"En mis inicios me tocó vivir y asumir retos para los que no estaba preparada"

Miriam Rodríguez (Pontedeume, 1996) es una de las artistas que tuvieron el privilegio de participar en la primera edición del renovado programa Operación Triunfo. Este éxito, no obstante, no es ningún camino de rosas. Pasar de la nada al todo acabó generando inseguridades en una joven gallega que tenía todo para triunfar. Ahora, siete años después de aquella aventura, ha encontrado su esencia con Líneas Rojas, su tercer álbum discográfico.

El sábado 13 de abril, a las 21:30 horas, presenta sus nuevas canciones en la Sala The One de San Vicente del Raspeig dentro de una gira que, indica, es la que más está disfrutando. Por ello, hemos charlado con la artista sobre inseguridades y síndromes del impostor. Nos adentramos en sus miedos y encontramos a una Miriam Rodríguez que naturaliza algo que considera "normal y que nos hace humanos".

Presenta en Alicante Líneas Rojas, un disco donde se percibe a una renovada Miriam Rodríguez capaz de adentrarse en nuevos registros sonoros. ¿Cómo fue ese proceso de adaptación?

Esta nueva sonoridad surge de años de trabajo, de búsqueda y de introspección. Es fruto de una experimentación musical que creía necesaria, de salir de mi zona de confort y de atreverme a experimentar con nuevos sonidos. Quería coger lo que ya veníamos haciendo, que era muy orgánico, y mezclarlo con algo más electrónico. Mantengo la esencia que tengo de componer las letras de mis canciones, pero ofreciendo un nuevo sonido que es fiel a la Miriam de todos estos años.

¿Veía necesaria esta maduración artística?

Totalmente. Es necesario madurar para crecer musicalmente. También tenía ganas de desarrollar una propuesta escénica en la que tuviese cabida el baile, pero que mantuviera la coherencia con la Miriam del inicio y con el desarrollo que he tenido como artista.

A pesar del baile, el disco contiene una producción muy oscura y se inicia con una canción tan directa como El miedo a fallar.

Creo que era la mejor canción para abrir este disco. Es un tema que muestra completamente mis sentimientos, lo que pienso y, quizás, lo que me ha tocado vivir durante todos estos años. Desde que empecé en la música, me tocó vivir y asumir retos para las que no estaba preparada. Este disco es una declaración de intenciones desde el inicio hasta el final y El miedo a fallar habla sobre sentirse perdido. Yo he aprendido muchísimo más de lo malo que de lo bueno, y me ha servido para ubicarme y saber centrar el foco en lo que quería.

No es la misma Miriam que salió de OT.

Por supuesto que no. La Miriam de antes estaba muy perdida. En el primer pre-estribillo de El miedo a fallar digo "Y a pesar de las subidas, me sentía bajo el suelo". Muchas veces lo tienes todo y no te sientes a la altura, y te ves en la posición de tener que mostrar que estás en un gran momento cuando igual, por dentro, no lo estás. Ahora he aprendido y sé, como digo en la canción, que "a pesar de las subidas, volveré a caerme al suelo". La industria musical funciona así. Esto es una montaña rusa y lo verdaderamente importante es disfrutar del camino y poder compartirlo. Me siento verdaderamente afortunada por el público que tengo y la paciencia que han tenido por estar ahí durante todos estos años.

¿Siguen surgiendo dudas en su mente a día de hoy?

Claro. Sentir miedo, frustración, responsabilidad, dudas... es algo normal que nos hace humanos. En un mundo como este, es completamente imposible no sentirlo trabajando a nivel profesional. Quien te diga lo contrario, que me diga cómo lo hace. Realmente, por mucho que tengas la seguridad, siempre hay algún momento de dudas y de frustración al ver que las cosas no salen como una pensaba.

¿En algún momento sintió que estaba ocupando un lugar que no merecía?

Muchas veces sientes que te viene todo grande, que no estás preparada para asumir ciertas responsabilidades o para ocupar ciertos lugares. Y surge ese síndrome del impostor de manera inevitable. A veces hay cosas que te desbordan y no pasa nada por reconocerlo. También está bien enfrentarte a esas situaciones. Todos esos retos que me han llegado y que creía que no iba a ser capaz de asumir me han ayudado a aprender y a mejorar. Te ponen a prueba y te sacan de tu zona de confort.

¿Ha marcado alguna "línea roja" en su carrera?

Musicalmente, no. Los límites que he puesto son de cosas muy concretas que poco tienen que ver con la música. Este mundo es tan amplio que disfruto mucho de la música en todos sus estilos y formas. Sería raro que oyeses de mí "esto no lo voy a hacer" porque nunca sabes cómo se va a desarrollar tu camino como artista. Voy a seguir fluyendo y viendo las oportunidades que se presentan en el camino.

Para finalizar, ¿qué puede encontrar el público en su concierto de Alicante?

Este tour está siendo una auténtica fiesta. Es, sin duda, la gira que más estoy disfrutando. En el concierto hay de todo: sigue estando presente esa Miriam guerrera de guitarra eléctrica, pero también hay espacio para la acústica y el piano. Siempre digo que mis conciertos son una especie de montaña rusa donde hay momentos más íntimos, pero que se acaban convirtiendo en una fiesta donde la gente se divierte y salta.