«La apnea como deporte me ha aportado equilibrio físico y mental»

Si las entrevistas son un viaje por la vida de una persona, esta es más si cabe como una novela de Julio Verne. Isabel Sánchez Arán (Elche, 1985) me condujo hasta el centro de su tierra. En vez de encontrarme con un núcleo de lava, me topé con las aguas donde pasó su infancia comiendo tortilla con sus primos o donde instruye en su Club de Apnea La Caratta en Girona, su residencia. Con un té en la mano, serena y transmitiendo desde la pantalla la misma sensación que da el escuchar el vaivén de las olas.

Después del Campeonato del Mundo en Serbia, ¿cómo está?

No te puedes imaginar lo liada que estoy, aparte del deporte tengo mi club del cual soy instructora, estoy todos los días en el agua enseñando a la gente, después colaboro en la Federación Española de Actividades Subacuáticas, dentro de la Junta Directiva del departamento de apnea, soy vocal de deportes de la Asociación Emprén Dona, luego está mi familia...

Y luego, después de todo eso, está usted...

Si, sobre todo también para entrenar no saco tiempo, pero es que lo tengo que hacer así. Mi deporte es minoritario y gracias a todas estas cosas que hago, he podido ir saliendo a flote, incluso las que hago de forma voluntaria no retribuida, también se revierten de forma positiva.

Pero al final, también necesita apoyo económico. ¿Cómo está actualmente la apnea en ese aspecto?

No generamos, entonces da igual lo que ganes, el seguimiento o el espectáculo, si unas marcas quieren invertir en ti porque te siguen, antes te lo tienes que generar y pagar tu sola. También hago traducciones especializadas en buceo, que es para lo que estudié, y luego me financio con la beca de la diputación de Alicante que no llega ni para pagar las inscripciones de las competiciones. Principalmente entra todo por el club, también por mi familia que tienen mucha paciencia, están conmigo, ilusionados, me apoyan mucho.

Es una trotamundos, ha vivido en distintos puntos del mundo. ¿Tiene algo que ver con el deporte que practica?

Soy una persona que está al aire libre, que viaja y está en contacto con la naturaleza. He practicado otros deportes outdoor como la espeleología, el barranquismo, la natación en aguas abiertas. Descubrí el buceo y me encantó, de ahí ya me pasé a la apnea.

Dicen que alejarte de las atmósferas que te recuerdan a tu trabajo es sano. ¿Le pasa lo mismo con el agua?

Para nada, desde siempre me ha gustado mucho el agua. Recuerdo mis momentos más felices en la piscina del pueblo, en la playa con mis primos y la tortilla de patatas o bañándome en una balsa con mis padres. Era como una sensación de libertad, de no gravedad, de que te puedes despeinar si quieres. La apnea como deporte me ha aportado mucho equilibrio físico y mental.

¿Y su historia con la apnea es de casualidad?

La primera semana que alguien me llevó al agua y me dijo qué tenía que hacer, pasé ya de seis minutos, conseguí llegar a mi límite. Normalmente a la gente le suele costar un tiempo, porque hay que acostumbrarse a las sensaciones, pero tenía mucha curiosidad y confiaba mucho en la gente que estaba conmigo. De cara a la convocatoria del Mundial, Mara Torrealba, mi entrenadora, me comentó que podríamos hablar con Aleix Segura, ex campeón del mundo de apnea estática. Me dio unos consejos y me planté en siete minutos, tenemos la sensación de que aún puede dar para más.

Ha practicado muchísimos deportes. ¿Por qué se quedó con él?

Cuando empecé a hacer buceo éramos un grupo de amigos en la isla de Tobago, vivía en la Guayana Francesa. Probamos la experiencia e hicimos un bautizo de buceo con botella y nos gustó. Mi amiga me comentó que no trabajaría de esto porque era su hobbie y no una obligación, eso me quedó en la cabeza. Se me ocurrió mandar un curriculum al sitio donde estuve haciendo buceo. El que me contrató para tenerme contenta me llevaba a bucear cuando no había trabajo, enseguida se dio cuenta de que se me daba bien el agua y transmitir.

¿Hay alguna relación entre descubrir cosas y que le guste el mar, algo tan misterioso e inhóspito?

Tengo un recuerdo... Esto nunca lo he contado en entrevistas,es el mas antiguo de mi vida, y es el color amarillo. Es algo que brilla y llama mi atención, quiero ir ahí y descubrir qué es, está a lo lejos. Cuando algo te llama, te impulsa a ir ahí a averiguar qué es, y lo relaciono con la curiosidad. La curiosidad siempre ha sido el motor de mi vida, lo que me ha impulsado a siempre querer aprender, a descubrir o explorar. Quizá también haya tenido algún efecto el hecho de que mi madre también murió cuando yo era joven.

En la apnea, ¿cómo trabaja su mente, piensa en el amarillo?

No, eso me excitaría. En profundidad visualizo el buceo. En la estática pienso que estoy en el sofá echando la siesta abrazada a mi pareja y cuando me empiezan a entrar las ganas de respirar es como si sonara el despertador, esa sensación de no querer levantarme, ¡cinco minutos más!

Los últimos datos de competición que he encontrado sobre sus participaciones en competiciones son de 2019. ¿Por la pandemia no hubo nada en 2020?

No, porque había mucho miedo, no había protocolos claros de seguridad que estuvieran contrastados, al final somos un deporte amateur, yo sí que estuve todo el verano dando cursos como una loca. Las competiciones no se hicieron, al haber restricciones de movilidad y cuesta un dineral organizar algo así.

Después de haber batido un récord histórico y ganar tres modalidades, dónde le podemos ver a partir de ahora?

Tengo el campeonato de España en Tenerife en de septiembre, y el campeonato del mundo en octubre en Turquía. Para el año que viene tengo la esperanza de encontrar patrocinadores para ir a la Vertical Blue que es mi competición de ensueño.