El XXIV Festival de Cine de Sant Joan homenajea al cine musical

El séptimo arte inunda Sant Joan durante una semana. Consolidado como uno de los certámenes de cortometrajes más veteranos del territorio nacional, el XXIV Festival de Cine de Sant Joan, previsto del 21 al 27 de abril, se pone en marcha con más actividades paralelas complementarias, más premios y nuevas secciones a concurso, una con cortos para público familiar, que optarán al Ficus Gominolas, y otro al mejor corto de ámbito local, que competirá por el Ficus Palomitas. Novedades que se suman a una agenda de charlas formativas y proyecciones de los 31 cortos finalistas y, por supuesto a las dos galas de apertura y clausura que tendrán el cine musical como gran protagonista.

Este cartel, obra de la diseñadora Ana Belén Pérez, representa una de sus escenas más míticas de ‘Cantando bajo la lluvia’. / INFORMACIÓN

Este domingo, 21 de abril, a las 19:00 horas, en la Plaça Josep Carreras comenzará la ceremonia inaugural, con entrada libre para el público al igual que ocurrirá en el resto de galas y proyecciones. Dos componentes de Maniquí Teatre, Eliana Santamaría y Miriam Micó, presentarán la gala de apertura en la que se entregarán los premios del VIII Concurso de Escaparates de Cine, que será el preámbulo del concierto de bandas sonoras interpretado por la Sociedad Musical, dirigida por Joan Espinosa, y la Coral de la Universidad de Alicante, bajo la dirección de Shlomo Rodríguez. La plaza ubicada frente a la Casa de Cultura resonará las obras musicales más representativas del celuloide, en un reciento abierto, al aire libre, más amplio y con más butacas que en el auditorio, donde se quiere dar cabida a todo el público que acude de forma multitudinaria al concierto de cine.

Precisamente, el cine musical es la estrella de este festival. En el cartel, obra de la diseñadora Ana Belén Pérez, aparecen elementos del propio municipio de Sant Joan y que tiene como protagonista a Gene Kelly en una de sus escenas más míticas de ‘Cantando bajo la lluvia’, dirigida por un Stanley Donen que cumpliría 100 años en 2024. Sin duda, esta película es probablemente el mejor musical de todos los tiempos, o al menos el más reconocido, al que la diseñadora santjoanera ha elegido combinarlo también con una parte escénica de ‘La la land’, la película que actualizó el género musical en la pasada década y lo volvió a poner de moda.

Desde el lunes 22 al viernes 26, a las 19 horas, el auditorio de la Casa de Cultura acogerá las proyecciones de los 31 cortometrajes seleccionados entras las 1.100 producciones audiovisuales rodadas en España que inscritas en el certamen. A lo largo de la semana se podrán ver los 5 cortos que optan al Ficus Palomitas a mejor obra vinculada al municipio y, por otro lado, el día 26 está prevista una sesión familiar de cortos para todos los públicos, que optan al Ficus Gominolas. El jurado encargado de definir el palmarés en la 24 edición, lo componen el periodista y comunicador José Manuel Caturla; la docente del IES Luis García Berlanga, Diana Roca; el técnico especialista de la UMH Guillermo López Aliaga; el diseñador e ilustrador Iñigo Lanz; y la actriz Eliana Santamaría. Los premios se anunciarán y entregarán en la Gala de Clausura del sábado 27, a las 20 horas, en el mismo auditorio sede del Festival. En una gala dirigida por Noe Vicente, con la actuación de la Escuela Municipal de Teatro, también se conocerá el ganador del nuevo concurso de guion de Marallavi Films y la entrega del Ficus de Oro Honorífico a la actriz Isabel María Pérez, una artista con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, nacida en tierras andaluzas, afincada en Madrid pero que durante unos años vivió en Sant Joan y desarrollo raíces alicantinas.

Isabel Maria Perez, Premio Honorífico del Festival de Cine de Sant Joan 2024 / INFORMACIÓN

El certamen está dirigido por Toni Cristóbal y organizado por el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, a través de la Concejalía de Cultura, que coordina David Aracil, la Alcaldía de Sant Joan que dirige Santiago Román, y la Asociación Cultural Audiovisual Viridiana. Y entre el equipo de colaboradores destaca la ayuda y el soporte del IES Luis García Berlanga, en labores de promoción y cobertura del evento que desarrollan sus estudiantes de realización audiovisual.

Cortos seleccionados

R. E.

La lista de las 31 obras que participan en el concurso nacional de cortometrajes del 24 Festival de Cine de Sant Joan d’Alacant son: ‘Adéu Peixet’, de Anice Mateu; ‘Ámam’, de Jesús Cisneros Gurumeta; ‘Anastatica’, de David Alesina; ‘Artesanía’, de David P. Sañudo; ‘Aunque es de noche’, de Guillermo García López; ‘Betiko gaua (La noche eterna)’, de Eneko Sagardoy; ‘Co-Haunting’, de Adrián Carande, Pepe Rico y Paula Sánchez; ‘El juego de su vida’, de Alejandro Miñarro; ‘El rey de la semana’, de David Pérez Sañudo; ‘El trono’, de Lucía Jiménez; ‘Enchufes?’, de Alicia Arwgar; ‘Felina’, de María Lorenzo; ‘In Half’, de Jorge Morais; ‘Intercambio’, de Amaia Yoldi; ‘L' Aliat’, de Guillem Marí; ‘La compañía’, de José María Flores; ‘La gran obra’, de Álex Lora; ‘La nana de la bruja’, de Óscar Villarroya; ‘La noche dentro’, de Antonio Cuesta; ‘Nena’, de Xosé A. Touriñán y Jairo Iglesias; ‘Se acabó el verano’, de Pedro Nicanor; ‘Sincopat’, de Pol Diggler; ‘Son pardos’, de Carlos Llaó; ‘To bird or not to bird’, de Martín Romero; ‘Voyager’, de Pablo Pagán; y ‘Welcome Tahiya’, de Marta Bayarri; ‘Empieza otra vez’, de Miguel Ángel Pastor Rodríguez; ‘Huir del recuerdo’, de Víctor Jávega Navarro; ‘Y un jamón’, de Chus Verdú Seva y Sergio Balaguer Orfao; ‘Pequeño, de Álvaro G. Company y Meka Ribera; ‘R.E.S.T.’, de Pelayo Fernández.