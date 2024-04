Sostenibilidad y diseño de calidad, inclusivo y asequible

MedCity es un festival diseñado por el Colegio de Arquitectos de Alicante en colaboración con Casa Mediterráneo, evento satélite dentro del programa 2024 de la Nueva Bauhaus Europea (NEB). ¿Y esto qué es? Pues un movimiento iniciado por la Comisión Europea, ideado por su actual presidenta, Ursula von der Leyen, cuya finalidad es promover un nuevo estilo de vida que aúne sostenibilidad y diseño de calidad, que requiera menos carbono y que sea inclusivo y asequible para todos.

Noche de confidencias entre Luis Crespo, Carlos Baño y César Quintanilla.

Conferencias, charlas y exposiciones para dar a conocer esta innovadora iniciativa y que también incluyó un cóctel en la terraza del Colegio de Arquitectos. Su presidente, Emilio Vicedo, junto al vicepresidente, Carlos Company, saludaba orgulloso a los invitados entre los que se encontraban Pablo Ruz, alcalde de Elche (le costaba enseñar su habitual sonrisa, después de varias semanas de «calvario»), Nayma Beldjilali (concejala de Cultura), Rocío Gómez (concejala de Urbanismo), Carlos Baño (Cámara de Comercio), César Quintanilla (Laboratorios Q Pharma), Salvador Ivorra (UA), Sergio Fernández (Cuatrecasas), Andrés Perelló (Casa Mediterráneo), Luis Compañ (Abanca), Manuel Girona, (Grupo Renovak), Nieves Esparza (Niessen), Juan Enrique Martínez (Aedas), Ezequiel Moltó (Vectalia), Miguel Martínez Perallón (Colegio de Arquitectos) o Luis Crespo (Fempa).

Emilio Vicedo con representantes de Cuatrecasas.

Pudo ser la maravillosa temperatura o las espectaculares vistas, pero la noche dio para confidencias. Como la de César Quintanilla que confesó que va a por Jesús Navarro. No, no se trata de retarle en un ring, es que el empresario va a hacerse su primer tatuaje. En realidad, dos. Quiere presumir ante sus amigos que ha cruzado dos veces el Atlántico navegando y se va a tatuar dos anclas, una por trayecto. Así se empieza… ¡que se lo digan a Jesús…! También entrañable Luis Crespo recordando a su padre y su hermano; y muy divertido Carlos Baño hablando de los cumpleaños infantiles ¡y lo que le gustan!

Javier Verdú y Enrique Cabañero.

Las hadas no saben perdonar

Sostenibilidad y diseño de calidad, inclusivo y asequible

Primero no guardaban secretos y más tarde dijeron que no saben perdonar. Estas son las hadas de Lola Mateo, licenciada en Bellas Artes, profesora, lectora compulsiva y que ha presentado la segunda parte de una trilogía que comenzó con Las hadas no guardan secretos y que sigue con Las hadas no saben perdonar.

Empezó a escribir como una catarsis personal en la pandemia. Según sus palabras, con esta trilogía quiere explorar con cuentos de hadas cómo nos comportamos. En su primera obra incidió en los secretos que todos tenemos y que en muchas ocasiones no queremos reconocer ni a nosotros mismos. En el segundo libro se centra en el rencor, lo que tenemos dando vueltas en la cabeza y no somos capaces de superar, ese poso feo que nos mantiene con un runrún constante y que no podemos controlar. Y la trilogía se cerrará con la exploración de las elecciones personales que tomamos y las consecuencias que tienen y que, en muchas ocasiones, no queremos aceptar.

El escritor Manuel Avilés, Azucena Orts, Mari Carmen Briz, Amor Giner, Andrés Espí, Alfonso Jurado, Chema Albero, Marián Rincón, Antonio Fuster, Mónica Alba, Maylo Albero, Antonio Mateo, Carmen Borrego o Felicidad Moreno fueron algunos de los asistentes a esta presentación.

Y teníamos que preguntarlo… ¿cuál es el daño que las hadas no pueden perdonar? La autora es clara y contundente. La traición.