Muere Morgan Spurlock, nominado al Oscar por el documental 'Super Size Me'

El director estadounidense Morgan Spurlock, conocido por el documental 'Super Size Me' (2004) en el que comía en McDonald's cada día durante un mes, falleció el jueves a los 53 años por "complicaciones derivadas de un cáncer", según informó su familia este viernes.

"Fue un día triste, ya que nos despedimos de mi hermano Morgan. Aportó tanto a través de su arte, ideas y generosidad. El mundo ha perdido a un verdadero genio creativo y a un hombre especial", expresó el comunicado su hermano Craig Spurlock, que trabajó con Morgan en diversos proyectos.

Spurlock alcanzó reconocimiento internacional tras el revolucionario 'Super Size Me', que recibió una nominación al Oscar, abrió el debate sobre los problemas de alimentación y los riesgos del abuso de la comida rápida en EEUU, y aún sirve como herramienta educativa en colegios e institutos de todo el país.

El documentalista, natural de Virginia Occidental, rodó la segunda versión de su oscarizada pieza audiovisual, titulada 'Super Size Me 2: Holy Chicken' (2019), enfocándose en las presiones de las grandes cadenas de comida rápida sobre las pequeñas granjas avícolas familiares, pero esta segunda entrega no tuvo tanta aceptación.

El legado de Spurlock condensa decenas de proyectos donde trató temas controvertidos para la sociedad estadounidense que abarcaron el trabajo de la población migrante ('30 Days'), la Guerra de Afganistán ('Where in the world is Osama Bin Laden?'), el poder del marketing en el sistema capitalista ('The Greatest Movie Ever Sold') y la moda de las modificaciones corporales ('7 Deadly Sins'), entre otros.

La apuesta de Spurlock, según sus familiares, siempre fue la misma "desafiar sin miedo las convenciones modernas utilizando el humor y el ingenio para arrojar luz sobre los problemas", reza el comunicado.

A través de su productora Warrior Poets, Spurlock también desarrolló decenas de series de televisión con difusión nacional en Estados Unidos durante más de 13 años.

La familia de Spurlock pidió en su comunicado de este viernes que aquellas personas que lo deseen pueden realizar donaciones a la Sociedad Americana del Cáncer - Hope Lodge (Nueva York) "en honor a Morgan".