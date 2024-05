El "thriller" llega al Festival de Cine de Alicante con "Tú no eres yo"

Tú no eres yo es la tercera película a concurso en la sección oficial de largometrajes del Festival de Cine de Alicante. Un thriller dirigido por Moisés Romera y Marisa Crespo, pareja valenciana con amplio recorrido en el cortometraje, que debuta en el largo con una historia inquietante que habla de relaciones familiares y que se proyecta este miércoles a las 21.15 horas en los cines Kinépolis con la presencia de los directores y los intérpretes Roser Tapias y Jorge Motos, hermanos en la ficción.

La película cuenta el regreso a casa de una joven médica cooperante internacional tras haber estado un tiempo sin contacto con su familia. "Decide volver por Navidad para darles una sorpresa y descubre que hay una chica de su edad, desconocida, que viste su ropa, duerme en su cama y sus padres la tratan como a una hija. Aitana, la protagonista, se pasa toda la Nochebuena intentando averiguar qué ha ocurrido en su ausencia y quién es esta chica que ha ocupado su lugar", relata Crespo, que con Romera han escrito, dirigido y producido el proyecto.

La familia

"Hablamos de relaciones familiares. Todos tenemos una familia y hay gente superfeliz con ella, pero hemos descubierto que hay mucha gente que no está tan a gusto, que no se siente aceptada y a la que no le gusta la Navidad", bromean, ya que toda la película sucede en Nochebuena y transcurre casi en tiempo real. La familia, añaden, está presente en trabajos anteriores de la pareja -"aunque no lo busquemos, esas relaciones siempre se muestran", indican- , pero también se tratan otros temas como "la aceptación en general, la diferencia de clases, la vieja Europa y la migración... Hay bastante subtexto además de la trama principal".

Se trata de un thriller un poco especial porque "el objetivo de la película era crear cierta incomodidad y al final generar cierta controversia. Si el espectador se da cuenta de que esto es provocado, entra en el juego y lo disfruta; si se siente incómodo y no se da cuenta de que esto es un artefacto, a lo mejor se puede separar, pero si la entienden, entran", explican, tras añadir que "el público se pone en el lugar de la hija protagonista casi desde el principio".

Directores y actores de la película "Tú no eres yo" / PILAR CORTÉS

El salto al largo ha sido algo buscado "por curiosidad, por evolución, queríamos ver qué era y meternos en este fregao", señala Romera, a lo que Crespo añade que "el mayor fregao ha sido completar la financiación, pero nos apetecía enfrentarnos a un nuevo reto" aunque no desdeñan el formato corto y, de hecho, lo siguiente rodado ha sido un nuevo cortometraje.

Estreno

Tú no eres yo tuvo su estreno mundial por todo lo alto en el Austin Fantastic Fest de Texas (EE UU), un festival especializado de género, así que ya han podido comprobar que la película gusta. "Estábamos bastante nerviosos porque no sabíamos si iban a entrar en la película, porque es también en valenciano y tiene gags valencianos, pero entraron desde el principio y acabaron aplaudiendo", afirman. Después llegó el estreno nacional en el festival de cine fantástico FANT de Bilbao, donde se llevaron el premio a mejor guion y estuvieron a una décima de lograr el del público.

Se prevé que el estreno en cines llegue después del verano, probablemente de cara a Halloween o Navidad.

Los actores

Para los jóvenes actores, Roser Tapias y Jorge Motos, participar en la película ha sido un regalo. Es el primer papel protagonista en el cine de Roser (inmersa en la serie Sueños de libertad) y cree que la película "engancha, perturba y es súper inquietante; te atrapa y no te deja", apunta tras indicar el interés que despierta este género, "que tiene adeptos súper fieles y genera mucha comunidad".

A su vez, Jorge Motos se reconoce "súper fan del terror, es mi género favorito" y tenía "muchas ganas de estar en una peli así como actor", además de afrontar su papel como un desafío, ya que interpreta a un joven enfermo de ELA en silla de ruedas, para lo cual entró en contacto con afectados por esta enfermedad: "Fue un reto enorme que agradezco e corazón".