Vicente Parras, entrenador del Alcoyano, estalló ayer en contra del colectivo arbitral de la Primera RFEF al indicar que, a este paso, «en vez de fútbol, este deporte va a parecer más ballet que otra cosa» , en alusión directa a los dos últimos arbitrajes recibidos por su equipo, en los que ha visto como le expulsaban a tres jugadores, cinco veían la amarilla y además le pitaban tres penaltis.

El preparador alicantino aseguró estar «muy triste» por el trato que ha recibido por parte del estamento arbitral en los dos últimos partidos que ha disputado el Deportivo contra UCAM Murcia y Barça B, en los que su equipo sumó una victoria (3-2) y un empate (0-0), respectivamente.

«Me pone muy triste ver cómo tratan a mis jugadores y cómo lo hacen a los demás equipos. Igual que nosotros preparamos los partidos, ellos también lo hacen y notas que vienen con la predisposición de que este partido no se me vaya de las manos y que a este equipo tan agresivo no me complique el partido», deslizó.

Para Vicente Parras la gota que ha desbordado su paciencia fue la roja directa que le mostraron el sábado frente al filial del Barcelona en el estadio Johan Cruyff a su delantero Javi García en el minuto 58 de partido.

«No entro a criticar si fue o no expulsión, me molestó mucho la actitud con la que viene a mostrarle la roja directa delante de todo el público de la grada. Ese tipo de situaciones no pasa en árbitros de Primera División o de Champions, en la Primera RFEF sí que está sucediendo», subrayó.

El técnico del Alcoyano cree que «están jugando con mi trabajo y el de mis jugadores», para añadir que «entiendo que persigan el juego duro que pretende lesionar a un futbolista, pero solo hay que echar un vistazo al fútbol que se practica en Europa donde los equipos juegan con mucha intensidad y van a todas las disputas».

Parras, echando la vista atrás, al partido del sábado en el Johan Cruyff, apuntó, para finalizar su queja, que «la tarjeta a Lillo en el minuto 16 es claramente para marcar territorio, intimidar a nuestro futbolista y dejar claro cual era el listón para nuestro equipo a partir de entonces».