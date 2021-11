El Eldense recibe al Melilla en la pugna por el ascenso

El Deportivo Eldense, irregular dentro de un mismo partido, necesita fortalecer su defensa para lograr la racha de triunfos que le hace falta para engancharse a la pelea por el ascenso, el objetivo prioritario de la entidad tras la entrada en verano de sus actuales propietarios. Hoy al mediodía, los azulgranas afrontan un partido crucial que puede marcar su trayectoria a medio plazo, ya que tras la remontada a domicilio frente al Real Murcia (1-2), el equipo alicantino vuelve a disponer de una reválida en el Nuevo Pepico Amat, donde le falta solidez, en esta ocasión frente al Melilla que entrena el ex técnico blanquiazul Manolo Herrero. El conjunto de la ciudad autónoma, a un punto del liderato, es un rival directo.

En una semana marcada por el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey (quedó emparejado con el Rayo Majadahonda) y por el triunfo en el rebautizado Enrique Roca de Murcia, el equipo de José Juan Romero pretende seguir preservando su buena dinámica pese a no acabar de dar una cara convincente durante los 90 minutos.

El técnico del Eldense, José Juan Romero, reflexionaba sobre ello en la previa del encuentro de hoy señalando que «esto es lo que más me preocupa». De su adversario explicó que se trata de «un rival que lucha todas las temporadas por estar arriba» para añadir que «nosotros también estamos creciendo desde la adversidad y con margen de mejora porque aún no he visto al equipo que quiero».

«Los goles que hemos marcado en los últimos minutos dicen mucho de nuestra capacidad para no rendirnos nunca y pelear hasta el pitido final», declaró el técnico sevillano que espera un partido «muy complicado que nos pondrá a prueba una vez más» y para el que recupera a Ortuño y conserva la duda de Juanje tras sufrir un golpe en los últimos días.

Alineación del Eldense: Guille Vallejo; Fabrizio, Pajarero, Redru, Forte, Markel, Ortuño, Musa, Paco, Pablo y Salinas.

Alineación del Melilla: Ballesté; Amez, Vargas, Chica, Ali-Al-Lal, Borja López, Parla, Fran Núñez, José Antonio González, Parra e Iker Hernández.