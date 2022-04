Doce minutos no son suficientes para el Lucentum (66-79)

Cuarta derrota seguida para el HLA Alicante. De nada sirven doce minutos buenos, con más coraje y corazón que cabeza, cuando firmas el doble horrendos. Mediado el tercer cuarto de su partido contra el Leyma Coruña, el conjunto dirigido por Gonzalo García de Vitoria estaba muerto. El -22 en ese momento se unía a los recientes -13 contra Cáceres, -21 contra Valladolid y -14 contra Granada. Al final, contra Coruña, quedó en -13. Los datos hablan solos. Las mismas matemáticas que aún dan opciones al HLA Alicante para pelear por el «play-off» de ascenso a ACB son demoledoras viendo su rendimiento en el último mes de competición.

La reacción entre el final del tercer cuarto (39-61, min.25) y el desenlace del duelo (66-71, min.37) dio la sensación de ser el último aliento del enfermo antes de perecer. El Pedro Ferrándiz llegó a creer en el milagro, en la resurrección, pero acabó enmudecido, con aspecto de funeral. Su equipo queda a dos victorias de la novena plaza cuando únicamente restan cuatro jornadas para la conclusión de la fase regular del campeonato. No ascender no podía considerarse un fracaso. No meterse en «play-off», sí.

El enésimo batacazo alicantino se consumó en otro día en el que el Lucentum ofreció una imagen demasiado habitual durante la temporada actual, tanto en la pista como fuera de ella. Irregularidad, desorden, desconexiones y falta de cohesión. Con una mala defensa y sin rumbo en ataque. Con un canterano como Guillem Arcos asumiendo la responsabilidad ante la ausencia de sus americanos, tanto de los que ya abandonaron el barco como de los que están ofreciendo un rendimiento pírrico a la hora de la verdad.

Aún así, el HLA soñó con la remontada. Lo hizo con Arcos (11 puntos) desatado, para bien y para mal. Con Matulionis anotando (19 puntos). Y con Pilepic, Menzies y Galán acompañando. Poco más hubo en una tarde en la que el honor de estos cinco jugadores y la sorprendente desconexión gallega provocaron que Soluade (16 puntos y 7 asistencias) tuviera que ganar por segunda vez el partido que antes habían ganado entre Ward (15 puntos y 8 rebotes) y Hamilton (13 puntos, todos en la primera mitad).

El buen inicio local fue un espejismo, con tres triples, dos de ellos de Matulionis, mucha carga en el rebote ofensivo y brega en toda la pista para ponerse 13-5 a mitad del primer cuarto, fue un espejismo antes de la debacle.

Las pérdidas en ataque, tres casi seguidas para voltear el marcador (17-19, min.8) y el acierto de Hamilton y Vega lanzaron a los gallegos a una cómoda ventaja al sonar la bocina que puso fin al primer periodo. Los alicantinos habían encajado 27 puntos. Sin defensa no hay «play-off».

Cosas del destino, el mejor momento defensivo del Lucentum lo rompió un triple a la desesperada de Soluade, que entró por aquello de las meigas. Lejos de servir de catarsis, el paso por vestuarios sentó fatal a los lucentinos. El partido pasó de ir mal a peor, rozando lo horrible. El inicio del tercer cuarto fue una oda al despropósito, de la cual se acabó contagiando el conjunto visitante una vez llevó la diferencia por encima de la veintena de puntos (39-61, min.25).

A partir de ahí llegaron los notables doce minutos del HLA. Tan excelentes como insuficientes. Arcos y Galán impusieron un ritmo taquicárdico, Coruña lo falló todo, contagiado por la anarquía propuesta desde el bando local, y el parcial pasó a ser de 19-2. Tras una técnica a Ward y cuatro tiros libres de Pilepic, el Lucentum dio su última bocanada de aire, pero Soluade, con seis puntos seguidos, lo asfixió.