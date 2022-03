Kiko Martínez: «Quiero ganar por KO para evitar que los jueces puedan emborronar mi pelea»

El próximo sábado defiende el título que consiguió en noviembre de 2021 en Sheffield frente a Kid Galahad. En esta ocasión, su rival será otro británico, Josh Warrington, quien le privó en 2017 de alcanzar la corona mundial en un combate muy polémico.

Kiko «La Sensación Martínez» buscará el sábado en Leeds (Inglaterra) su quinto título de campeón del mundo. Entre 2013 y 2014 consiguió el centro mundial en tres ocasiones, en el peso supergallo. El pasado mes de noviembre se colgó su cuarto cinturón, en aquella ocasión en el peso pluma, siendo el segundo púgil español que lograba proclamarse campeón del mundo en dos categorías diferentes. Algo que, hasta entonces, sólo había logrado el mítico Javier Castillejo.

En esta ocasión, la pelea va a ser especial, porque va a tener como rival a Josh Warrington, quien en 2017 le ganó en un combate marcado por la polémica, en el que los jueces perjudicaron claramente al boxeador de Torrellano. A sus 36 años, Kiko Martínez se ha preparado a conciencia, para seguir en lo más alto y sacarse aquella espina, que le dolió mucho. Sabe que Warrington pelea en casa, con su afición apoyándole y que, en caso de duda, los jueces van a volver a estar del lado del británico. Por ello, tiene claro que quiere ganar por KO, porque a los puntos lo va a tener complicado, por toda la presión mediática que tendrá a favor su rival.

¿Cómo llega a la pelea?

Llego muy bien. Estoy con la ilusión a tope, con ganas de que llegue el día del combate, para ganar y poder de seguir siendo campeón del mundo.

¿Cómo ha sido su preparación y los entrenamientos durante los últimos meses?

Han sido unas diez últimas semanas muy duras. Desde principio de año he estado centrado en preparar el combate de la mejor manera posible. He llevado a cabo entrenamientos de mucha exigencia, sin ningún día libre, entrenando mañana y tarde, de lunes a lunes, durmiendo y viviendo solo, como un monje. Por la mañana trabajaba más el aspecto físico, corriendo y en el gimnasio. Luego descansaba en una cama hiperbárica, para recuperar mejor, y por la tarde el trabajo más técnico con los guantes, los sacos y los esparrings. No ha sido nada fácil, pero tengo claro que para cumplir mi sueño de continuar siendo campeón del Mundo me tengo que sacrificar mucho.

¿Piensa que está en el mejor momento de su carrera y que afronta el combate del sábado en las mejores condiciones?

Creo que sí. Me encuentro mejor que nunca. Físicamente estoy bien y tengo acumulada la experiencia y la sabiduría. Hemos corregido y pulido los posibles errores del pasado. Llegó en muy buenas condiciones y me encuentro en la mejor etapa de mi vida.

¿Cuál va a ser su planteamiento de combate?

Ganar por KO antes del límite del combate, lo tengo muy claro. Tengo que salir a por todas para no dejar que los jueces puedan emborronar mi pelea, porque mi rival pelea en casa. Tengo que intentar dejar a los jueces con imaginación nula sobre cualquier cosa extraña que pueda ocurrir. No tengo otra idea que salir a vencer por KO.

¿Tiene ganas de revancha después de lo que ocurrió en la pelea con Josh Warrington en 2017, cuando los jueces, de forma injusta, le privaron de ser campeón del Mundo?

Ganas de revancha no. Yo solo voy a defender lo que es mío, mi título de campeón del Mundo. No tengo nada personal contra Warrington. Al contrario, es un buen compañero y amigo. Después de la pelea, seguro que seguiremos siendo amigos. Tiene una familia increíble. Las rencillas del pasado ya pasaron. Antes de la pelea somos enemigos, pero, después, seguiremos siendo amigos. Cada uno vamos a defender lo nuestro. Yo mi título de campeón del Mundo y él intentará ganarme para arrebatarme el cinturón. Esto es deporte y los dos luchamos por un mismo objetivo.

¿Piensa que le puede perjudicar pelear fuera de casa con la afición apoyando al púgil local?

Me da igual. Al contrario, me motiva pelear fuera de casa. Siempre me ha gustado luchar fuera y eso es lo que me ha hecho grande en este deporte.

¿Tiene ya ese gusanillo y esos nervios de los días previos a un combate tan importante como es el del sábado?

Claro que hay gusanillo y nervios. Pero estoy deseando viajar este martes, llegar al Reino Unido, vivir el cara a cara, el pesaje, las entrevistas previas al combate y los nervios previos. Estoy entusiasmado con que llegue el sábado y con muchas ganas de pelear y ganar.

¿Está convencido de que va a conseguir la victoria y va seguir siendo campeón del mundo?

Si no estuviera convencido, no iría y me quedaría en casa con mi familia. Si no estuviera convencido de que voy a ganar, no pelearía. Me he preparado para ello y estoy seguro de que voy a ganar y que este cinturón va a volver a Torrellano, a Elche y va a ser para todos los aficionados al deporte y al boxeo.

¿Qué le dicen durante los últimos días sus amigos, los aficionados, su familia...?

Tengo a muchísima gente detrás que me está animando. Mucha gente de España va a ir a ver la pelea, mis compañeros y amigos del Club Evolution Elche también estarán allí. Todos van a hacer fuerza para que yo gane.

¿Su familia también estará?

Mi familia no va a ir. Prefiero que se queden en casa, porque allí no puedo atenderlos como se merecen y no me gusta que vayan a las peleas. Prefiero que la vean por televisión

Cumplió el pasado 7 de marzo 36 años. Después de conseguir el título mundial del pasado mes de noviembre dijo que éste iba a ser su último año de profesional, que quería luchar por reunificar los títulos de la Federación Internacional de Boxeo (IBF) y, después, se retiraba. ¿Sigue teniendo esa idea?.

Sí, esa es la idea. Reunificar las dos coronas y retirarme. Tengo una cláusula firmada con los ingleses y ellos son los que me marcan las peleas, pero mi idea es retener este título mundial, pelear por el reunificado con algunos de los tres o cuatro púgiles de América que hay y luego retirarme. Sería el mejor y un gran colofón a mi carrera.