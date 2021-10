Análisis: Luces y sombras del nuevo HLA

Lo peor no fue la derrota del miércoles, sino las preocupantes sensaciones que dejó el duelo disputado en Lleida y el cúmulo de errores a lo largo de todo el partido y, sobre todo, el horrible cierre. Ante Oviedo y ante Lleida se le pitó al HLA una infracción tras agotar el tiempo para pasar del centro del campo y para sacar de banda. Curioso y al mismo tiempo lamentable en dos acciones que podían dar la victoria al equipo alicantino.

El Lucentum tiene pólvora infinita pero muchos problemas a la hora de defender y de jugar en equipo. A Menzies le cuesta aprovechar su superioridad con su altura y Van Zegeren sí que da un salto de calidad tremendo en la pintura pero se carga de personales demasiado pronto. Cabral, de momento, no está mostrando su verdadero potencial en los pocos minutos que está teniendo.

El que siempre es capaz de dar una sorpresa cada vez que está en pista es el canterano Guillem Arcos. Su velocidad, capacidad de salto y destreza le hace muy difícil de defender y es una de las grandes bazas de Gonzalo García de Vitoria esta temporada. Esto no ha hecho más que empezar pero existe la certeza de la amenaza que supone para los rivales jugadores como Matulionis, Pilepic, Simmons , Pitts y Jakstas. Cualquiera de ellos puede destrozar él solo a cualquier rival en cuestión de segundos. Por supuesto, Pedro Llompart sigue estando en ese grupo de jugadores desequilibrantes y ya suma 20 asistencias aunque el miércoles se quedó sin anotar en un encuentro especialmente gris de todo el equipo. Pero por mucha fuerza ofensiva que tenga el equipo se necesita algo más de juego de equipo, de limar los sistemas, de no abusar del uno contra uno, y, especialmente, defender bien para evitar parciales en contra que echan por tierra todo el trabajo en poco tiempo.

No es fácil conjuntar a una plantilla tan distinta a la que había la pasada temporada. El técnico tiene mucho trabajo por delante. Urge conseguir la primera victoria de la temporada para poner las cosas en su sitio y evitar que los rivales vayan tomando demasiada distancia en la clasificación. Lo importante por ahora es encontrar el equilibrio necesario en el juego y nada mejor que jugar en el Pedro Ferrándiz para comenzar a ver más luces que sombras.

Pitts es el mismo de siempre. Desatascó un momento crítico del partido en Lleida y pudo ganar o empatar el encuentro perfectamente si no se llega a resbalar en una última posesión de cinco segundos. Como dijo García de Vitoria al final del choque, no hubiera sido justo, pero con la pólvora que tiene el Lucentum este año puede ganar perfectamente partidos sin merecerlo. El miércoles pudo pasar si el conjunto alicantino no comete un error infantil en el saque de banda. Con todo, el HLA tiene los mimbres necesarios para remontar este mal inicio y comenzar a coleccionar victorias y alegrías a los aficionados alicantinos.

Todos los abonados del Eón Horneo Alicante y del HLA Alicante entrarán gratis a los partidos ante el Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto de Copa del Rey (11.00) y ante el Melilla Sport Capital (12.30) que se disputan en la mañana del domingo en el Pitiu Rochel y el Pedro Ferrándiz. Los asistentes al partido del Eón que quieran asistir al partido del HLA Alicante deberán acceder al Pedro Ferrándiz por la puerta C, en la que se les regalará una entrada presentando el abono del Eón Horneo Alicante o la entrada del partido. El HLA Alicante ha reservado el sector 2 de la Grada C superior para todos los aficionados del equipo de balonmano.