Volver a empezar, la historia del Club Alicante Tenis de Mesa

El deporte base representa la necesidad vertebral para la formación de los jóvenes en el ámbito deportivo, un mundo caracterizado por el sacrificio de instructores y entrenadores en condiciones precarias. Todo ello resultado de la invisibilidad y el silencio de profesionales que prestan su tiempo y dinero para construir proyectos caducos en contextos de resiliencia y subsistencia. El esfuerzo mental año tras año para afrontar etapas de reseteo deportivo es trabajo del presidente Guillermo Llobregat (Alicante, 1990) y el Director Técnico Daniel Valero (Alicante, 1980). Los alfareros que desde sus tornos consiguen dar forma a pequeños inexpertos y a presupuestos en tiempos donde la pandemia atormenta a los sponsors y a su planificación económica.

El tenis de mesa y el club llevan décadas inmersos en la búsqueda por un hueco entre los deportes alicantinos con mayor foco mediático. “Creo que cabemos todos, llevamos el nombre de Alicante hasta Taganrog en Rusia, al lado del mar Muerto”, dice Valero. Los otros, los clubes que se mantienen en un segundo plano y operan en silencio, demuestran que por desgracia el deporte también es pasar tiempo en la oscuridad.

"Creo que cabemos todos, llevamos el nombre de Alicante hasta Taganrog en Rusia, al lado del mar Muerto" Daniel Valero - Director Técnico del Club Alicante Tenis de Mesa

Cuando el Hércules ascendió a primera división en 1996, el Alicante TM fue desplazado de su sede, la que actualmente es la tienda oficial del Hércules. De nuevo debían encontrar su sitio, esta vez tenían que echar raíces y plantar nuevos proyectos en el Gimnasio de la Ciudad Deportiva de Alicante, volver a empezar de cero, una vez más.

La filosofía de generar beneficios desde la formación de la base y la capacidad mental de reconstrucción continua son sentimientos que conviven con el club. Etapas y cambios de ciclo continuos donde “nos tocará reponernos, volver a empezar de cero, ha sido una temporada muy dura, parece que aquí llega el final de un ciclo”, comenta el Director Técnico. Un curso complicado que pese a haber ido al Campeonato de Europa femenino en Serbia, han vivido el descenso a la segunda categoría en sus dos secciones absolutas. Un presente condicionado por el pasado, el virus paró sus caminos y su patrocinador les abandonó.

Antes de la catástrofe, estos últimos 15 años, el Club Alicante Tenis de Mesa vivía una época dorada: medallas en autonómicos, nacionales y su asistencia durante tres años seguidos en el campeonato europeo. Llegó la pandemia y con ello las dificultades económicas. “El sponsor no terminó el contrato, no cobramos más de 15.000 euros, en esta situación no puedes hacer más que darles las gracias”, explica Valero.

El club es de los pocos que contratan a sus jugadores en la Superdivisión Nacional, es decir, les pagan su vivienda y otras necesidades durante la competición, ese gasto según informa el Director Técnico “suponen 20.000 euros de gastos que otros clubes no tienen, eso les permite fichar a lo loco”. Si a eso le sumamos que en 2020 las competiciones sufrieron dos parones seguidos, el gasto aumenta y ya forma parte de un imprevisto irreparable en las cuentas anuales, pese a aparecer la Fundación Trinidad Alfonso para ayudarles. Y con ello, el presidente añade que “han sido 60.000 euros en contratos, aunque por suerte llegó la ayuda también de la Diputación de Alicante, la Generalitat o el Ayuntamiento”.

El bucle en el que el club Alicante Tenis de Mesa está inmerso es casi imposible de frenar, crían y cuidan talentos jóvenes para que cuando llegan a su mayoría de edad estos reciban ofertas económicas más altas o del extranjero. “Conforme se van haciendo mayores son más egoístas, nuestros dos buques insignia se han ido, aquí lo que se hacía era generar un proyecto en torno a ellos”, esta es la filosofía de club que recalca Valero.

La cantera, su tesoro más cuidado

Si desgranamos las principales claves y virtudes de un club como el Alicante TM sería pecado no empezar por su tesoro más cuidado, la cantera. Con el mérito que eso conlleva en una ciudad donde la hegemonía de otros deportes prevalece por encima de todo: “Partimos de que quitarle niños a fútbol o baloncesto es una barbaridad”, confiesa Llobregat, aunque ambos coinciden en que el tenis de mesa es un deporte que cuando lo pruebas te atrapa, “la mayoría entran por la escuela municipal, por el boca a boca, luego les vas picando un poquito para que vengan al club” añade el presidente, el cual también instruye a los más jóvenes. La cercanía que rezuma el club y la sala donde se hospedan las distintas mesas para practicarlo, corroboran las palabras de Llobregat: “Una vez dentro se sienten parte de la familia, se crea una comunidad fuera del colegio, es tu segunda casa”.

En 2018 el club consiguió el premio Emprén Sport por el desarrollo del esfuerzo y la promoción de los valores entre los más jóvenes, galardón que les permitió comprar mesas y repartirlas a los colegios que quisieran, también han colaborado con el Ayuntamiento de Alicante y la iniciativa de “Conoce el tenis de mesa”, donde Valero y Llobregat recorrían diariamente escuelas para descubrirles un deporte tan entretenido como el tenis de mesa. Curiosamente comenta el Director Técnico que “los niños que entraron en ese momento han sido los que luego han conseguido grandes resultados”. Por desgracia fueron momentos puntuales en dos décadas, imaginen por un momento que el club y este deporte hubiera podido organizar eventos de este tipo, que se hubiera presentado a más niños...

"Su implicación es tremenda, antes de ir a la playa han querido venir a entrenar tres horas por la mañana" Guillermo Llobregat - Presidente del Club Alicante Tenis de Mesa

Ellos están detrás de su formación, los captan, les ponen a competir y les aconsejan. Eso sí, como argumentan, la falta de medios económicos se suple con sobreesfuerzo deportivo y disciplina. “Venimos a entrenar, mañana, tarde y noche, también en verano, sobre todo hay mucho trabajo con la cantera”, explica Valero, eso sí, Llobregat incide en el mérito de los niños “su implicación es tremenda, antes de ir a la playa han querido venir a entrenar tres horas por la mañana”. No obstante, indican la cautela que eso conlleva, Valero así lo señala: “Es nuestro deber generarles ilusión a los niños, pero verdadera, no venderles humo”.

La filosofía del club tiene fecha de caducidad

Se acaban los ciclos, las temporadas, los jugadores vienen y van, pero ellos permanecen. Detrás de las medallas está el sentimiento que explica Valero: “Si miras para atrás ves lo que hemos conseguido pero, ¿y ahora? Tenemos que volver a la línea de salida, se te hace cuesta arriba, la realidad del deporte base es esa”.

"Es algo frustrante volver a empezar otra vez" Guillermo Llobregat - Presidente del Club Alicante Tenis de Mesa

No retienen a nadie, ni hay presiones cuando ellos reciben becas, pero el presidente comenta que desde su posición “es algo frustrante volver a empezar otra vez”, dialoga con Valero la primera escena que recuerda cuando llegan niños con ilusión: “Lo vuelves a hacer, te vuelven a liar cuando vienen con su sonrisa, su raqueta, no sé cuánto tiempo vamos a volver a tardar para ganar o a estar donde hemos estado, pero nos gusta”. Eso sí, están seguros de que el Alicante TM volverá a la cima.