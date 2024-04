Javier Pereira: "El Goya no cambió mi vida, pero fue una experiencia inolvidable"

Hace diez años ganó el Goya a mejor actor revelación por su papel en Stockholm. ¿Cambió algo su vida?

El Goya no cambió mi vida pero sí fue una experiencia inolvidable. Imagínense conseguir el mayor premio de tu profesión. Me aportó tranquilidad y seguridad. Pero en esta carrera de fondo, ningún hecho puntual decidirá si trabajas 50 o 60 años en esta profesión. Por suerte yo ya llevo 30 haciendo lo que me gusta, así que soy un privilegiado.

¿Cómo recuerda aquella película, que fue el debut de Rodrigo Sorogoyen como director en solitario?

Stockholm para mí significó mucho, por el espíritu de la película y por todo lo que significó para los que la hicimos. Hace poco la he vuelto a ver y cada vez me gusta más. Es la primera película de Rodrigo y ya demostró de lo que es capaz con recursos mínimos.

Ha protagonizado muchos cortos y dirigido alguno. ¿Qué valor le da a este formato, que prácticamente se disfruta solo en festivales, como este?

Lo importante son las historias. Cuando nos cuentan una anécdota o un chiste, da igual lo que dure, lo importante es lo que te cause o te modifique esa historia, no la duración. Por eso es importantísimo dar visibilidad a los cortos, es donde empiezan los grandes directores , guionistas, actores etc… es la cantera de nuestra profesión. Tuve la suerte de estrenar mi primer corto como director en este festival y estoy inmensamente agradecido. ¿Siguen apostando por el cine, independientemente del formato!

"Tengo muchísimas ganas de volver a dirigir. Estoy escribiendo una película que ojalá pronto pueda rodar."

Ha presentado en Málaga The Streamer de Lucas Figueroa, que será la primera película de hiperficción. ¿Qué significa eso?

Significa que el espectador en varios momentos de la película va a poder elegir por donde quiere que siga el protagonista, en este caso yo. Como los libros de 'elige tu propia aventura'. Esta película para mí será un gran reto porque tendré que rodar muchísimas versiones que podría hacer este personaje tomando diferentes decisiones. ¡Tengo muchísimas ganas de afrontar este reto!

Tiene varias películas pendientes de estreno. ¿Algún proyecto en marcha?

Así es, tengo por estrenar las películas El instinto, de Juan Albarracín y La niña de la cabra, de Ana Asensio y una serie que todavía no puedo comunicar. Y, como proyectos, voy a rodar El streamer, de Lucas Figueroa.

¿Le tienta dirigir?

Tengo muchísimas ganas de volver a dirigir. Con el corto descubrí otra pasión y ya tengo ganas de volver a hacerlo. Estoy escribiendo una película que ojalá pronto pueda rodar.

¿Le hace ilusión este premio del Festival de Cine de Alicante?

Muchísima ilusión. Que reconozcan la carrera que estás llevando significa que por mal camino no vas. Que este festival haya pensado que puedo recibir este premio me llena de orgullo y satisfacción. Será un día precioso el día que tenga que recogerlo. Solo puedo decir ¡gracias!

