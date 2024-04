Nick Carter, de Backstreet Boys, actúa en Alicante este verano

Durante los meses de verano, Plaza Alicante se convertirá en el escenario idóneo para disfrutar de grandes e inolvidables experiencias que irán desde conciertos muy especiales, pasando por la gastronomía y aportando diferentes planes de ocio aptos para todos los gustos. Y por ello, la organización se ha centrado en contactar con ilustres artistas del panorama musical internacional para que actúen en la Plaza de Toros Alicante.

La última confirmación ha sido la del cantante Nick Carter, conocido por ser uno de los integrantes de la banda Backstreet Boys. Su concierto tendrá lugar el 13 de agosto cuando, por primera vez en la provincia, se podrá disfrutar en directo del miembro más joven de la boy band con más ventas de la historia de la música, consiguiendo agotar entradas y llenar estadios durante varios años consecutivos. Un movimiento musical sin precedentes que hizo bailar a diferentes generaciones con algunas de sus canciones más sonadas, como Everybody.

Cartel oficial que anuncia el concierto de Nick Carter en Alicante / información

Ya en 2002, el estadounidense comenzó su carrera musical en solitario, y desde entonces ha lanzado tres álbumes. Con Now or Never debutó en el puesto 17 de la lista Billboard 200 y recibió la certificación de oro en EE. UU, Japón y Canadá. Tras ello, llegaron I’m Taking off y All American, con los que siguió sumando éxitos a su carrera musical que ya supera los 30 años sobre los escenarios. Su último estreno llegó en 2023 con Hurts to Love You, la canción con la que ha llegado a las listas de siete países y que podrá escucharse en la gira mundial Who I Am World Tour 2024, que incluye la ineludible cita veraniega en Alicante.

Este es tan solo uno de la gran cantidad de artistas que pasarán por la plaza de toros alicantina. Nombres nacionales como India Martínez, Los Chichos, Raphael, Estopa o David Bisbal se juntarán con músicos internacionales como Simple Minds, James Blunt o Zemfira en una variedad de actuaciones que sigue sumando incorporaciones progresivamente de la mano de Plaza Alicante.