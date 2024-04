El Abbey Road madrileño: el estudio de grabación más grande de España quiere atraer a las estrellas de la música internacional

Un edificio recién estrenado ubicado en la discreta zona del distrito madrileño de San Blas-Canillejas abre sus puertas de manera oficial hoy. Acoge los estudios de grabación más grandes de España (y entre los mayores de toda Europa) y Sony Music, responsable de la iniciativa, se ha propuesto que se conviertan en un referente y parada habitual de talento nacional, latinoamericano y global. “Uno de los grandes retos que tenemos como industria es encontrar el valor añadido, qué podemos ofrecer a los artistas que no puedan tener, y un espacio así es la respuesta, porque requiere de una inversión importante”, explica a este diario Josep María Barbat, presidente de Sony Music Iberia. “Por ejemplo, Abraham Mateo tiene un excelente estudio en su casa, y es el artista que más horas está echando en este estudio”, revela.

Es la respuesta a cómo la discográfica se ha decidido a crear unos equipamientos de esta envergadura en un momento en el que la grabación musical se ha democratizado tanto. Además, señala el directivo, “no se trata solo de un estudio. Hemos querido tener la mejor solución de espacio y técnica para que se pueda grabar con los mejores estándares de calidad”, y añade que “está la voluntad de tener un espacio de creación. El estudio ha sido concebido como un espacio donde los artistas vengan a compartir su creatividad, como de hecho ocurre hoy con tanta frecuencia. El artista antes era muy cerrado, llegaba con el proyecto muy terminado porque los estudios eran carísimos y venía todo hecho de antes en su local con su gente más cercana, pero no existía el momento colaborativo que estamos viviendo ahora".

Engatusar a los grandes

Barbat, con una trayectoria en diversos ámbitos de la compañía, siempre cerca de sus artistas, no puede disimular una ilusión genuina a la hora de recorrer estas instalaciones de más de 1.800 metros cuadrados con tres zonas temáticas, una enorme terraza y tres estudios en funcionamiento a los que está previsto añadir dos más. “En la planta de abajo, que es la planta colaborativa, hay varios artistas, autores y productores de Sony España y de todo el mundo, porque la idea es que el artista Sony pueda invitar a gente que no sea de nuestra compañía”, recalca. “Aquí arriba, a esta sala la llamamos la sala de rock, porque es la que mejor acústica tiene para grupos de guitarras. El live room no solo permite grabar a una banda en directo, sino que todos los estudios se pueden conectar. Podría grabar una orquesta de 30 o 40 personas, y también podemos hacer eventos”, sostiene.

El presidente Sony Music España, José María Barbat, en el Estudio 5020. / / EUROPA PRESS

El presidente de Sony Iberia subraya, además, que Madrid a partir de mayo y junio “se convierte en parada de artistas latinos, españoles e internacionales, y también creemos que en ese momento habrá mucha petición de tiempo de estudio”. Por lo pronto, él ya tiene su lista de deseos de artistas que le gustaría que hiciesen parada en 5020 Studio Madrid para grabar: Rosalía, Shakira y Harry Styles. El reto, lanza, es que aquí “se creen los discos españoles mas importantes de los próximos 5, 10 o 20 años”.

Barbat asegura que le habría encantado que discos como Motomami o El madrileño se hubiesen podido grabar en estos estudios, y destaca cómo el entorno de grabación y las instalaciones han significado un factor decisivo, por ejemplo, en el nuevo disco de Nathy Peluso, uno de los primeros grabados en 5020 Studio Madrid.

Con un ojo en Miami

5020 STUDIO Madrid está inspirado en su predecesor de Miami, conocido por ser cuna de algunos de los mayores éxitos musicales de la década. En su afán por convertirse en emblema entre los estudios de grabación de España, Europa y América Latina, ha tomado muy buena nota de cómo funciona aquella ciudad, pero también del decano de los estudios de Sony, ubicado en México y que lleva en funcionamiento desde 1847. Actualmente cuenta con un equipo de dos studio managers y tres ingenieros de sonido. Uno de ellos es una mujer, y uno de los objetivos de la compañía es que el estudio sirva como vivero para más ingenieras en un ámbito en el que siguen siendo minoría a través de iniciativas de formación y programas de prácticas.

El espacio cuenta con más de 1.800 metros cuadrados, divididos en tres plantas. / / CEDIDA

El proyecto es fruto de una colaboración entre Sony Music Latin Iberia y Sony Music España y es un ejemplo de innovación y cooperación creativa. Las firmas Malvicino Group y EZ Acoustics han aportado su expertise en diseño acústico y gestión de proyecto, mientras que la construcción ha corrido a cargo de Cardoner Group. Ribba Estudio ha impreso su sello en el diseño e interiorismo. Las instalaciones incluyen un área colaborativa con todo lo necesario para la composición, grabación y producción, pero también un plató para proyectos fotográficos y audiovisuales y una sala multifuncional de 85 metros cuadrados. En la terraza hay un escenario para actuaciones musicales.

¿Se puede rentabilizar una inversión de estas características en pleno siglo XXI? Según Josep María Barbat, la rentabilidad de un estudio musical se mide viendo que las canciones que se graben allí estén en las listas de éxitos y en que ganen premios. “El espacio se puede utilizar también para fines comerciales pero no es el objetivo, no queremos que esto sea una flagship store” aclara, para concluir que esa rentabilidad la conseguirán “si el estudio está ocupado, si los artistas quieren venir, y si la agenda se ocupa con cosas que sean significativas. En el largo plazo, tenemos el sueño de que las grandes estrellas internacionales de Sony quieran venir aquí en vez de ir a Londres o a Los Ángeles”. Solo el tiempo y los artistas dirán si nos encontramos ante los primeros pasos de los Abbey Road madrileños.