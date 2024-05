Suzi Quatro ofrecerá su único concierto en España en el Iberia Festival Benidorm 2024

El Iberia Festival ha comunicado este lunes que la estrella internacional Suzi Quatro ofrecerá en Benidorm su único concierto de 2024 en España. La proclamada reina del rock se une al cartel del Iberia Festival Benidorm, que este año cumple su decimoprimera edición con un cartel que completan, hasta el momento, Medina Azahara, Tarque & La Asociación del Riff, Los Zigarros, Barón Rojo, Miguel Costas (Siniestro Total y Aerolíneas Federales), Lichis, y otros artistas aún por confirmar.

Suzi Quatro (Detroit, EE UU, 1950) es una de las mujeres pioneras del rock. Cantante y compositora, fue la primera mujer bajista al frente de una banda de rock que gozó de grandes éxitos internacionales en su carrera en los años setenta -en Europa y en Australia antes que en Estados Unidos- con temas como If you can't give me love o Stumblin' In. Aún en activo a sus 73 años, no ha dejado de grabar discos y dar conciertos. También ha publicado varios libros y afirma que seguirá en los escenarios: "Me retiraré cuando suba al escenario, mueva el culo y haya silencio", asegura.

Suzi Quatro, en los años 70 / INFORMACIÓN

Tras celebrar diez ediciones anteriores, la cita anual del rock en Benidorm con el Iberia Festival volverá a celebrarse en el Auditorio Julio Iglesias los próximos 11 y 12 de octubre.

La organización indica que este festival continúa su expansión y a las citas adicionales de Mallorca, Murcia y Salamanca, este año se une la ciudad granadina de Atarfe (Granada) que acogerá la primera edición de esta franquicia del rock que ya han disfrutado más de 100.000 espectadores desde 2013.

Historia del Iberia Festival

Nace en 2013 en Benidorm con la vocación de ser un festival único en su género apoyando la música en español y potenciando sobre todo el género del rock nacional. Con el paso de los años y el apoyo popular el festival ha ido creciendo y actualmente se puede disfrutar en diferentes ciudades españolas: Murcia, Mallorca, Salamanca y este 2024 por primera vez en Granada. También la apuesta se ha vuelto más internacional y el cartel se ha abierto la puerta a grandes estrellas nacionales e internacionales. Iberia Festival ha sido disfrutado por más de 100.000 espectadores en sus diferentes ediciones y ha contado con nombres tan relevantes como Estopa, Hombres G, Rozalén, Duncan Dhu, Dani Martín, Rosario, Rosendo, Loquillo, La Unión, M-Clan, Los Secretos, Café Quijano, Ilegales, Orquesta Mondragón, Los Rebeldes, La Frontera, Ariel Rot, Seguridad Social, Golpes Bajos, Celtas Cortos, Coque Malla, Jaime Urrutia, OBK, Iván Ferreiro o Tequila, entre otros.