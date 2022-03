De Vitoria: «Espero que no nos creamos más de lo que somos»

El HLA Alicante busca la cuarta victoria seguida y, para ello, su entrenador confía en que la euforia generada tras doblegar a Almansa en la última fracción de segundo del partido pase factura. «Hemos demostrado que ni las cosas buenas ni las malas nos acaben afectando como grupo. En la derrota más dura, la de Palencia, el equipo fue capaz de reaccionar. Espero que la forma de ganar a Almansa el otro día no nos haga creernos más de lo que somos», advierte Gonzalo García de Vitoria antes de medirse con el Cáceres mañana.

«Contra Almansa, estuvimos muy mal en defensa, sobre todo en la primera parte. La recuperación de Guillem Arcos es clave en este aspecto porque nos da mucha energía que contagia al grupo. Nos va a ayudar mucho», admite el técnico vizcaíno.

«Todos los partidos que nos quedan van a ser de muchísimo valor porque todos nos estamos jugando el objetivo que nos marcamos al inicio de la temporada. El partido en Cáceres puede tener una trascendencia mayor porque, además, nos jugamos el average y es un rival directo en la clasificación al que podemos dejar atrás. Pero ganar cuatro partidos seguidos, hacerlo a domicilio y ante un equipo que está haciendo las cosas muy bien va a ser muy difícil», subraya el preparador vasco antes de agregar: Si somos capaces de ganar a Cáceres, para mí esa victoria será más determinante que si lo hacemos contra Granada».

«Crecemos porque seguimos creyendo en el trabajo y porque estamos gozando de más continuidad»

De Vitoria tiene claro el motivo de la buena dinámica actual. «Crecemos porque seguimos creyendo en el trabajo. Estamos teniendo más continuidad en los entrenamientos después de dos meses marcados por los aplazamientos y las cuarentenas en los que no podías trabajar cinco contra cinco. Zaid Hearst se ha acoplado muy bien a nuestro sistema, defiende mejor que Simmons… Son factores que contribuyen a que el equipo crezca. Nos gustaría que ese crecimiento fuera más rápido, pero creo que está bien. De no haber sufrido tantos cambios, habríamos crecido más», sostiene.

«Ganamos a Cáceres en Alicante, pero el partido allí no va a ser igual. Aquí fue algo puntual porque hicieron un mal partido, no tuvieron su día. Su cancha es muy difícil, ellos están jugando muy bien, ya tienen disponible a Manu (Rodríguez). El otro día ya le pusieron las cosas muy difíciles a Estudiantes», anticipa De Vitoria, para quien las cuentas son sencillas: «Con la mitad más uno, la experiencia te dice que te metes en ‘play-off’, pero no podemos hacer cuentas, hay que pensar solo en el siguiente».

Sobre la acción que dio el triunfo a su equipo el viernes pasado, el entrenador del HLA prefiere no entrar en detalles: «Siempre dudas porque es imposible que, con las herramientas de que dispones, lo tengas 100% seguro. Además, entra el factor humano. No somos robots. Se dio validez a la canasta y ya está. Como sucedió al final, parece más llamativo, pero nada más».

El entrenador del Lucentum reveló el trabajo de protección que se lleva a cabo con su capitán: «A Pedro Llompart le estamos protegiendo mucho, bajándole la carga de entrenamiento para que llegue bien a los partidos, él se cuida muchísimo, pero queremos brindarle las mejores condiciones para nos dé el máximo nivel, a él y a todos los demás».