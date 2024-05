«Hay un nicho interesantísimo en proyectar las series de televisión en los cines con los fans»

Productor audiovisual, docente universitario, podcaster, streamer, bloguero... Carlos J. Navas hace mil cosas a mil por hora. Es capaz de acordarse de todo tipo de datos de series y temporadas y se conoce desde los grandes clásicos hasta lo que está a punto de lanzarse. Ya se ha dejado el corazón y el alma en este festival de series que se celebra hasta el 9 de junio a caballo entre la Plaça de Baix, en el centro de Elche, y el nuevo edificio Valona del campus ilicitano. Pasen y lean.

¿Qué caché a nivel nacional ha cogido Series Nostrum, el Festival Internacional de Series, y en qué momento llega en esta su cuarta edición?

Creo que en un momento óptimo, y la mejor prueba de ello es que alguien de la talla de Dean Devlin se traslade desde Los Ángeles para recoger el Premio Creador Internacional que otorgamos por primera vez en esta edición. Echando la vista atrás, la verdad es que la evolución en tan solo cuatro ediciones da vértigo: nacimos en 2020 y nuestra primera edición iba a celebrarse en abril de ese año y tras, la suspensión por el confinamiento, logramos hacerla finalmente en noviembre de ese año, teniendo que suspender la edición de 2021 por la oleada de omicron que nos asoló en la provincia. La segunda y la tercera edición nos consolidó como un festival de referencia en el calendario nacional y a partir del traslado del Festival a Elche, en esta cuarta edición, creo que se nos abren muchísimas posibilidades de crecimiento desde este mismo año y especialmente para el futuro.

Carlos J. Navas, director del festival, en el edificio Valona de la UMH donde tendrán lugar las proyecciones. / Áxel Álvarez

¿Hay mucha competencia de festivales de este tipo en España y Europa?

Más que competencia lo que vemos es que poco a poco se está creando un ecosistema de festivales que ponen a las series en el lugar que creo merecen, por su relevancia social, cultural y económica. A nivel nacional lo que tenemos más que festivales de series, en los que hay que destacar la labor pionera de Serielizados y el FesTVal de Vitoria, este último, dedicado a todo tipo de programas, no solo series, es el hecho de que los principales festivales de cine como San Sebastián, Málaga o Sitges tienen ya siempre secciones y premieres de series, y el surgimiento el año pasado en Cádiz del South International Series Festival, que contó con 2,9 millones de euros de presupuesto. A nivel internacional, más allá de las diferentes ComicCons, yo destacaría el festival SeriesManía de Lille, que cuenta con el apoyo directo del Estado francés.

Marcar la diferencia

¿Qué destaca a este festival de otros?

Series Nostrum es un festival que desde el principio ha tratado de cuidar la figura del creador, que es un empeño personal mío desde que empecé a hablar de televisión hace ya más de 16 años en Fuera de Series. Recuerdo escuchar a Javier Olivares decir, no sin cierta provocación, que en una serie el creador es el guionista y todos los demás son intérpretes de lo que está en el guion. Pero creo sinceramente que tiene razón: hacen falta centenares de personas para poder hacer un episodio de una serie, pero todo comienza con el guion. Por otro lado, tratamos de recordar que las series no han nacido con la llegada de las plataformas, que series han existido siempre, y revindicar la importancia de lo que pioneros, como el recientemente fallecido Jaime de Armiñán o Chicho Ibáñez Serrador, cuyo nombre honra nuestro Premio Trayectoria, hicieron en la televisión española de los inicios.

¿Y está pensando para todos?

Sí, queremos que todo el público se sienta partícipe, ahora en Elche como anteriormente en Altea, incluidos los más pequeños. Por eso desde la primera edición celebramos nuestras jornadas «Mini Series Nostrum», con talleres infantiles y proyecciones de series de dibujos animados y familiares, que son las que en un primer momento nos aficionaron a todos a las series.

Carlos J. Navas, con una camiseta que hace alusión a la serie "Separación" / Áxel Álvarez

El precio personal

¿Cuánto cuesta, en tiempo y esfuerzos, dirigir un festival?

Es curioso, porque yo diría que hay tres fases. El grueso del trabajo lo haces durante todo el año, con los contactos de las cadenas, invitados, premiados... Luego, desde aproximadamente un mes antes del Festival hasta que se presenta la programación definitiva, lo que hay es un trabajo de muchas horas concentrado casi todo en la última semana, confirmando proyecciones, invitados, billetes, alojamientos, que es imposible realizar antes. Y luego está la fase actual, desde que presentamos la programación hasta que termina el festival, en el que nuestro objetivo es que todo salga bien, que por un lado público, invitados, patrocinadores, partners y asistentes estén contentos con el resultado y, por otro, que ante los problemas que siempre surgen, podamos reaccionar y resolverlos rápidamente.

¿Qué aspectos cree que hacen que una serie sea exitosa en la actualidad ante un público tan exigente?

¡Ojalá tuviera esa respuesta! Podemos dar vueltas y vueltas a hablar de guion, casting, vestuario, intérpretes, temática, directores... y luego de repente de la nada aparecen fenómenos como ha sido «Mi Reno de Peluche» este año, como lo fue «Chernobyl» o «Gambito de Dama» que te demuestran una vez más que nadie sabe, ni en cine ni en series ni en ningún ámbito cultural dónde estará el próximo gran éxito.

El futuro de las salas cinematográficas

Presupuesto cada vez mayor, actores de cine que pasan a la TV, efectos especiales de primera... ¿ha habido un trasvase de lo que hacía al cine para replicarlo en la tele porque ya hemos abandonado la gran pantalla?

Sin duda. Yo creo que en 2024 eso ya es un debate que está zanjado. Ahora el asunto es cómo evoluciona la distribución de los largometrajes y el papel que los cines pueden representar en un futuro. Yo de las mejores experiencias que he tenido viendo una serie ha sido precisamente en una pantalla grande junto a otros fans, y creo que ahí hay un nicho de negocio interesantísimo para las salas cinematográficas que desde Series Nostrum intentaremos siempre apoyar y potenciar.

¿Cuántos capítulos ve usted de media y cuántas series está visionando estos días?

Lo normal a la semana puede ser una cincuentena, que sé que es una barbaridad, pero piensaque no deja de ser parte de mi profesión y que cada vez que enciendo una pantalla, o veo series o veo deporte. Dicho eso, desde hace unas tres semanas, no he llegado a ver más de un episodio al día...

En casa

¿Cuál es la serie del año para usted?

«Galgos». Venía con el reclamo de ser la «Succession» española y sí, es eso, y mucho más.

¿Y qué tres son sus favoritas de todas las que ha visto?

Digamos «The Shield: Al margen de la Ley», P»arks and Recreation» e «Historias para no dormir», que así tenemos drama, comedia y antología de género, internacionales y nacionales.