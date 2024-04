Una veintena de bandas se suman al regreso del «Bali r’n’r Show» a Benidorm

Solo rock & roll y todos sus hijos bastardos: punk, garage, power pop, surf, noise ... y mucha cultura rockera con feria del disco y rock market en cuatro espacios diferentes pero en una misma ubicación. Es la fórmula del Bali r’n’r Show que, tras el parón del año pasado, vuelve este fin de semana a Benidorm reforzado en su organización: a Metallic’KO, que organizó este festival en 2022 para celebrar los 35 años de su tienda de cazadoras de cuero, se suma este año el mítico local La Pacheca del Grao de Castellón.

La banda sueca de punk rock Psychotic Youth / INFORMACIÓN

Más de una veintena de bandas y una docena de djs forman el cartel de esta segunda edición, entre las que destacan los suecos Psychotic Youth, los holandeses The Sex Organs o los franceses The Scaners y The Silly Walks, y que incluye a Sonic Angels, ESQTM, Ringo Rango, Hyrels, Atalantes, The Bo Derek’s, Mad Martin Trío, Bankrobbers (con Marcos Sendarrubias), Generator, Deaf Devils, Les Pick-ups, Nestter Donuts, Artemio y Nebraska, Bordestones, Catastróxico y los Donald Reagans, que desfilarán por los distintos escenarios del hotel Bali de Benidorm desde la media tarde del viernes hasta la despedida 48 horas después.

Fotografía y documental

Además de la feria y presencia de sellos especializados, habrá espacio para la fotografía con varias exposiciones y la presentación del documental Garlic Phantoms por su director Juan Pérez-Fajardo.