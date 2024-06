Un "thriller" psicológico de Natalia Gisbert gana el Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià

La autora alcoyana Natalia Gisbert Abad se ha alzado el XXIX Premi Enric Valor de Novel·la en Valencià con la obra Després del salt, un thriller psicológico ambientado en el paraje natural de El Salt de Alcoy. El premio, que concede la Diputación de Alicante desde 1995 y alcanza ya 29 ediciones, está dotado económicamente con 20.000 euros y será entregado en una ceremonia que se celebrará después del verano en Castalla, localidad natal del escritor que da nombre al galardón.

Natalia Gisbert ha agradecido que la Diputación mantenga un premio como el Enric Valor, "de tanto recorrido, que da mucha esperanza a escritores en valenciano, como yo, y motiva a seguir escribiendo. Yo no me lo podía creer cuando me lo dijeron porque siempre pensaba que había cosas que debía cambiar de la novela y la sorpresa fue doble", ha manifestado este martes en la presentación del premio celebrada en el Palacio Provincial de Alicante.

"Soy una escritora novel que solo tiene una novela publicada (Vi i Veritat), sé de la dificultad de ganar este premio y estoy muy agradecida", ha añadido la autora, que a sus 34 años es madre de dos hijos, psicóloga y trabaja de médico residente. "Estaba de guardia sacándome leche cuando me llamaron para decirme lo del premio", ha recordado la ganadora, que reconoce que la anterior obra la escribió con más tiempo durante la pandemia, pero "esta me ha costado más, con dos niños chiquitines, la residencia, las guardias... pero esta es mi pasión desde los 10 años y siempre guardo ratitos para escribir".

Natalia Gisbert y Juan de Dios Navarro / DIPUTACIÓN

Respecto a la historia que cuenta en Després del salt, Natalia Gisbert ha indicado que comienza con una joven que muere cayendo al vacío en este salto de agua espectacular cerca de Alcoy "y su hermana tiene el cometido de saber qué ha pasado con ella. Todo el mundo piensa que se ha suicidado y ella, que la conoce mejor que nadie, es la que investiga hasta saber qué ha pasado".

"Me gusta escribir novelas de misterio. La primera era una novela negra y esta es un thriller psicológico" donde hay "intriga" con una parte psicológica "muy profunda, que va más allá de qué le pasaba a la protagonista. Habla de cuestiones internas, de cómo nos marca el pasado desde que somos pequeños", ha explicado la autora, que reconoce la importancia que ha tenido la psicología en su escritura a la hora de dibujar sus personajes en la trama. "Escribo lo que me gusta leer", ha añadido.

La autora

La novelista galardonada (Alcoy, 1990) es pediatra residente en el Hospital Universitario de San Juan de Alicante desde hace cuatro años. Graduada en Medicina por la UMH en 20120 y licenciada en Psicología en 2013. En el ámbito literario, Gisbert Abad recibió en 2000 el premio Ciudad de Alcoi de Novela Isabel-Clara Simó con Vi i veritat, su primera obra, y participó con Un record d’infantesa en la campaña para el fomento de la lectura de la Fundación Bromera de 2021.

Jurado

Los miembros del jurado han decidido "por unanimidad" conceder a Gisbert el premio, ha señalado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, que ha afirmado que este galardón "es uno de los más importantes" en lengua valenciana, que "potencia la figura del lingüista y escritor Enric Valor, fallecido hace 24 años". Ha reiterado "el compromiso de la Diputación con la cultura en general, y con la literatura en valenciano en particular, para transmitir a la sociedad la riqueza de nuestras raíces".

El jurado de esta edición ha estado presidido por Navarro y ha contado como vocales con Rafael Poveda, escritor y enólogo; Isabel Marcillas y María Ángeles Francés, doctoras en Filología Catalana; Vicent Ferrán García Perales, profesor titular de la Universidad CEU Cardenal Herrera; Carol Borrás, licenciada en Comunicación Audiovisual; y el filólogo Carlos Ferrer.

Obras presentadas

A la vigesimonovena edición de este premio de novela en valenciano se han presentado 13 obras, una cifra similar a la del pasado año 2023 (14), pero alejada de otras convocatorias, como la del año 2019 en la que se presentaron 36, seguida de 28 en 2020, 23 en 2018, y 9 en el año 2021. Navarro confía en que la próxima convocatoria, la trigésima, cuyo plazo para enviar solicitudes está abierto hasta el 30 de noviembre, aumente el número de obras presentadas.