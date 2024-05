Una ópera prima sobre un encuentro sexual, a concurso en el Festival de Cine de Alicante

Adriana Ozores protagoniza junto al joven actor Alejandro Vergara Reflejos en una habitación, la ópera prima de la directora melillense Ceres Machado, que se proyecta este miércoles a las 19 horas en los cines Kinépolis de Alicante, dentro de la sección oficial de largometrajes a concurso en el Festival de Cine de Alicante, con la presencia de la directora y parte del equipo.

Reflejos en una habitación cuenta la historia de un encuentro sexual entre una mujer de clase alta de 62 años y un joven de 22 de barrio humilde. La premisa recuerda a la película protagonizada por Emma Thompson (Buena suerte, Leo Grande), pero ha sido casualidad que esta llegara antes a los cines, ya que el proyecto estaba en la cabeza de Ceres Machado desde hace una década. "Han pasado diez años desde que decidí hacer esta película -que parte de un cortometraje suyo anterior, Una mujer completa- y seis hasta saber cómo hacerla. El rodaje me llevó poco tiempo, pero luego tardé año y medio hasta terminarla", explica la directora de esta cinta rodada entre Melilla y un hotel en Antequera.

"La película reflexiona sobre las clases sociales, pero de forma amena, no quería que fuera un tostón, a través de tres personas hablando dentro de una habitación: Hugo, un scort (prostituto) de 22 años, y Berta, de 62. Ella no le espera a él, espera a Albert (David Tortosa), un adulto de 42 años con el que se ve cada mes, que no puede ir a la cita y manda al niñato de Hugo, con el que choca y no se entiende", resume sobre el argumento sin hacer spoiler la directora de esta historia, que describe como "una olla a presión", con guion de Salva Martos y dirección de arte y vestuario de Álvaro Sola.

"A Adriana [Ozores] le gustó el guion, le pareció una maravilla, pero antes de aceptar hacerla quiso ver mi trabajo anterior - tengo diez cortos muy premiados, 400 selecciones en festivales y unos 60 premios- y, después de verlo, aceptó", señala "súper feliz" de tenerla de protagonista. "Es una de mis actrices favoritas y es un orgullo haber trabajado con ella y que le haya dado el peso y la personalidad al personaje de Berta".

La película tiene varios giros de guion y roza diferentes temáticas, pero parte de la intención de Machado "de hablar de sexualidad en una mujer de 62 años de clase alta o muy alta, muy encorsetada, que tiene la sexualidad capada, pero ¿qué más tiene capado? La sexualidad es el detonante para hablar de todo lo demás. Ella tiene el dinero que él anhela y él, la libertad que ella desea".

Rodada casi en un único espacio, la realizadora decide ir con la cámara desvelando la habitación poco a poco para descubrir nuevos ambientes y sorpresas. "Había una planificación muy estudiada para que un solo espacio no dejara de crecer", afirma.

Premios y estreno

El largometraje acaba de iniciar su andadura por festivales y ya ha recibido el premio Juan Ramón Jiménez al Mejor Largometraje en la sección Talento Andaluz del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, otro en Linares, y está seleccionado en cuatro certámenes de Estados Unidos y uno en Bulgaria, lo que "te refuerza en el arranque para una dirección novel como esta".

Su estreno está previsto para este verano, a través de la distribuidora 39 escalones.

Próximos proyectos

Ella ya trabaja en un próximo cortometraje y en su segunda película, que protagonizará Fernando Tejero, una coproducción con Italia para contar una historia de amor entre hombres. "Mi gran obsesión es la libertad, pero la libertad con capacidad de entendimiento. Ese es el ligar donde me gusta moverme".