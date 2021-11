El CFI Alicante aguarda a que la Federación le dé el OK a jugar ante el Betis en Villafranqueza

El Betis no puede despistarse de cara a continuar su andadura en la Liga Europa, aunque en su caso el acceso a la primera plaza del Grupo G se ha complicado después de caer goleado (4-0) en el BayArena por el Bayer Leverkusen. El equipo bético no fue capaz de ganar ninguno de sus dos duelos con el conjunto alemán, que se llevó un empate a uno y que ahora le aventaja en tres puntos. A uno, tras los de Manuel Pellegrini, se encuentra como amenaza el Celtic, por lo que una victoria en el Villamarín ante el Ferencváros podría darle el pase siempre y cuando los escoceses no sumen en Alemania. Si lo hacen, todo se decidirá en Celtic Park en la última jornada. Por eso es obligatorio para los béticos el volver a la senda de la victoria en la competición europea y más haciéndolo ante su público y frente al colista del grupo, ya sin presión al estar eliminado después de perder sus cuatro partidos. Lo mejor para el Betis es que llega a este encuentro con mejor ánimo que con el que se fue al parón.