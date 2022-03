Jorge Ureña, la esperanza alicantina en el Mundial

Los mejores tienen que estar en el Mundial y allí no podía faltar el atleta de Onil Jorge Ureña. «Cambio de planes, nos toca hacer la maleta». Con estas palabras confirmaba el atleta en las redes sociales que volverá a competir con los mejores del mundo este fin de semana. El actual subcampeón de Europa de heptatlón en pista cubierta será el representante de la provincia de Alicante en el Campeonato del Mundo de Belgrado que arranca hoy tras recibir una invitación de World Athletics.

El alicantino, plusmarquista español de la especialidad, está en condiciones de competir tras haberse recuperado de su lesión de tobillo y formará parte de la expedición española que integran 26 miembros (13 hombres y otras tantas mujeres) y que incluye a catorce campeones de España y ocho plusmarquistas nacionales. El atleta de Onil tiene además el oro de Glasgow 2019 y otra plata de Belgrado 2017, así que vuelve a la pista en la que ya logró el primer gran metal de su carrera. Esta será la segunda presencia de Ureña en el heptatlón de un Mundial indoor tras Portland 2016, competición que no logró finalizar por problemas físicos. Posteriormente se perdió Birmingham 2018 por una lesión.

Su última competición fue el campeonato de España disputado en Ourense, pero entonces sus molestias en el tobillo sí le impidieron competir en plenitud. Pese a ello se proclamó campeón de España por enésima vez. Ureña no logró superar la barrera de los 6.100 puntos para obtener una plaza directa en el Mundial de Belgrado pero consiguió una muy buena marca de 5.955 puntos.

Entre sus logros, destacaron los 7’95s en vallas, su salto por encima de los 5 metros de altura en pértiga y su victoria en solitario en loso 1000 metros lisos con un tiempo de 2:43.83, gracias a los cuales pudo distanciarse de sus principales competidores Jorge Dávila (5.608 puntos) y Mario Arancón (5.513 puntos). «Va a ser una competición de gran calidad De los 12 participantes, seis hemos sido capaces de superar los 6.200 puntos en algún momento de nuestra carrera deportiva. Aunque, como siempre, lo daré todo, hemos de considerar que no he tenido un invierno normal y tranquilo. Desde luego, como no podía ser de otra manera, voy sin complejos y a competir con ellos de tú a tú. También me gustaría, por ejemplo, ser uno de los mejores europeos (en total, somos siete)», señaló el atleta en declaraciones al Proyecto FER. El atleta de Onil se siente muy recuperado s u tobillo: «El pasado lunes 7 de marzo, justo el día en el que se confirmó que recibía una wild card y estaría en el Mundial de Belgrado, visité al doctor Pedro Guillén. Me tranquilizó y me dijo que me veía en condiciones de competir en un evento de la máxima exigencia como un Campeonato del Mundo. En cuanto a las sensaciones de los últimos días, son bastante buenas. De momento, no me he vuelto a resentir. Por tanto, soy optimista».

Quien se quedó esperando la invitación para participar en el Mundial fue Eusebio Cáceres. El atleta de Onil, cuarto en los Juegos Olímpicos de Tokio, no pudo realizar la mínima mundialista en el campeonato de España. Firmó un salto de 7,97 metros, insuficiente para garantizar su presencia en los Mundiales de Belgrado para los que se exigía una mínima de 8,22 o estar entre los 12 primeros del ránking mundial.

Hoy arranca el Mundial en pista cubierta con opciones de medalla para el equipo español durante el fin de semana,