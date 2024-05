Una novela indaga en la vida "emprendedora" de Blasco Ibáñez en Argentina

De ser catedrática del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante a ganar un premio literario. Carmen Ródenas acaba de publicar su nueva novela El talento, con la que se alzó con el XLI Premio Literario Ciutat de València en la categoría de narrativa Vicente Blasco Ibáñez el pasado mes de diciembre. Este galardón, entregado por el Ayuntamiento de València y dotado con 12.000 euros y la publicación de la obra, trata curiosamente del autor que da nombre a los premios y del tiempo que pasó en Argentina a principios del siglo XX.

"La obra se centra en la historia de uno de los escritores valencianos más prestigiosos de todos los tiempos, Blasco Ibáñez, y su gira por ciudades de Argentina en las que hizo varias conferencias para celebrar el centenario de la independencia del país", comenta la catedrática. Posteriormente, hubo cinco años en los que el ilustre novelista desapareció del mapa y comenzó una nueva faceta de latifundista. Esta novela histórica recupera los años de emprendimiento en los que el autor valenciano se embarcó en el país latinoamericano.

"En esa época, Buenos Aires era el París de América del Sur", explica Ródenas. Era un país con intención de encontrar nuevas oportunidades y donde Estado y gobiernos locales esperaban poner en marcha la explotación de grandes tierras salvajes. Fue aquí donde Vicente Blasco Ibáñez vio una gran oportunidad de emprendimiento. El libro se sumerge en la travesía empresarial del autor en búsqueda de agricultores valencianos que se encargasen del cultivo de arroz y naranjas así como en la decisión de un joven periodista del diario El pueblo de ejercer como su secretario durante el tiempo que duró la aventura.

La autora Carmen Ródenas / información

"La obra es bastante fiel a lo que sucedió y cuenta con personajes reales. He investigado muchísimo y tengo la suerte de que se editaron una gran cantidad de libros conmemorativos sobre la Argentina de la época, pues se cumplían 100 años desde su independencia de España", añade la catedrática.

Mirada de una catedrática

"Si lo que hizo Blasco Ibáñez fue una 'blascada', lo que he hecho yo ha sido otra 'blascada'", alega Carmen Ródenas, que ha querido adentrarse en el mundo de la literatura para relatar, con la ayuda de sumarios y documentos, la Argentina de principios del siglo XX, previa al estallido de la Gran Guerra. "Con la documentación que había conseguido, tenía dos opciones: hacer un artículo científico para una revista de historia o escribir una novela", y decidió llevar a cabo la segunda.

"Me metí de lleno en esta historia porque me gusta escribir, pero sobre todo porque me toca de cerca. Blasco Ibáñez acudió a algunos pueblos de València para llevarse agricultores valencianos", comenta Ródenas, cuyo pueblo (Tavernes de la Valldigna) se encuentra en medio de la búsqueda de mano de obra del autor. Según informa la economista, Blasco Ibáñez crea dos colonias, una en Río Negro y otra en Corrientes, zona tropical que bautizaría con el nombre de Nueva Valencia por su intención de realizar allí grandes cultivos de arroz y naranjas. En la búsqueda de datos, consiguió contactar con familiares de agricultores que decidieron buscar una oportunidad laboral que finalmente no sería muy beneficiosa.

El talento, por tanto, se encarga de dar contexto histórico a esa etapa de Blasco Ibáñez como emprendedor, donde experimenta una manera diferente de tener a personas trabajando para él en una explotación agrícola, manteniendo siembre el respeto por sus trabajadores y el cuidado de su bienestar. Asimismo, se analizan las cuestiones por las que no se generaron grandes beneficios y su posterior regreso a Europa. Cinco años de desaparición que, ahora, se abren al público general gracias a esta novela.