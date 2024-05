Todo listo para una nueva edición de Alacant Desperta

Cuenta atrás para que el Tossal de Alicante vuelva a reunir a las mentes inquietas de la provincia que buscan expresarse artísticamente. El colectivo autogestionado Alacant Desperta ha programado una retahíla de actividades a lo largo de tres intensos días (24, 25 y 26 de mayo) en los que se dará cabida a la creación de cultura de base local en la que no faltará teatro, circo, música, poesía, deporte, expresión activa o sostenibilidad, entre otros.

Así, tras muchos años de apuesta por la creatividad, el festival se erige como punto de encuentro para alicantinos y visitantes donde dar rienda suelta a la amplísima variedad de propuestas culturales e intergeneracionales que existen en la ciudad de forma desinteresada, donde más de 300 expresiones artísticas demostrarán que hay talento local de sobra en Alicante. Con un cartel lleno de interesantes propuestas durante sus tres días de celebración, el Tossal contará también con tres exposiciones permanentes junto al punto de información: la muestra Mujeres científicas mediterráneas, otra en la que se analizan 20 años de Alacant Desperta y la exhibición Pirámides de la expresión.

Viernes 24

Todo arranca el viernes 24 de mayo, a partir de las 17 horas, con una serie de actividades distribuidas en seis escenarios tan diversos como apetecibles. El Espacio Expresión Activa/Juntos y revueltos abrirá la veda con una serie de actividades lúdicas y recreativas junto al alumnado de Educación Infantil del IES Figueres Pacheco de 17 a 19 horas. Posteriormente, llegarán las actuaciones de 2 Supakids - Miss Super2 Much (20.30 - 22.00), El Bezea (22.00 - 22.30), Loremba 22.30 - 23.15), Chaman Charro (23.15 - 00.00), Picolo ZNP (00.00 - 01.00) y DJ Whito + Tribu13 (01.00 - 02.30).

La programación del Espacio de Artes Escénicas del día de apertura del festival de arte urbano correrá a cargo de Tai Chi (18.30), San Rafael (19.00), Luisma García (19.40), Tribu13 (20.00), Katerpsis (21.00), Luis Margía (21.40), Alejandro Rizo (22.00), Allegratto en Tanga Suit (23.00), Javit (00.00), Elia Gonsalvez (01.00) y Mala letra (02.00).

Mientras que en el Espacio Circo/SoundSystem la apertura la hará Zancos y Malabares (19.00) y continuará con una agenda marcada por un taller de pelotón (20.00), taller de aéreos (20.30) y Dr. Astronomillo (21.45). La apuesta musical de dicho escenario la llevarán La timbalada con La Red + Warm Up (22.00 - 23.00), Chica Outtadubnium (23.00 - 01.00) y Spiritual Crew con Ranking Youth y Rassi Hardknock (01.00 - 02.30).

Un concierto durante la pasada edición de Alacant Desperta / HÉCTOR FUENTES

El Espacio Electrónica contará con pinchadiscos de varios estilos, comenzando por DJ Purple Rabbit (19.00) y siguiendo con Bölverk (20.00), Falken (21.00), Manu Senent (22.00), Jag 6.9 (23.00), Martyon (00.00), DVC (01.00) y Ben Carús (02.00).

La música urbana también forma parte de la programación dentro del Espacio Hip Hip, que albergará las exhibiciones de Aukan (19.00 - 19.20), L.U.R. (19.25 - 19.45), Hutsulblaiova 19.50 - 20.10), Momias (20.15 - 20.35), Yesh (20.40 - 21.00), Cero Cash (21.00 - 21.20), Shatterprince (21.25 - 21.45), Ricardo Arkadas (21.50 - 22.10), Track Charles (22.10 - 22.30), Aroha Sowl (22.35 - 22.50), Lost Light3r (23.00 - 23.20), Stomba (23.25 - 23.45), John Karra (23.50 - 00.10), Fado y Shyn (00.15 - 00.35), Non G90 y J Lion 00.40 - 01.00), Maat Lam Gaia (01.05 - 01.25) y Pablik (01.30 - 01.50).

El último escenario es el encargado de encender la mecha de la escena alicantina más aguerrida. El Espacio Rock acoge las actuaciones de Las Cenizas (19.00), Tape on Sale (20.00), Los Ibiza (21.00), Carmelo y Constanza (22.00), Largo Viaje (23.00), Wrath of God (00.00), Desmayo (01.00) y Mata-Ratas (02.00). Además, también se organizarán otras actividades en un llamado Espacio África como un taller de percusión africana (18.00), una presentación y coloquio de las dinámicas del espacio (19.00) y una tribalada a cargo de un colectivo senegalés abierta para todo el mundo con instumento de percusión (20.00). Aparte, de 19.30 a 02.30 se realiza un taller de astronomía detrás de la cafetería.

