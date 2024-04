El jurista José María Asencio realiza un viaje musical a través del tiempo en su nuevo libro

Retazos de historia a través de la música. El magistrado alicantino José María Asencio se embarca en un viaje a través del tiempo en su nuevo libro Entre acordes y cadenas, donde trata de humanizar ciertos episodios históricos a través de relaciones directas con canciones. Desde la guerra de Secesión estadounidense del siglo XIX, con la composición de Dixie, hasta los acontecimientos más actuales, donde sobresalen menciones como la del cantautor argentino Facundo Cabral.

Unir hechos con acordes y explicar el porqué de cada una de las canciones y su importancia dentro del contexto descrito es el objetivo de esta obra confeccionada por relatos cortos novelados, pero siempre basados en momentos reales de la historia y en los personajes que fueron importantes durante aquellos sucesos. Por tanto, no tiene que entenderse como una oda a la música sino como la capacidad que tiene este género artístico de crear un contexto concreto y de reflejar lo sucedido.

"Yo no concibo mi vida sin la música. Cada episodio vital creo que está ligado a una pieza musical y esa es la mejor manera de rememorar cada episodio. Desde pequeño, siempre ha sido la música la que ha dado sentido a todo, y de ahí mi especial vinculación con ella", asegura Asencio. Este libro hace hincapié en la importancia que el autor otorga a la música de cantautor, pero también se apoya en otros estilos como las marchas de Semana Santa, las coplas, las canciones de Tuna y hasta las propias marchas militares. Hay de todo en este libro de 264 páginas publicado por la Editorial Mankell.

Versión en castellano de "Entre acordes y cadenas" / información

No obstante, en la elección hay un fuerte carácter subjetivo. Escoger una y no otra canción supone dotar de mayor valor a unas composiciones respecto de otras. En este sentido, el jurista asegura que la toma de decisiones "ha sido compleja" debido, sobre todo, al tiempo que ha pasado documentándose y reflexionando acerca de todo lo que iba a incluir en este Entre acordes y cadenas. "En ningún momento he descartado ninguna canción en particular por su significado político o religioso, he tratado de aunar prácticamente todo, puesto que esto no es, ni mucho menos, un panfleto político", explica.

En el libro habla de la Revolución de los Claveles de Portugal a través de la canción Grândola, Vila Morena, o del asesinato de Víctor Jara basándonos en su último poema Estadio Chile, musicado por el artista estadounidense Peter Seeger. Pero también habla de la Semana Santa a través de la marcha Caridad del Guadalquivir. "Trato de hablar prácticamente de todo y no solo únicamente de España. En el libro también hablo de la descolonización de África a través de la música de Ismaël Lô o del alma rusa a través de Vladimir Visotski. Entonces, no he ejercido en mí mismo ningún tipo de autocensura, pues soy bastante crítico con esto de la autocensura", confirma.

Dos idiomas

Una de las novedades de este Entre acordes y cadenas se encuentra en que el libro ha sido publicado en dos idiomas, tanto en castellano como en catalán. "Además de residir desde hace mucho tiempo en Barcelona, esto se debe a que he querido hacer partícipes de esta obra a dos de los cantautores en lengua catalana/valenciana que considero más relevantes tanto para la historia de Cataluña como para la de la Comunidad Valenciana". Se refiere a Lluís Llach, que escribe el "preludio" de la edición en catalán, y Paco Muñoz, creador de la mítica canción Què vos passa valencians?, que escribe la "coda".

Versión en catalán de "Entre acords i cadenes" / información

Todo en este libro tiene aroma musical, también la composición del mismo. Llamar "preludio" y "coda" al prólogo y epílogo de la obra marca las claves de lo que supone para el autor algo así. Además, ambas ediciones tienen algo especial: cada una ilustra en la portada dos lienzos del cantautor Luis Eduardo Aute. "Como para mí hubiera sido maravilloso que Aute hubiera colaborado en este libro y no ha sido posible, su hijo Miguel me ha cedido un par de lienzos de su padre para que sean las portadas del libro. Entonces, tanto la edición castellana como la catalana contienen en su portada dos lienzos de Aute elegidos a dedo que encabezan el libro. Así que, por consiguiente, Aute también colabora en el libro", alega con emoción.

Presentación del libro

José María Asencio estará presentando su nuevo libro en la localidad de Benissa este viernes 12 de abril, a las 20 horas, en el Espai cultural Les cases del batlle. Junto a él, también estarán la directora de la editorial Mankell, Marina Vicente, el cantautor Adolfo Celdrán y con el acompañamiento musical de María José Clemente (flauta travesera), Carla Gómez (piano) y Julia Roca (violonchelo).