentra ante adversidades y las supera y tiene toda la fuerza necesaria que creo que tenemos que comunicar todos los días del año, pero el Día de la Mujer todavía más».

¿Desde cuando pinta?

Desde que era súper pequeña. Con cuatro años gané un concurso de pintura. Siempre me ha gustado el hecho de crear, desde ponerme a coser, pintar, hacer cerámica, cocinar, lo que tenga que ver con la creatividad y con lo manual. Me gusta mucho utilizar las manos.

¿Estudió Bellas Artes?

Sí, los primeros años en Valencia y los dos últimos en Italia: el cuarto curso en Palermo y me licencié al final en Florencia, que era mi gran objetivo, me propuse terminar los estudios donde habían estudiado Leonardo, Miguel Ángel... y en la misma Academia, donde está el David de Miguel Ángel, terminé los estudios porque me empeciné en ir allí.

Pero luego no se dedicó al arte.

No, porque me quedé embarazada de mi hija Mª Luisa con 24 años y se dio la circunstancia de que en la empresa familiar [el Instituto Bernabeu] hacía falta estar ahí porque estaba en expansión y me empecé a dedicar al mundo de la empresa. Hice un MBA, cursos de alta dirección de Esade y otros para apoyar el negocio familiar y mi creatividad la enfoqué en el área de marketing.

Emprendedora siempre fue. Abrió el restaurante Pequeña Luisa con un toque cultural.

Sí, quería recuperar la pasión por la pintura y que ese espacio fuera un lugar donde exponer y dar a conocer a artistas en la ciudad y hacer también talleres los sábados y dar a la ciudad una corriente cultural. Duró cinco años.

¿Y cuándo vuelve a pintar y a exponer?

Fue una decisión que tomé hace un año y medio. Ya mis hijos son mayores, tengo tres, y ves que no eres tan necesaria para ellos. Para mí sí fue una renuncia voluntaria dejar la pintura durante ese periodo para la familia y ahora tenía la necesidad de retomar esa pulsión. Me sienta muy bien pintar, te comunicas contigo misma, y el impulso creativo es muy enriquecedor. Además, es como montar en bici y quien tuvo, retuvo.

Hábleme de la obra elegida.

No es reciente, pertenece a un momento anterior de bastante madurez artística. En ese periodo estaba exponiendo en grandes galerías: llegué a tener obra en Mario Sequeira y en Estados Unidos. Es muy antigua, de 2002, de un periodo que no es el de la Sómnica de ahora. Pertenece a una serie que se llama Teste y son todo cabezas de grandes dimensiones -1,92 x 1,40- y la idea estaba en captar las emociones femeninas. Mi obra es tremendamente femenina. He tenido épocas en que he pintado mucho hombre pero, llegado el momento de madurez, no me sirve tanto para expresar lo que yo quiero. Me interesa mucho el mundo femenino y todas las obras cuentan una historia.

La artista, junto a la obra en su estudio / RAFA ARJONES

¿Y esta qué cuenta?

Esta es el germen de una serie de damas íberas actual. Es una mujer fuerte. Ahí estaba embarazada y fue el momento más creativo y potente que he tenido. Representa a una mujer independiente, sencilla pero firme contra la adversidad. Que no necesita fondo, adornos ni alhajas. Por eso los colores son neutros y el negro pesa en la composición para transmitir la fuerza que emana. Me gustaría que la fortaleza que transmite la obra sea la que prevalezca en todas nosotras y sea un homenaje a todas las personas que nos han conducido a poder expresarnos artísticamente en igualdad.

¿Qué supone ser la imagen del diario en un día como hoy?

El diario INFORMACIÓN es el cronista de nuestra provincia y que hayáis considerado mi obra para ilustrar la celebración del Día de la Mujer es un gran orgullo como artista y alicantina. Para mí es muy importante que se haya elegido esta por el hecho de que sea una mujer fuerte, poderosa y que sepa vencer las adversidades, se vale por sí misma, y es una figura que puede ser emblemática para conmemorar un día como el de hoy, que debemos seguir reivindicando mientras no exista la igualdad.

Ahora está pintando damas íberas...

Surge de la invitación a exponer en La Alcudia y me produjo un enamoramiento total con el mundo íbero. Me puse a estudiar hace unos meses este mundo y es apasionante. Le encuentro un filón interesante a la mujer en el mundo íbero, donde es muy importante y tiene un rol protagonista en ritos ceremoniales y en otras cosas -la dama de Baza, la de Elche...-. Tenían un papel clave en la civilización y hay que reconocerlo y aprender mucho de ello.

¿Cómo ha evolucionado la representación de la mujer en el arte?

El arte había sido históricamente un contexto masculino. Afortunadamente, hoy la mujer ha reemplazado esta posición pasiva, que la circunscribía a ser una mera modelo contemplativa, por una condición activa. Las mujeres somos protagonistas y a la vez creadoras de arte. Y esto ha sido posible sin duda por el acceso que hemos tenido a la cultura y a la educación, que nos ha sacado del ámbito doméstico y nos está permitiendo expresar públicamente nuestras emociones. La auténtica libertad la aporta la emancipación y esta no es posible sin formación. Considero que el feminismo tiene mucho que trabajar en este sentido de igualdad en cuanto a acceso cultural y artístico.