Sábado 25

El segundo día de certamen arranca a partir de las 11 con un Espacio de Expresión Activa que alberga de 11 a 17 horas un taller de pintabarrigas embarazadas a cargo de Meraki. Junto a ello, la programación cuenta con el concierto Rubaleros (11.00), la exposición y charla con la Colla de cologistas en Acción Reciclaje y reducción (12.00), el concierto de castañuelas con el grupo de mujeres sernior de la Asociación Rubayo (12.00), el primer certamen de narrativa y pintura rápida al aire libre (12.15), el taller Masculinidades y cuidados con el colectivo Tejido Da'doe (12.30), el espectáculo infantil Where is Pikachu con Payaso Cia Chocomeli (14.15), la lectura y exposición de las obras del primer certamen de narrativa y pintura rápida al aire libre (16.00), el concierto de The Sandwiches (17.00), el taller Comic Doodle Art (17.30), el micro libre de Rubeitors and Chickens y la charla Pedagogías Activas Hoy con Cristina Cano Valle (18.00), el taller Info Movimiento Precious Plastic (18.30) y el show Dadaélica Experiencia Musical Impro con Sento Basilio, Carlos Rúcula y Adro (18.45). La parte de Juntos y revueltos, además, contará con las expresiones musicales de Franz Gonzo (21.00 - 22.00), Vicho CS (22.00 - 23.00), Bolverk (23.00 - 00.00), DJ Boke (00.00 - 01.00), DJ Narro (01.00 - 02.00) y DJ Luis Mirando (02.00 - 02.30).

El Espacio Deportes de una pasada edición del Alacant Desperta / HÉCTOR FUENTES

El segundo espacio en contar con una amplia particiàción de proyectos artísticos durante toda la jornada de sábado será el Espacio Artes Escénicas. Iniciará con una dosis de Tai Chi (11.10) y continúa con Racatrá - SIDPV (12.00), Entredanza (13.00), Conny Francis (13.40), Danza de frutos (14.10), Desfile de alta costura (15.00), Rosita (16.00), Improgen AD (16.30), Amenaza Verde (17.00), Sergio Navarro (17,40), Lucentum Tribal (18.00), Sergio Navarro (18.30), Polémico Chinaski (18.50), Alex Garram (19.30), Manuche (19.50), Rancho Cashemere (20.50), Gladys Pole Dance (21.30/22.40/23.30/00.20), Tocando Fibra (22.00), Tere Priore (22.50), The CBB (23.40), La coctelera del indie (00.40) y Venux Electra (01.20).

El Espacio Circo/Soundsystem sigue apostando por talleres y sonidos jamaicanos. La programación arranca con un taller de pelotas (11.00) y prosigue con un taller de hula-hoop (12.00), taller de áreos (12.30), taller de diabolo (13.30), taller de pelotón (16.30), taller de malabares (17.30), un gran cabaret a carbo de Circompás, Lidia al cubo y Mr. Rojas (20.00), la actuación de Andi From Digital Steepaz desde Alemania (23.30) y Spiritual Vibrations Crew (01.30).

El estreno del Espacio Deportes se lleva a cabo con salto de scotter en las rampas de la pista de skate del Tossal (10.00 - 11.00), karate en la pista de patinaje (10.00 - 12.00), descenso de longboard (en la cuesta), basket 3x3 en la pista de baloncesto ubicada en el Espacio Hip Hop (11.00 - 13.00), jocs valencians en la pista de patinaje (12.00 - 13.00), bikepolo en la pista de patinaje (17.00 - 19.00) y ajedrez (17.00).

El Espacio Electrónica agenda una variedad musical que arrancará a las 12 horas con The Nest Swing Dance Studio. Le siguen G.S.G. Downtempo Vermú (15.00), Frank Gonzo (17.00), Maikk (18.00), Ferst (19.00), Pogo (20.00), Moondog's Son (21.00), TLM (22.00), Arkostek (23.00), Ángel Corbí (00.00), Siarem (01.00) y Soviet Gym Tracks (02.00).

El rap y el género urbano más amplio aterriza en el Espacio Hip Hop a partir de las 15.00 con Beat Meeting Cru. La programación acoge una batalla de breakdance (17.00 - 20.30) y los conciertos de Ocho (20.30 - 20.50), Graziella Gang (20.55 - 21.15), Bailén Mora (21.20 - 21.40), Densoflow (21.45 - 22.05), Madrid South Green (22.10 - 22.30), DH.SA (22.35 - 22.55), Nase (23.00 - 23.20), Harry Gálvez (23.25 - 23.45), Yake (23.50 - 00.10), Attlas y Pawla Esse (00.15 - 00.35), Iván Caballero (00.40 - 01.00), Lury (01.05 - 01.25), Chabentino (01.30 - 01.50) y Lirikal Fucktory (01.55 - 02.15).

