El tenista Andy Murray, que se encuentra estos días preparando el torneo de Indian Wells, ha pedido ayuda para recuperar su anillo de casado, después de perderlo tras un entrenamiento.

El británico, que normalmente ata el anillo al cordón de sus zapatillas, se olvidó el calzado debajo del coche que su equipo utiliza durante el torneo estadounidense, y cuando volvió a la mañana siguiente a por él ya no estaba.

"Cuando me di cuenta de que había perdido las zapatillas no lo vi como un problema, pero entonces me dijo mi fisio: "¿Y el anillo?". Dije "oh no". Mi anillo de boda ha sido robado y no hace falta decir que me meteré en problemas en casa, así que tengo que encontrarlo", contó Murray en rueda de prensa.

Murray, de 34 años, se casó en 2015 en Dunblane con Kim Sears, con quien ha tenido tres hijos.