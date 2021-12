«Cuando perdamos debemos aplaudir a los jugadores y felicitarles por lo que han conseguido»

Víctor Sanz, el que fuera guardameta de equipos como Rayo o Castilla es, desde este verano, entrenador del Crevillente Deportivo. Su conjunto está pulverizando récords esta temporada con 14 victorias de 14 posibles en la Regional Preferente. Hace ocho años colgaba los guantes y tras pasar un tiempo dedicado a competir en triatlones, volvió a los banquillos, primero para dirigir a los cadetes y juveniles del club crevillentino.

Desde este verano es el técnico del Crevillente Deportivo, un cargo que asume tarde, ya entrado el verano...

Sí, sí. Cuando me llaman para proponérmelo estaba de viaje, de vacaciones. El equipo lo cogemos tan tarde que solo tuvimos tres semanas de pretemporada. De hecho cuando empezó la liga solo habíamos jugado un partido contra el Catral y otro contra el Ciudad de Murcia. La plantilla la confeccionamos en muy pocos días. Fue todo muy rápido.

Por tanto, ¿no se puede decir que el éxito de estar invictos sea por un trabajo de tiempo?

No, efectivamente. Creo que el buen momento que vivimos ha sido gracias a la gestión del vestuario, de acertar en los refuerzos y de hacerles cambiar el chip a los que estaban, porque había jugadores que venían de descender con el equipo. También de hacer que todos retomaran la ilusión. Ha sido clave hacerles sentir otra vez importantes para que formaran parte de este proyecto, un proyecto ambicioso a nivel deportivo y humano, en el sentido de que iba a ir ligado junto al fútbol base con la formación de un equipo filial. Hemos conseguido hacer que los jugadores se volvieran a sentir futbolistas, independientemente de la categoría en la que están. Creo que esta ha sido la clave de este arranque.

¿Cuál es la diferencia entre un vestuario de Primera, como el del Rayo, y el de Preferente?

En el día a día no hay diferencia entre lo que se convive en un vestuario de Primera con lo que ocurre en uno como el nuestro. Lo que se vive dentro, en cuanto a compañerismo, cuando hay malos resultados o te vienen mal las cosas personales y familiares, cómo se ayudan entre compañeros, las reuniones de equipo... yo no encuentro diferencias... A mí, lo que se vive ahora en este vestuario me recuerda a lo que viví cuando estaba en el Rayo en Primera División. Siempre he dicho que nuestro vestuario es muy profesional.

Tienen muy buena relación en el vestuario, por lo que se ve y transmiten...

Somos como una familia y en ello está la clave del éxito, en que tomo el mundo se sienta bien e importante, que se alegre de que aunque no juegue lo ha hecho un compañero. Llegar a conseguir esto y mantenerlo es la clave del éxito. Un vestuario fuerte que se sienta como una familia es el 70% del éxito. Se lo digo mucho a ellos y ellos han hecho suyo este mensaje. Hay jugadores que han estado en Segunda y ahora vuelven a tener ilusión. Somos «la familia», así nos hemos bautizado.

Hablan poco de que el objetivo sea recuperar la Tercera División y son líderes invictos de la categoría. ¿Lo ven aún demasiado lejos?

Efectivamente. Lo primero que le dijimos a los jugadores es que internamente el objetivo era ese pero que externamente no lo íbamos a vender porque es muy difícil. Nosotros nos hemos marcado objetivos cortos. Primero hablamos de los primeros cinco partidos y tuvimos la suerte de ganarlos todos. Después hicimos lo mismo y así hasta ahora, que dijimos de acabar bien los cuatro últimos del año. Vamos de cinco en cinco y a partir de ahí les digo que esa mochila de victorias se la tienen que quitar y seguir avanzando a por otro objetivo. No creo que sea bueno llevar el peso de «llevamos tantos partidos ganados».

¿Y ahora?

Cuando volvamos tenemos un objetivo muy corto que es el partido ante el Almoradí, el último de la primera vuelta. Y después ya veremos otros objetivos. Vamos a ir así porque el objetivo está tan lejos y es tan complejo que sería contraproducente. De hecho ningún jugador ha comentado nunca nada del playoff. Su ilusión es seguir ganando partidos. Ese es nuestro objetivo. Seguir haciendo historia.

¿Por que esto es histórico, verdad?

En la Comunidad Valenciana no hay otro equipo y creo que en España tampoco. En Crevillent,

Vicente Segura, que fue presidente, me dijo que a ver si igualábamos su registro. Su equipo estuvo en Preferente 21 jornadas seguidas sin perder. Llevamos 14 victorias, es muy difícil ganar de inicio todos los partidos, parece imposible. Y ahí estamos...

Pero lograr el ascenso es complejo...

Y tanto. Se clasifican dos equipos de cada categoría para jugar el playoff de los cinco grupos de Preferente y los dos mejores terceros. Entre estos 12 equipos se hace una primera eliminatoria y quedan seis equipos que se enfrentan tres para tres en una sede, como una final. Es muy complicado, pero primero para jugarlo hay que clasificarse. Una vez que lo consigues pues a por todas. Pero queda muy lejos.

Tiene un equipo con numerosos jugadores locales, ¿cree que esto es importante y parte del éxito?

Sin duda. Del filial ya han venido con nosotros cuatro jugadores y en el primer equipo también tenemos una buena parte de futbolistas locales. Un 50% más o menos ya tenemos, sí. Gracias al proyecto de este año, que se ha hecho con trabajo de la junta directiva y de la mano con el Ayuntamiento, al crear el filial para ir todos de la mano junto al fútbol base, los chavales que están ahí tienen una ilusión tremenda de jugar con nosotros. Me parece importante que la gente de Crevillent vaya a ver un partido y conozca a los jugadores. Es muy gratificante. Igual que cuando hemos visto a Juanfran o ahora a Josan en el Elche.

De hecho, este año me está sorprendiendo la unión de la afición con el equipo, noto algo especial. Está acudiendo mucha gente, nos están animando, por la calle lo comentan, a los jugadores los paran y dicen que lo que están viviendo este año no lo habían vivido nunca. Es muy importante tanto para los jugadores como para la afición.

¿Como entrenador qué le parece más difícil, gestionar la derrota o tantas victorias?

Creo que gestionar tantas victorias es complicado. Cuando llegue la derrota, desde el cuerpo técnico ya lo tenemos hablado cómo gestionarlo... Lo tenemos muy claro. Cuando llegue el día de la derrota o de un simple empate que les pueda sentar a los jugadores como que ya se ha acabado todo, debemos dejarles claro que no es así. Es el momento de aplaudirles, de felicitarles por lo que han conseguido hasta el momento y de transmitirles que tienen que seguir con la misma ilusión, porque el objetivo todavía está lejos y hay que seguir trabajando para conseguirlo. Más que afrontarlo como que has perdido una final es felicitarles y animarles a seguir.

¿Qué le pide el entrenador del Crevillente al nuevo año 2022?

Al 2022 le pido que los jugadores sigan con la misma ilusión y ganas de trabajar, que la afición también nos siga apoyando igual y que todo esto que están haciendo ojalá tenga el premio final que sea devolver al Crevillente Deportivo a Tercera RFEF que es, como mínimo, donde se merece estar.