Otro de los escenarios que se estrenan el sábado es el Espacio Poéticas con un recital de los ganadores del Concurso de Poesía de la Plataforma InteractUA (12.00 - 14.00). Posteriormente, aparecerán por dicho espacio Lucía Luque (18.00 - 18.30), Brian Rodriguez (18.30 - 19.00), Liam Thomas (19.00 - 19.30), Ángela Caballero (19.30 - 20.00), Urbano (20.00 - 20.30), Nadia Lag (20.30 - 21.00), Lucy Garry (21.00 - 21.30), Tader Olivares (21.30 - 22.00) y Jamfernando (22.00 - 02.30).

Por último, el Espacio Rock ha programado un día repleto de actuaciones de altos vuelos con Lett (11.00), Guinea Pigs (12.00), Los Mecha Corta (13.00), Oh! Marlene (17.00), Veluar (18.00), Seas of Mars (19.00), Sekía (20.00), Bar de fondo (21.00), Leviatán (22.00), Cain's Dinasty (23.00), Kondenados (00.00), Velocidad Absurda (01.00) y Wacheras (02.00).

Asistentes a una pasada edición de Alacant Desperta / información

Como actividades fuera de la programación afincada a espacios concretos, se sigue dando rienda suelta al Espacio África con un mural colaborativo, pintacaras y exhibiciones varias. Fuera de ello, se ha preparado una ruta interactiva histórica en el Espacio Expresión Activa (11.00 y 12.00), un taller de cometas en el Espacio Artes Escénicas (18.30) y se prosigue con el taller de astronomía (19.30 - 02.30).

Domingo 26

El último día se han reservado varias actividades para servir de colofón al festival Alacant Desperta. En primer lugar, el Espacio Expresión Activa volverá a contar con Meraki en un taller de pintabarrigas a embarazadas (11.00 - 17.00). Posteriormente, contará con dos conciertos de rock infantil: el de Three Starts (11.00) y el de Titans of Soul (11.45). Más tarde habrá una retahíla de conciertos a cargo de Soul Temple, Jazz Experience, Azstarship, Disco Funk, Temptation y Vicky & The Vicksboys (13.45 - 15.30). El espacio cerrará su edición con una gala de fusión de ritmos persas con guitarra española a cargo de Vahid (16.00), un concierto de rap adolescente con Shinydeadsoul (16.30), poesía de Menchi (17.00) y el rock de Confort Kills (17.30).

El Espacio Artes Escénicas también llega a su fin con las actividades llevadas a cabo por Armonía Infinita (12.10), Dúo Somaris (12.50), Yewandé (13.20), Lionel Madrake (14.00), Claudio H (14.20), Álvaro García (16.00), Desfile de alta costura (17.00), La ciudad de los colores (18.00) y la clausura con la batukada de Pan de azúcar (19.00). Mientras que el Espacio Circo tan solo ha emplazado un show de aéreos a cargo de Neuz y Lidia (11.00), un momento para poner en relevancia a la Asociación ANDA (12.30) y unas circolimpiadas (13.00). Ubicado en la zona, también se llevará a cabo un taller de esparto (11.00).

La variedad se une en los últimos compases de la edición. Mientras que el Espacio Deportes acoge una sesión de boxeo (11.00 - 13.00), juegos vascos (13.00 - 15.00) y patinaje artístico (17.00 - 18.00); el Espacio Hip Hop clausura su participación con un campeonato de batallas de freestyle (17.00 - 20.00). Por su parte, el Espacio Electrónica destilará los sonidos varios de Verbena Asociación El Farolillo (11.00), Vermut Sonoro (14,00), Mad Math (17.00), Tania TNT (18.00) y Adri Grajams (19.00).

La poesía mantendrá viva la llama del Espacio Poética con un micro abierto apodado Alicante está despierta (12.00 - 14.00) y la particippación de Laura Hoyos (16.00), Manolo Cabrera y Antonio Peñalver (16.30), Rubén Milla y otro micro abierto final a cargo de El Refugio (17.00 - 19.00). Y el otro escenario que no frena es el Espacio Rock, con la actuación de las bandas Geckos (11.00), Skole (11.30), Katarsia (12.00), TG&SOA (12.30), Elsa Grande (13.00), Javit (13.30), Surkobain (17.00) y Radioz (18.00).

Motor de expresión

El colectivo Alacant Desperta lleva en activo desde 2003 y demuestra el poder que la ciudadanía tiene para organizarse y autogestionarse, así como lo importante que es la libre expresión artística del ser humano, que lejos de la industria cultural, se convierte en una necesidad vital con la que poder canalizar emociones. Esa es la función primera del festival y del colectivo, que todos tengan un escenario en el que expresarse, y tan importante como esto, una mirada enfrente amiga que entienda lo que supone ese hecho.

Por ello, como previa, se han instalado varias pirámides de madera a modo de buzones en seis puntos de Alicante (en Alacant Terminal de ADIF, la Universidad de Alicante, el Conservatorio, el Mercado Central y la Universidad Miguel Hernández) donde se invitaba a todo el que quisiera a expresarse libremente. Todas las expresiones recogidas estarán expuestas durante los tres días que dura el evento en un gran mural en la cuesta del Tossal.