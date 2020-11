El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este sábado en el marco del MARCA Sport Weekend que el fútbol español tiene "un exceso de gasto de unos 500 millones de euros", por lo que "algunos clubes" tendrán que seguir trabajando "para reducir otra vez las masas salariales".

Durante su intervención, Javier Tebas valoró que los clubes hayan hecho "un ejercicio de reducir las masas salariales" desde la irrupción de la pandemia, aunque reconoció que ese primer esfuerzo es insuficiente puesto que, al no poder ingresar el 45 por ciento previsto en 'ticketing', "los clubes van excedidos en 500 millones de euros porque no pueden sacarse a los jugadores con los contratos".

"Algunos clubes tienen que seguir trabajando para reducir otra vez las masas salariales. Los mayores afectados en España son Valencia, Barcelona, Real Madrid... Esos clubes no se pueden quitar a los jugadores. Para terminar la temporada nos faltaría al fútbol español unos 490 millones de euros para pagar los gastos de los clubes. Pero no les pasa a todos. Hemos detectado 17 clubes, a algunos les faltan 100 millones y a otros, tres; pero a lo mejor está peor el de tres millones que el otro. Estamos trabajando para ver cómo lo arreglamos. El Valencia deja de estar en Champions, por ejemplo, y critican que venda jugadores. Y es que los tiene que vender. Y el Barcelona debe bajar salarios de jugadores para terminar la temporada. No les queda otra opción", expuso.

Tebas afirmó que otras ligas "están en una situación más complicada" que la española y se mostró sorprendido por que "la Premier League haga una inversión de 1.200 millones en fichajes" en el actual contexto.

El presidente de LaLiga pidió asimismo "regular" en vez de "prohibir" el patrocinio de las casas de apuestas, puesto que dan al fútbol español "90 millones de euros". "En la Premier, por ejemplo, sí las tienen. Vamos a perder talento en el campeonato", subrayó.

Con respecto a la Superliga, Tebas comentó que "sigue siendo clandestina, menos 30 segundos de una rueda de prensa de Bartomeu, que salió diciendo que había firmado unos papeles".

"La Superliga me parece de chiste. Es imposible que salga un torneo con las grandes ligas europeas en contra. La llamaría 'Interplanetaria Liga', porque es tan increíble que aparecerá un equipo de Marte a jugar. Es imposible que los grandes clubes que van a competir ahí pongan en riesgo lo que la Liga o la Champions les están dando. Tendrían que encontrar un fondo de 12.000 millones de euros. Cuando lo explicó Bartomeu, un presidente de un club me dijo: 'Javier, yo no estaba en ese bar'", apuntó.

A los candidatos a la presidencia del Barcelona les sugirió "que el tema del independentismo lo dejen a un lado".

Preguntado por un futuro Real Madrid sin Sergio Ramos o un futuro Barcelona sin Leo Messi, Javier Tebas respondió que se han "puesto muchos mimbres para no sufrir esas pérdidas de jugadores". "Se fue Cristiano Ronaldo y tampoco lo hemos notado y la Serie A, tampoco. Se fue Neymar al PSG y la Ligue 1 sigue siendo la Ligue 1. El fútbol español ha conseguido estar por encima de los nombres de los jugadores", remarcó.

Por otra parte, Tebas indicó que sin público se pierde "la esencia del fútbol", además de producto y valor.

"La aparición de la vacuna da esa fecha de que vamos a poder volver. Espero que antes, porque cuando la vacuna se ponga en las personas mayores y en otro tipo de colectivos esenciales, ya no habrá tanto miedo al colapso sanitario y quizá se podrán plantear ese tipo de cuestiones", valoró.